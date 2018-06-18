时光网特稿 在《超人总动员2》正席卷全球票房，并即将登陆国内之际，是不是除了好莱坞，我们就没有CG动画可看了呢？

除了好莱坞，欧洲、亚洲、美洲等众多国家的电影人也都在从事着CG动画的创作，其中不乏佳作。甚至我们熟知的一些好莱坞卖座CG动画电影，如《愤怒的小鸟》、《欢乐好声音》等，很多内容都是外包给其他国家的动画人制作的。

囿于技术或资金方面的不足，非好莱坞CG动画可能不如《超人总动员2》那般精致，但很多也各具特色，如日本CG动画的逼真，法国CG动画的创意等，中国CG动画也正在快速成长中。很多作品值得我们关注。



