网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

上影节D1：今年的红毯有点"黑"！

女星齐穿黑撞衫惨烈 姜文发言信息量不小

2018-06-17 02:21:42 来源：Mtime时光网

上影节D1：今年的红毯有点"黑"！女星齐穿黑撞衫惨烈，刘嘉玲造型感最强，周韵气场强大笑容抢镜。金爵奖评审团主席姜文上台发言信息量不小，《我不是药神》VS《动物世界》争头条。
       时光网讯 6月16日，第21届上海国际电影节正式拉开帷幕，上海的大街小巷都弥漫着狂欢的气息。

       

姜文抢镜

第一天的重头戏，当然首先还要说开幕红毯和典礼了。当天的红毯确实够得上“群星闪耀”的标准，共有上百位明星，几十个剧组集体亮相，大咖小咖轮番登台，真的是“数星星”快要数不过来。除了大家熟悉的中国明星，今年上海电影节还请来了中国人民的老朋友"郭达"杰森·斯坦森，还有尼古拉斯·凯奇克里斯托弗·瓦尔兹走红毯，国际范儿也是妥妥的。

       在众位明星中，姜文是电影节当之无愧的C位男主角，他今年有两个身份，一个是“金爵奖”评审团主席，一个则是即将在暑期上映的新片《邪不压正》的导演兼主演。这位“主席”在台上是有点霸道的，发言时直接说“我上台前问了问我应该讲多久，人家说别让其他的评审等太久就行”，结果...姜文一口气说了足足有五分钟时间，连翻译的时间都没给。

       

《狄仁杰之四大天王》《动物世界》《我不是药神》剧组

姜文在台上的发言的信息量不小，他说自己第一次参与上海电影节还要追溯到1995年，那时第二届上海电影节还面临着严重的资金困难，当时他为电影节拉来了一家“手表赞助”，这才解决了燃眉之急。随后他又语出惊人，“上过我的床的导演不多，大家千万别误会，是中央戏剧学院的宿舍床，那时候只有床铺没地方坐。”

       “上海出过很多伟大的人，以及伟大的事。谢晋导演可以算做伟大的导演。在我大二那年，谢晋导演来到中戏宿舍找我演戏，我当时正在吃饭，听到这个消息扔下碗筷飞奔回宿舍。那部电影是《赤壁》，可惜最后没有拍成。毕业后，我又接到了谢晋导演的邀请，他问我可不可以去《芙蓉镇》试戏，他非常客气地说，不是不相信我的演技，‘只是你太年轻’。”后来，姜文在上海工作了一年半，谢晋导演和上海电影人对待艺术的态度，给他留下了深刻的印象。”

       姜文导演走心回忆了和上海电影节的渊源，顺便也为他的新片《邪不压正》开始做宣传。今年暑期档的竞争挺激烈，包括《狄仁杰之四大天王》《我不是药神》《动物世界》等多部即将上映的新片，都派出了众星云集的阵容，亮相上影节红毯，在这个拼流量拼曝光的时刻，谁都不能输了阵仗。


左起：周秀娜、刘嘉玲、克拉拉、钟楚曦、陈冲

左起：卢靖姗、马伊琍、李冰冰、周韵、姚晨、俞飞鸿

       不过小编意外地发现，今年的开幕红毯虽然明星众多，却意外“撞衫”撞到惨烈！多位女星集体选择黑色礼服，简直令人傻傻分不清楚。虽然说黑色作为非常保险的颜色，在红毯上经常出现并不稀奇，但今年有至少十位女星穿全黑礼服亮相，再算上穿“黑色+白色”点缀的足有十五位之多，原来红毯上的“万全之策”，这次变得不太好用了。

左起：宋佳、梁静、许晴、马苏

       今年红毯的身穿“黑色系”礼服的女神中，穿裙装类的造型有刘嘉玲、周韵、马伊琍、姚晨、卢靖姗、陈冲、周秀娜、克拉拉等等，刘嘉玲造型感最强，周韵气场强大笑容抢镜。另外走干练帅气风的女星，也有不少人选择了黑色的裤装，宋佳、许晴和梁静都有自己的演绎，熟女的世界很精彩！

       

李冰冰与杰森斯坦森吃粽子

在一众女星中，准备了两套礼服的李冰冰非常明智，她在红毯上换上一身明黄色礼服，气场全开十分抢镜，在开幕仪式上则换成一袭黑裙，端庄大气。作为《巨齿鲨》的主演，李冰冰和杰森·斯坦森当天搭档亮相，杰森·斯坦森脚踩一双拖鞋就走上了红毯，下了红毯杰森还和李冰冰吃起了粽子，“郭达”同学还真是在中国玩得不亦乐乎。

       上影节开幕第一天，有两个新片发布会值得一提。第一个是李易峰主演的《动物世界》，作为上影节的开幕片分量不轻。在首映礼上，主演李易峰评价了他在影片中的超长半裸镜头，“我是第一次在片场，那么长时间没有衣服穿。”韩延对李易峰在片中的表演给出了“很完美，还可以更完美”的评价。

       首次放映的《动物世界》首轮的口碑还不错，挑几个还算中肯的评价，大家可以参考一下：“看得出李易峰从一个偶像明星向演技派转型的努力和决心。”“《动物世界》远远超过了观看前的预期，李易峰用自己的努力，证明了八个月没白吃苦。”“整体挺惊艳，特效方面非常良心，李易峰承担了电影里所有的重头戏。”

       

《我不是药神》徐峥卖力抢头条

另外一部新片则是《我不是药神》，由文牧野执导，宁浩、徐峥两大监制保驾护航。为了在电影节争头条，徐峥也是很拼，竟然在现场cos钢管舞造型，不过他的身材曲线实在辣眼睛！

       言归正传，徐峥最近两年出演的电影，从品质到票房都表现不错。文牧野导演也是不吝夸赞：“徐峥的表演超出预期，可以用炸裂形容！他能在喜剧、悲剧、正剧之间自如切换。”徐峥自曝说，“这部戏我最大的亮度就是有头发了，挑战最大的就是有很多哭戏。”不知道这次徐峥出演的这位小人物，又会给观众带来怎样的惊喜呢？

       上海国际电影节从今天开始，算是正式拉开帷幕啦，时光网将持续为您带来新鲜报道。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 上海国际电影节 红毯
关注时光网微信

相关电影/影人

第21届上海国际电影节

第21届上海国际电影节 (2018)

0.0
姜文

姜文

Wen Jiang

职业：导演 | 编剧

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

漫威官方发布十周年角色全套海报

整整齐齐！ 抖森被“重现”十周年大合照

34
终于圆满！漫威官方释出十周年超级英雄全套单人角色海报..
2

如果漫威演员"变性"成女人,结果很惊人

洛基"超模脸"惊艳 美国队长变身"美国丽人"

22
如果漫威男演员们“变性”成女人是什么样？跟黑寡妇、猩..
3

科普脸！“侏罗纪世界”的恐龙都有啥？

从侏罗纪到白垩纪！

《侏罗纪》系列让我们对恐龙有了最直接的认识。
4

破20亿美元！《复联3》海量概念图发布

灭霸降临瓦坎达、纽约大战还原度惊人

23
《复联3》全球已破20亿美元，一批概念图也随之公布。
5

《侏罗纪世界2》最全彩蛋解码

恐龙世界这些精彩细节等你来挖

尽管《侏罗纪世界2》没有前作那么强烈地依赖怀旧情绪，..

查看更多