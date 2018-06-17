这一群大人自小就玩抓人游戏，长大之后每年五月的“球季”开始玩，各自成家立业之后仍旧继续，就这样玩了好几十年。



杰瑞米·雷纳《抓人游戏》海报















这一群大人自小就玩抓人游戏，长大之后每年五月的“球季”开始玩，各自成家立业之后仍旧继续，就这样玩了好几十年。但是，“鹰眼” 雷纳饰演的杰瑞从来没被抓到当鬼，让另外四个人恨得牙痒痒，决定抓准杰瑞要结婚的机会，联合起来抓到杰瑞让他当鬼，因而展开一连串夸张搞笑的追逐。





或许是因为改编自真人真事，《抓人游戏》故事本身题材挺是新鲜。一群大人能这么认真的玩这个小朋友的游戏，还玩得这么不择手段，因为大家都认同这是维系友情的好方法。 （而且总是有个人抓不到，也真是有损这群大男人的自尊心。）赫尔姆斯、约翰森、和布列斯的喜剧演出经验充分在片中展现，“鹰眼”雷纳（虽然《复仇者联盟3》没有他现身…）的动作演员和酷酷的形象，也非常适合演出这位很会躲的角色。





但兴许是想要结合喜剧和动作片的野心太大，给人火力被分散的感觉。叙事和喜剧搞笑的部分，笑点内容还算不错。动作场景看得出导演想要做成警匪电影预告片的风格，充满慢动作、脸部特写搭配内心话旁白、及各种追逐打斗。唯一美中不足的是，这两部分风格差异太大、太跳跃，缺乏共通性串连成明确的电影风格，两边切换的时候就好像好好得看着一部喜剧，突然被切入广告，播放某部动作片的预告片，有时让人摸不着头绪。









不过总体而言，《抓人游戏》故事重点有趣简单易懂，一群大男人们联系友谊不被时间和距离打败的精神，着实值得嘉奖。毕竟是娱乐为主的爆米花电影，动作场面夸张脱轨一点也无伤大雅。









其他媒体评论：





综艺杂志：《抓人游戏》的疯狂让观众更有活力，并感觉到启发，最终很真诚得庆祝友谊，这个人类之间最长久的情感联系。





好莱坞报导者：就像电影《游戏之夜》一样，《抓人游戏》不好也不坏，即使故事很明显，还是普通的令人麻痹，简单易懂的动作喜剧，有时蛮好玩但很少好笑的时刻，算是佳作但并不令人惊艳。





华盛顿邮报：多亏电影里一群矫捷的演员、他们故作正经的内心话、以及一些执行起来很成功的突击和很傻的圈套，《抓人游戏》成为一部要求不高的娱乐片，如果不被马上遗忘的话。