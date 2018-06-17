时光网讯 6月16日，第21届上海国际电影节正式拉开帷幕，上海的大街小巷都弥漫着狂欢的气息。
第一天的重头戏，当然首先还要说开幕红毯和典礼了。当天的红毯确实够得上“群星闪耀”的标准，共有上百位明星，几十个剧组集体亮相，大咖小咖轮番登台，真的是“数星星”快要数不过来。除了大家熟悉的中国明星，今年上海电影节还请来了中国人民的老朋友"郭达"杰森·斯坦森
，还有尼古拉斯·凯奇
、克里斯托弗·瓦尔兹
走红毯，国际范儿也是妥妥的。
在众位明星中，姜文是电影节当之无愧的C位男主角，他今年有两个身份，一个是“金爵奖”评审团主席，一个则是即将在暑期上映的新片《邪不压正》
的导演兼主演。这位“主席”在台上是有点霸道的，发言时直接说“我上台前问了问我应该讲多久，人家说别让其他的评审等太久就行”，结果...姜文一口气说了足足有五分钟时间，连翻译的时间都没给。
姜文在台上的发言的信息量不小，他说自己第一次参与上海电影节还要追溯到1995年，那时第二届上海电影节还面临着严重的资金困难，当时他为电影节拉来了一家“手表赞助”，这才解决了燃眉之急。随后他又语出惊人，“上过我的床的导演不多，大家千万别误会，是中央戏剧学院的宿舍床，那时候只有床铺没地方坐。”
“上海出过很多伟大的人，以及伟大的事。谢晋导演可以算做伟大的导演。在我大二那年，谢晋导演来到中戏宿舍找我演戏，我当时正在吃饭，听到这个消息扔下碗筷飞奔回宿舍。那部电影是《赤壁》
，可惜最后没有拍成。毕业后，我又接到了谢晋导演的邀请，他问我可不可以去《芙蓉镇》
试戏，他非常客气地说，不是不相信我的演技，‘只是你太年轻’。”后来，姜文在上海工作了一年半，谢晋导演和上海电影人对待艺术的态度，给他留下了深刻的印象。”
左起：周秀娜、刘嘉玲、克拉拉、钟楚曦、陈冲
不过小编意外地发现，今年的开幕红毯虽然明星众多，却意外“撞衫”撞到惨烈！多位女星集体选择黑色礼服，简直令人傻傻分不清楚。虽然说黑色作为非常保险的颜色，在红毯上经常出现并不稀奇，但今年有至少十位女星穿全黑礼服亮相，再算上穿“黑色+白色”点缀的足有十五位之多，原来红毯上的“万全之策”，这次变得不太好用了。
左起：宋佳、梁静、许晴、马苏
今年红毯的身穿“黑色系”礼服的女神中，穿裙装类的造型有刘嘉玲、周韵、马伊琍、姚晨、卢靖姗、陈冲、周秀娜、克拉拉等等，刘嘉玲造型感最强，周韵气场强大笑容抢镜。另外走干练帅气风的女星，也有不少人选择了黑色的裤装，宋佳、许晴和梁静都有自己的演绎，熟女的世界很精彩！
在一众女星中，准备了两套礼服的李冰冰非常明智，她在红毯上换上一身明黄色礼服，气场全开十分抢镜，在开幕仪式上则换成一袭黑裙，端庄大气。作为《巨齿鲨》
的主演，李冰冰和杰森·斯坦森当天搭档亮相，杰森·斯坦森脚踩一双拖鞋就走上了红毯，下了红毯杰森还和李冰冰吃起了粽子，“郭达”同学还真是在中国玩得不亦乐乎。
上影节开幕第一天，有两个新片发布会值得一提。第一个是李易峰主演的《动物世界》
，作为上影节的开幕片分量不轻。在首映礼上，主演李易峰评价了他在影片中的超长半裸镜头，“我是第一次在片场，那么长时间没有衣服穿。”韩延对李易峰在片中的表演给出了“很完美，还可以更完美”的评价。
首次放映的《动物世界》
首轮的口碑还不错，挑几个还算中肯的评价，大家可以参考一下：“看得出李易峰从一个偶像明星向演技派转型的努力和决心。”“《动物世界》
远远超过了观看前的预期，李易峰用自己的努力，证明了八个月没白吃苦。”“整体挺惊艳，特效方面非常良心，李易峰承担了电影里所有的重头戏。”
另外一部新片则是《我不是药神》
，由文牧野执导，宁浩、徐峥两大监制保驾护航。为了在电影节争头条，徐峥也是很拼，竟然在现场cos钢管舞造型，不过他的身材曲线实在辣眼睛！
言归正传，徐峥最近两年出演的电影，从品质到票房都表现不错。文牧野导演也是不吝夸赞：“徐峥的表演超出预期，可以用炸裂形容！他能在喜剧、悲剧、正剧之间自如切换。”徐峥自曝说，“这部戏我最大的亮度就是有头发了，挑战最大的就是有很多哭戏。”不知道这次徐峥出演的这位小人物，又会给观众带来怎样的惊喜呢？
上海国际电影节从今天开始，算是正式拉开帷幕啦，时光网将持续为您带来新鲜报道。