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杰瑞米雷纳新片"抓人游戏"独家影评

故事转折笑中带泪 喜剧和动作段落有落差

2018-06-17 10:13:44 来源：Mtime时光网

这一群大人自小就玩抓人游戏，长大之后每年五月的“球季”开始玩，各自成家立业之后仍旧继续，就这样玩了好几十年。

杰瑞米·雷纳《抓人游戏》海报

　　时光网洛杉矶讯 一群大人玩游戏玩到上新闻，还不是地方小报而是美国《华尔街日报》，现在更被搬上大银幕。改编自真人真事的电影《抓人游戏》，是导演杰夫·汤姆西的电影处女作，讲述几十年来这群大人是如何透过特别的方式维持彼此的友谊。虽然电影的“喜剧”和“动作片”两大元素稍嫌缺乏交会点，转折有点太突兀，但片尾透露的故事转折让故事笑中带泪，整体而言是一部蛮轻松逗趣的动作喜剧。

　　电影的主人翁是五位自小玩在一起的死党，由复仇者联盟的“鹰眼” 杰瑞米·雷纳、以电视剧《广告狂人》封帝的乔·哈姆、电影《宿醉》系列中饰演牙医史都的艾德·赫尔姆斯、美剧《杰茜驾到》饰演尼克的杰克·M·约翰森、以及《灾难艺术家》《蜘蛛侠：英雄归来》的汉尼拔·布列斯五人饰演。


　　这一群大人自小就玩抓人游戏，长大之后每年五月的“球季”开始玩，各自成家立业之后仍旧继续，就这样玩了好几十年。但是，“鹰眼” 雷纳饰演的杰瑞从来没被抓到当鬼，让另外四个人恨得牙痒痒，决定抓准杰瑞要结婚的机会，联合起来抓到杰瑞让他当鬼，因而展开一连串夸张搞笑的追逐。

　　或许是因为改编自真人真事，《抓人游戏》故事本身题材挺是新鲜。一群大人能这么认真的玩这个小朋友的游戏，还玩得这么不择手段，因为大家都认同这是维系友情的好方法。 （而且总是有个人抓不到，也真是有损这群大男人的自尊心。）赫尔姆斯、约翰森、和布列斯的喜剧演出经验充分在片中展现，“鹰眼”雷纳（虽然《复仇者联盟3》没有他现身…）的动作演员和酷酷的形象，也非常适合演出这位很会躲的角色。

　　但兴许是想要结合喜剧和动作片的野心太大，给人火力被分散的感觉。叙事和喜剧搞笑的部分，笑点内容还算不错。动作场景看得出导演想要做成警匪电影预告片的风格，充满慢动作、脸部特写搭配内心话旁白、及各种追逐打斗。唯一美中不足的是，这两部分风格差异太大、太跳跃，缺乏共通性串连成明确的电影风格，两边切换的时候就好像好好得看着一部喜剧，突然被切入广告，播放某部动作片的预告片，有时让人摸不着头绪。


　　不过总体而言，《抓人游戏》故事重点有趣简单易懂，一群大男人们联系友谊不被时间和距离打败的精神，着实值得嘉奖。毕竟是娱乐为主的爆米花电影，动作场面夸张脱轨一点也无伤大雅。


其他媒体评论：

综艺杂志：《抓人游戏》的疯狂让观众更有活力，并感觉到启发，最终很真诚得庆祝友谊，这个人类之间最长久的情感联系。

好莱坞报导者：就像电影《游戏之夜》一样，《抓人游戏》不好也不坏，即使故事很明显，还是普通的令人麻痹，简单易懂的动作喜剧，有时蛮好玩但很少好笑的时刻，算是佳作但并不令人惊艳。

华盛顿邮报：多亏电影里一群矫捷的演员、他们故作正经的内心话、以及一些执行起来很成功的突击和很傻的圈套，《抓人游戏》成为一部要求不高的娱乐片，如果不被马上遗忘的话。

作者：Stephanie Wu   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 抓人游戏 影评 StephanieWu
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抓人游戏

抓人游戏 (2018)

0.0

导演：杰夫·汤姆西

主演：杰瑞米·雷纳

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职业：演员 | 制作人

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