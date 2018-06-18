看腻了美式CG动画，你还有这些选择
日漫画面太逼真 国漫酝酿下一个“大圣”
除了好莱坞，欧洲、亚洲、美洲等众多国家的电影人也在从事着CG动画电影的创作，其中不乏佳作。→
2018-06-18 08:16:54 来源：Mtime时光网
-
非好莱坞CG动画推荐
时光网特稿 在《超人总动员2》正席卷全球票房，并即将登陆国内之际，是不是除了好莱坞，我们就没有CG动画可看了呢？
除了好莱坞，欧洲、亚洲、美洲等众多国家的电影人也都在从事着CG动画的创作，其中不乏佳作。甚至我们熟知的一些好莱坞卖座CG动画电影，如《愤怒的小鸟》、《欢乐好声音》等，很多内容都是外包给其他国家的动画人制作的。
囿于技术或资金方面的不足，非好莱坞CG动画可能不如《超人总动员2》那般精致，但很多也各具特色，如日本CG动画的逼真，法国CG动画的创意等，中国CG动画也正在快速成长中。很多作品值得我们关注。
-
日本CG动画
推荐作品：《最终幻想15》
导演：野末武志
上映时间：2017年3月10日（中国）
故事梗概：神圣水晶之乡——路西斯魔法王国在水晶屏障力量渐弱的王位更替之际，受到尼夫海姆帝国的军事威胁，路西斯老国王雷吉斯和其亲卫队“王者之剑”一起对抗外敌侵略，保卫国家和未来王储。
-
日本CG动画
《最终幻想15：王者之剑》脱胎于角色扮演游戏《最终幻想》系列，是史克威尔艾尼克斯公司2016年推出的作品。上映后因以假乱真的CG视效和获得好评。有评论说，《王者之剑》呈现了当今“CG电影扛鼎之作”的品相，它超出了游戏粉丝片的范畴，是游戏IP类电影的翘楚。
该片导演野末武志曾表示，因为该片正式制作仅仅用了一年多的时间，完成如此量级的CG是很赶的。从实景取材、3D建模到角色设计、动作捕捉、合成渲染……庞大的工作量、密集的工作进度、与数十家合作方的交接配合都耗尽心力，“我们只发挥了80%的水平，有些环节可以做得更好。”
-
日本CG动画
推荐作品：《苹果核战记2》
导演：荒牧伸志
上映时间：2007年10月20日（日本）
故事梗概：西元2133年，世界陷入荒芜与混乱。在一次执行任务中，布里艾诺斯为保护女友迪娜·纳兹而身受重伤，ESWAT高层利用布里艾诺斯的基因制作了生化人特雷斯，并让他和迪娜组成新的搭档。
与此同时，各地接连发生机器人失控危及人类的情况，而他们使用的武器全部指向了重工业最大生产国波塞冬。突然之间，ESWAT内部经过改造的半机械人失去控制，新的危机出现……
-
日本CG动画
电影原著是《苹果核战》是士郎正宗发表于1985年的漫画作品，作品以其细密的设定和科学的考证吸引了一大批拥趸。
《苹果核战记2》全程CG华丽，结尾机甲阵与寄生虫的大战不输于《黑客帝国3》的锡安保卫战，但要论最生动之处还在开场。电影采用的是“影描”技术（动作捕捉的一种），即将部分真人表演的影像，转换为动画画面，理查德·林克莱特的《梦醒人生》与《黑暗扫描》采用同样的技术，因此角色肢体运动甚至表情不存在CG动画中的生硬现象。值得一提的是本片由吴宇森监制，在本片的技术保障下，吴宇森任性的暴力美学达到了真人电影无法完成的高度。
-
日本CG动画
推荐作品：《生化危机：诅咒》
导演：神谷诚
上映时间： 2012年10月27日（日本）
故事梗概：20世纪90年代，随着苏联解体，东西方局势发生巨大变化，原本依附苏联体系下的国家相继独立，其中东斯拉夫共和国尤其引人注目。富人阶层和政府要员沆瀣一气，饱受压迫和剥削的底层民众奋起反抗，与政府展开了长达十数年的拉锯战。在这内乱频起的动乱时代，坊间也开始有"怪物出现战场"的传言蔓延。为防止威胁扩散，美国方面派里昂·S·肯尼迪潜入东斯拉夫调查，然而中途美方突然宣布任务取消，拒绝撤退的里奥独自留下来，不慎遭到反政府武装的绑架。在这场血腥残酷的战争中，怪物的身影时隐时现……
-
日本CG动画
