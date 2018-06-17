上影节D1：今年的红毯有点"黑"！女星齐穿黑撞衫惨烈，刘嘉玲造型感最强，周韵气场强大笑容抢镜。金爵奖评审团主席姜文上台发言信息量不小，《我不是药神》VS《动物世界》争头条。

时光网讯 6月16日，第21届上海国际电影节正式拉开帷幕，上海的大街小巷都弥漫着狂欢的气息。













《狄仁杰之四大天王》《动物世界》《我不是药神》剧组 姜文在台上的发言的信息量不小，他说自己第一次参与上海电影节还要追溯到1995年，那时第二届上海电影节还面临着严重的资金困难，当时他为电影节拉来了一家“手表赞助”，这才解决了燃眉之急。随后他又语出惊人，“上过我的床的导演不多，大家千万别误会，是中央戏剧学院的宿舍床，那时候只有床铺没地方坐。”















左起：周秀娜、刘嘉玲、克拉拉、钟楚曦、陈冲



左起：卢靖姗、马伊琍、李冰冰、周韵、姚晨、俞飞鸿





不过小编意外地发现，今年的开幕红毯虽然明星众多，却意外“撞衫”撞到惨烈！多位女星集体选择黑色礼服，简直令人傻傻分不清楚。虽然说黑色作为非常保险的颜色，在红毯上经常出现并不稀奇，但今年有至少十位女星穿全黑礼服亮相，再算上穿“黑色+白色”点缀的足有十五位之多，原来红毯上的“万全之策”，这次变得不太好用了。



左起：宋佳、梁静、许晴、马苏





今年红毯的身穿“黑色系”礼服的女神中，穿裙装类的造型有刘嘉玲、周韵、马伊琍、姚晨、卢靖姗、陈冲、周秀娜、克拉拉等等，刘嘉玲造型感最强，周韵气场强大笑容抢镜。另外走干练帅气风的女星，也有不少人选择了黑色的裤装，宋佳、许晴和梁静都有自己的演绎，熟女的世界很精彩！





















言归正传，徐峥最近两年出演的电影，从品质到票房都表现不错。文牧野导演也是不吝夸赞：“徐峥的表演超出预期，可以用炸裂形容！他能在喜剧、悲剧、正剧之间自如切换。”徐峥自曝说，“这部戏我最大的亮度就是有头发了，挑战最大的就是有很多哭戏。”不知道这次徐峥出演的这位小人物，又会给观众带来怎样的惊喜呢？





上海国际电影节从今天开始，算是正式拉开帷幕啦，时光网将持续为您带来新鲜报道。