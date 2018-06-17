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吴孟达郝劭文24年上影节温情重聚

《新乌龙院》发布会展现“吃鸡”绝活

2018-06-17 09:52:15 来源：Mtime时光网

“乌龙之夜”沉浸式发布会震撼上海滩
　　时光网讯 6月16日，伴随着第21届上海国际电影节华丽开幕，暑期档最受期待的合家欢喜剧《新乌龙院之笑闹江湖》在上海1933老场坊举行了盛大的“乌龙之夜”发布会，共邀各界“武林豪杰”齐聚，一睹“乌龙神石”风采。

　　导演朱延平孔连顺王智吴孟达郝劭文、李欣蕊等主演身着乌龙院袍惊艳亮相，恒业旗下恒蓝经纪艺人郭知杭也化身乌龙院师兄担任主持，共同为现场观众上演了一段情怀满满、欢乐不断的武林风主题大趴。乌龙之夜现场，吴孟达、郝劭文时隔24年再聚首温情相拥，重现了《乌龙院》系列里吃鸡、假牙剃头等经典情节，不仅一秒带大家穿越回童年，并燃起观众对《新乌龙院》的期待。

　　此外，王宁接棒达叔亮嗓献唱《吻别》， 王智产后首复出大秀剑法，孔连顺不当女神反成段子手，都令现场气氛热烈、高潮不断。

　　此次发布会共分“乌龙传说”“梦回乌龙”“笑闹乌龙”和“乌龙晚宴”四大篇章，伴随着大气磅礴的卷轴画徐徐展开，充满神话色彩的乌龙传说瞬间将大家代入到乌龙院的世界里。紧随其后，新笑林小子成员李欣蕊，领衔众多萌娃共同上演了一场功夫秀，还原乌龙小子在乌龙院勤学苦练的日常。

　　吴孟达和郝劭文在“梦回乌龙”篇章一现身，就把大家的思绪拉回到20多年前。互动环节中，两人举手投足间皆是戏，郝劭文不仅调侃听达叔唱歌“要拿耳塞”，而吴孟达则称多年一直为“臭屁文”的婚姻大事牵挂于心，更扬言要为其现场招亲。此外，吴孟达在现场用假牙给郝劭文剃头再现经典，“老顽童”本色尽显逗乐全场；郝劭文则化身“臭屁文”大口吃鸡，也让观众回忆起那些童年欢乐。

   编辑：汀

关键词： 新乌龙院 上海电影节
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