《生化危机》系列算是日系CG电影的一个典型代表，高质量CG追求真人电影的质感。而且作为游戏改编的CG电影，本片的动作场面也要比真人电影更加狂野，这一点在结尾广场大战中能够体现。
威力加强版的暴君狂虐舔食者，RPG火箭、T95坦克重击暴君，这些大场面镜头与游戏boss的效果如出一辙。这些镜头想要在《生化危机》真人电影中看到那是不可能的，起码后者走的是老婆大人耍酷路线，如此强调火爆、怪兽和血腥的动作场面也只有CG里才能存在。
-
法国CG动画
推荐作品：《小王子》
导演：马克·奥斯本
上映时间：2015年110月16日（中国）
故事梗概：一个小女孩和妈妈在都市里相依为命，她们搬到新家后，住在隔壁的老人投出的纸飞机引起了小女孩的好奇。老人的行为有些古怪，从前他曾是一位飞行员。小女孩悄悄和老人成为了好朋友，在他的讲述中，得知年轻时的他在沙漠中迫降并遇到了很不可思议的小男孩——小王子。不久老人病倒了，为帮他实现再见到小王子的愿望，小女孩驾驶着飞机去寻找小王子，开始了一段充满未知与感动的冒险。
-
法国CG动画
《小王子》原著是享誉世界的童话故事，被翻译成102种语言，被书评人称作“追求并表现出来的想象力、智慧和情感，使各种年龄的读者都能从中找到乐趣和益处，并且随时能够发现新的精神财富。”。
影片由《功夫熊猫》导演马克·奥斯本执导，采用了CG和停格结合的手法制作，小女孩的部分用CG，小王子的部分用停格。
对于影片的构思和设计，导演解释，“对于我最大的挑战是希望构造一个更大的故事，于是我很兴奋的设计了‘小女孩’这个角色，希望用她的眼睛来为我们讲述《小王子》，这让影片更大气，能满足更多的观众”。
-
法国/加拿大CG动画
推荐作品：《了不起的菲丽西》
导演：埃里克·萨默、埃里克·韦林等
上映时间：2017年2月1日（中国）
故事梗概：影片讲述了一个灰姑娘在追梦过程中华丽蜕变的故事。充满古典风情的法国，一个在孤儿院里长大的小女孩菲丽西，最大的梦想是成为一位知名的芭蕾舞者。她和青梅竹马的小伙伴科朗坦一起逃离了孤儿院，第一次来到了充满梦想的大城市巴黎，在那里历经了一场场曲折意外的冒险和奇遇，但却从未放弃对舞蹈的执着坚持。
-
法国/加拿大CG动画
《了不起的菲丽西》由法国高蒙公司、加拿大动画工作室共同出品，投资高达四千万欧元，超3亿人民币，筹备耗时七年时间，堪称动画界投资史上的“大手笔”。
影片中，充斥着大量芭蕾舞蹈元素，这些芭蕾舞动作设计并不是简单地依赖计算机完成，本片真人CG技术的原型是巴黎歌剧院芭蕾舞团现任总监奥雷莉·杜邦和她的金牌搭档热雷米·贝兰加尔，一些在现实中很难实现的舞蹈动作，经过两位顶尖舞者的指导与动画师的创意设计，可以让菲丽西在大银幕上活灵活现地表演出来。
-
德国CG动画
推荐作品：《丛林之王》
导演：雷恩哈德·克洛泽
上映时间：2014年8月21日（中国）
故事梗概： 纽约企业家约翰·格雷斯托克带着家人深入非洲丛林腹地，不料直升机坠毁，他和妻子不幸遇难。死里逃生的“小泰山”被猩猩卡拉所救并被抚养长大。10年的丛林生活，泰山练就了超强的生存技能，却丧失了人类的基本情感，直到珍妮的出现改变了他，但珍妮的同伴为了利益要毁灭丛林，泰山带领猩族奋起反击，利用自己的丛林技能和智慧，捍卫丛林法则，保卫他的家园和他所爱的人。
-
德国CG动画
《人猿泰山》是全球范围被改编翻拍次数最多的冒险小说，在过去的100多年中，根据泰山故事改编的影视作品多达近百部。
2014年恰逢《人猿泰山》小说出版100周年，3D动画电影《丛林之王》作为纪念泰山“百岁生日”的定制礼物问世。这也是百年来人猿泰山首次以3D的形式出现在大银幕上。
《丛林之王》运用了当时还算较为奢侈的CG动作捕捉技术，由于《丛林之王》中人和猩猩的角色众多，该片也成为当时欧美电影史上最大规模使用CG动作捕捉技术的3D动画电影。
-
泰国CG动画
推荐作品：《暹罗决：九神战甲》
导演：Gun Phansuwon、Nat Yoswatananont
上映时间：2018年6月29日（中国）
