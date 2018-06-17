



按照《超人总动员2》7160万的首日开画成绩来推算，影片在北美周末三天有望创下1.8亿美元的票房成绩！之前动画电影在北美的周末影史第一是《海底总动员2》，周末三天收入1.35亿美元，显然《超人总动员2》要来抢占王位了，幸好都是皮克斯动画。













《抓人游戏》海报

















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