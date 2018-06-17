“乌龙之夜”沉浸式发布会震撼上海滩









此外，王宁接棒达叔亮嗓献唱《吻别》， 王智产后首复出大秀剑法，孔连顺不当女神反成段子手，都令现场气氛热烈、高潮不断。





此次发布会共分“乌龙传说”“梦回乌龙”“笑闹乌龙”和“乌龙晚宴”四大篇章，伴随着大气磅礴的卷轴画徐徐展开，充满神话色彩的乌龙传说瞬间将大家代入到乌龙院的世界里。紧随其后，新笑林小子成员李欣蕊，领衔众多萌娃共同上演了一场功夫秀，还原乌龙小子在乌龙院勤学苦练的日常。





吴孟达和郝劭文在“梦回乌龙”篇章一现身，就把大家的思绪拉回到20多年前。互动环节中，两人举手投足间皆是戏，郝劭文不仅调侃听达叔唱歌“要拿耳塞”，而吴孟达则称多年一直为“臭屁文”的婚姻大事牵挂于心，更扬言要为其现场招亲。此外，吴孟达在现场用假牙给郝劭文剃头再现经典，“老顽童”本色尽显逗乐全场；郝劭文则化身“臭屁文”大口吃鸡，也让观众回忆起那些童年欢乐。





编辑：汀