故事梗概：拉玛贴王国遭遇夜叉族入侵，一夜之间覆灭。传说，将会出现一位拥有神器九神战甲的泰拳少年，挽救苦难中的王国。为绝后患，夜叉王举全族之力毁灭神器，战甲守护者及幼子奥特被泰拳大师所救。多年后，夜叉族再次追寻到神器踪迹，已成长为泰拳战士的奥特在父辈的保护下携九神战甲出逃，并与女海盗小兰、神秘夜叉玛拉达以及猴王瓦达一起，与邪恶的夜叉族展开较量······
-
泰国CG动画
《暹罗决：九神战甲》历时4年拍摄制作，斥资超过两亿泰铢。作为泰国首部以泰拳为切入点的动画电影，该片在聚焦泰拳传统文化的同时，还融入了奇幻神秘的“九神战甲”设定，IMDb评分高达8.3分，上映不到一周就登顶泰国同期票房冠军，最终更是成为了泰国近十年来的动画片票房冠军。
泰国电影一向以动作片、恐怖片及青春片享誉国际，此次《暹罗决：九神战甲》以动画电影之姿杀出重围，为泰国动画电影创造了奇佳的崛起良机。
-
俄罗斯CG动画
推荐作品：《冰雪女王3：火与冰》
导演：阿列克谢·斯特林
上映时间：2018年4月5日(中国)
故事梗概：不断遇到麻烦可算是凯与格尔达这对姐弟的特点了，毕竟他们是在冰雪的国度被矮人们养大的。随着他们长大成人，等待他们的麻烦也升级了。这一次，格尔达与新认识的小伙伴罗兰去寻找传说中的许愿球，不想却召唤出封印在许愿球中的邪恶力量，这对姐弟是否能够逢凶化吉，还世界一个和平？
-
俄罗斯CG动画
《冰雪女王3：火与冰》是系列电影的第三部作品，前两部影片都曾在中国内地上映。首部作品改编自安徒生童话，故事底本则取材1986年前苏联电视电影；第二部作品开始原创故事。
《冰雪女王》是第一部在中国影院出现的俄罗斯的全画幅动画电影。
在该系列中，《冰雪女王3：火与冰》特殊之处在于该片由中俄电影公司共同制作。影片投资金额为一千万美元，中方将承担其中的40%-50%，同时有近一半的动画制作工作在中国完成。
由于有中国公司的参与，《冰雪女王3：火与冰》中也加入了一些中国元素。
-
阿根廷CG动画
推荐作品：《挑战者联盟》
导演：胡安·何塞·坎帕内利亚
上映时间：2014年9月5日（中国）
故事梗概：少年阿玛迪奥痴迷于酒吧里的桌面足球，他出色的技巧赢得了女孩劳拉的放心，也击败了高傲自大的少年格罗索。此去经年，阿玛迪奥依然不改对桌面足球的喜爱，即使劳拉即将去外地念书他也找不到合适的言辞应对。这一天，早已成为国际球星的格罗索突然高调返回，他买下小镇，并准备在此修建奢华的宇宙星河球场。格罗索不顾相亲的反对，率先推翻曾让他蒙受耻辱的酒吧，更带走了劳拉。阿玛迪奥痛哭流涕，谁知木头做的桌面足球队长突然活了过来。阿玛迪奥终于鼓起拯救劳拉和小镇的决心……
-
阿根廷CG动画
《挑战者联盟》的导演胡安·何塞·坎帕内利亚来头不小，2010年的导演作品《谜一样的双眼》曾获得奥斯卡最佳外语片奖。
影片是根据阿根廷小说《左前锋的回忆录》改编的，最大的看点就是借助3D效果苏醒后的“呆萌小人”，在与主人公阿马迪奥一起展开奇幻的冒险旅程中，如何疯狂地卖萌耍酷，并开启令人捧腹的作战计划。
很遗憾它的主角长得并不像梅西，但修长得有些夸张地双腿依然宣告着他的足球天赋。涉及足球的几个关键词：团队、梦想、技术、运气，全都在影片中得以展现。
-
中国CG动画
推荐作品：《风语咒》
导演：刘阔
国家：中国
上映时间：2018年7月13日（中国）
故事梗概：数千年前，上古四大凶兽为祸人间，被上古侠岚用秘术“风语咒”封印，如今四大凶兽之一“饕餮”即将在千年的沉寂后复苏，然而“风语咒”秘术却早已失传。双目失明但乐观开朗的少年郎明与母亲相依为命，母子二人平日里插科打诨，感情至深。虽然父亲多年前失踪，但郎明始终铭记着父亲传授给自己的一句秘诀，那是传说中的失传秘术“风语咒”……
-
中国CG动画
虽然目前的国产CG动画与好莱坞在故事和技术上差距颇大，但随着中国电影市场的崛起，国产CG动画正迎来一个缩小差距的好机会。
目前的国产动画票房冠军《西游记之大圣归来》上映时就曾给人眼前一亮之感。正在上映的《吃货宇宙》和即将上映的《风语咒》也代表了国内动画人在CG动画领域的一些尝试。
此外，得益于市场的发展，中国动画团队有了更多与好莱坞合作的机会，如梦工场与东方梦工厂合拍《功夫熊猫3》。前不久，东方梦工厂宣布周星驰加盟其全新动画电影项目The Monkey King，也引发不少观众的期待。