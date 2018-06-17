时光网讯
迪士尼&皮克斯出品的动画电影《超人总动员2》
周五在北美首日开画，4410家影院累计收入7160万美元（包含周四提前场1850万美元）。在动画电影领域，首日票房位居北美影史第一，超越了之前的冠军《海底总动员2》
5475万美元的成绩。
按照《超人总动员2》7160万的首日开画成绩来推算，影片在北美周末三天有望创下1.8亿美元的票房成绩！之前动画电影在北美的周末影史第一是《海底总动员2》，周末三天收入1.35亿美元，显然《超人总动员2》要来抢占王位了，幸好都是皮克斯动画。
有了《超人总动员2》在本周五的北美疯狂吸金，其它榜单上的影片表现只能说平平了。《瞒天过海：美人计》周五收入591万美元，周五榜单排名第二。上映8天，影片的累计收入为6553万美元。这部影片汇集了桑德拉·布洛克、凯特·布兰切特、安妮·海瑟薇等著名好莱坞女星，就是女版的《十一罗汉》
，表现不算太惊喜，估计片方瞄准的是海外市场。影片在海外市场收入2000万美元，很多票仓国家还未上映。
《抓人游戏》海报
杰瑞米·雷纳主演的喜剧片《抓人游戏》
本周五北美首日公映，当天收入票房540万美元，单日榜单排名第三。
《游侠索罗：星球大战外传》
周五单日收入233万美元，影片在北美公映22天，累计收入1.86亿美元。《游侠索罗》在海外市场收入1.36亿美元，全球合计收入3.22亿美元，是《星球大战7》以来，《星战》系列表现最差的一部作品。
榜单中排名第五的电影是《死侍2》
，周五收入230万美元，影片北美公映29天，累计收入2.88亿美元，全球票房合计6.67亿美元。《死侍2》的投资是1.1亿美元，6.67亿美元的票房是稳准不赔了，第三部肯定已经在酝酿了。
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