英皇电影此次亮相的三部电影，主创大多为业内口碑及关注度极高的重量级影人，而题材也极其多元化，从动作喜剧、悬疑心理、青春爱情均有所涵括。





英皇电影此次亮相的三部电影，主创大多为业内口碑及关注度极高的重量级影人，而题材也极其多元化，从动作喜剧、悬疑心理、青春爱情均有所涵括。

“民国三部曲”终章《邪不压正》是英皇电影继《让子弹飞》《一步之遥》后，参投出品的又一部姜文作品，该片由姜文亲自编剧、执导及出演，彭于晏、廖凡、周韵、许晴等主演，强大的演员阵容、极具质感及强风格化的物料，再加上姜文个人品牌的加持，使该片尚未上映就引发不少业内外人士的期待，被认为是最有望再创《让子弹飞》商业与艺术价值共存现象的作品，电影将于7月13日登陆全国院线，

《圣荷西谋杀案》由潘源良执导，郑秀文、佟大为、蔡卓妍主演，改编自近年来最成功的香港舞台剧之一——该剧曾获第19届香港舞台剧奖最佳剧本、最佳导演、最佳女主角、最受欢迎演出四大奖项，先后三度公演，均广受好评与欢迎，操刀改编的正是凭借《踏血寻梅》揽获金像奖最佳编剧奖的翁子光。电影中，三位主演以颠覆的形象向观众展现了一段惊心动魄的爱情以及背后错综复杂的人性。

《某日某月》是导演刘伟恒继其高口碑处女作《王家欣》后第二部执导作品，由汤怡新鲜搭配6岁就凭尔冬升的《忘不了》一炮而红的原岛大地，共同演绎了一段充满浪漫情怀、令人刻骨铭心的初恋；此外，实力派演员陈茵媺、邵美琪、雷颂德等也在影片中奉献了非常亮眼精彩的表演。电影正在香港热映，在众好莱坞大片的夹击中，仍收获不俗口碑及票房，被观众盛赞为继《初恋那件小事》、《我的少女时代》后最好的校园青春爱情片，故事纯真而美好。

全力开火打造高品质华语片 多元题材重量级影人创造新经典

除上述影片外，英皇电影今年的片单也颇为重磅，大片云集，类型多样。有“麦庄组合”联手刘青云、张家辉、林嘉欣打造的《廉政风云·烟幕》，韦家辉携手刘青云拍摄的犯罪推理片《神探大战》，改编自内地超人气悬疑小说、导演郭子健全力策动的《古董局中局》，金马影帝陈建斌、新生代演技派任素汐联袂出演的走心喜剧《无名之辈》，还有金像奖新晋导演曾翠珊执导、蔡卓妍主演的电影《非分熟女》……这些均体现了英皇追求高品质、覆盖多类型、打造华语经典的目标，也表明了英皇电影力求百花齐放，在多个类型片领域深耕细作、不盲目追求某一个短期大热元素的决心与野心。

英皇电影成立于2000年，在18年时间里，它为电影观众奉献了无数银幕经典，成功缔造和成就了不少影帝、影后级演员和金像导演，同时亦不忘初心地为华语电影创造了更多可能性——像扶植刘伟恒、汤怡等新生代导演及演员；挖掘香港本土IP和试水不同题材，积极探索港片出路及保护华语电影多样性；以及结合内地市场的特点和口味，“因地制宜”地实施众多强强联合的战略性举措，如《邪不压正》与姜文合作以探索内地明星IP构建与香港元素结合的最大可能性；《无名之辈》让标准化的电影工业体系联手极具特色的内地新生代影人，积极拓宽电影类型空间。英皇电影这一系列在延续自己优势基础上进行的创新，不仅为华语电影带来了活力，也促进了电影产业链整体升级，推动国内电影产业结构优化，让中国电影与国际最高水准融合。





编辑：汀