在现场，今年下半年即将上映与播出的10余部影视作品依次亮相，明星主创纷纷登台分享创作心得与幕后故事，《庆余年》《影》
《749局》《网球少年》《欢乐英雄》
等重磅项目也在酒会上分享了最新进展。张艺谋新片《影》
曝光最新版水墨风海报。
《爱情公寓》《影》等八部电影年内上映
大IP《庆余年》开启剧游联动征程
酒会上，腾讯影业宣布加盟张艺谋导演新作《影》
，与乐创影业、完美威秀共同助力电影。现场，乐创文娱董事长兼CEO张昭先生称赞《影》
无论是从艺术角度，还是叙事方式、人性挖掘，都是张艺谋导演职业生涯中的优质作品。《影》的新款海报《局》也在活动现场首次曝光，水墨风格彰显中国风。
导演兼编剧郭敬明携真人CG动画电影《爵迹2》
来到现场，向大家分享创作心得和对国内CG动画电影的看法，《爵迹2》
的两位出品人张昭和程武也为影片送上祝福。
《爱情公寓》
在酒会上发布了最新的“欢聚”版海报，电影导演韦正、编剧汪远，主演陈赫、孙艺洲到场互动，透露了不少拍摄轶事。为中国科幻片“探路”的《拓星者》
编剧、导演张小北也携演员宋洋、齐溪、屈菁菁、萧传勳等到场，介绍了影片后期制作的最新进展。
著名监制、导演、编剧、制片人黄建新笑言：“刚看了那么多优秀的作品，有压力，我们努力吧，我跟程武先生有约定一起做几部东西，我会尽最大努力做得像样一点。”
柴智屏率领新版《流星花园》剧组亮相
《古董局中局》等八部新剧将面世
腾讯影业在现场分享了《庆余年》大IP开发的最新进展。在去年酒会上，《庆余年》剧集打造正式宣布启动，一年后的今天，不仅电视剧正在顺利拍摄，即将杀青，游戏的打造计划也宣告开启，有望明年实现剧游联动。
腾讯影业在精品剧集方面也有不少探索，酒会播放了下半年将播剧集的混剪视频，八部作品分别是：《流星花园》、《西行纪》、《斗破苍穹》、《天下无诈》、《都是一家人》、《面向大海》、《黄金瞳》、《古董局中局》等等。
电视剧《流星花园》监制及总导演柴智屏率三位男主角：王鹤棣、官鸿、吴希泽现身。中国首部古董传奇悬疑剧《古董局中局》，导演五百此次也带来全新预告片，揭开神秘鉴宝江湖的冰山一角。
酒会渐进尾声之际，三个重磅彩蛋公布：由著名导演、编剧陆川执导的“两万里计划”正式定名《749局》，陆川现场分享说：“中国电影一直在变化，我们希望不断开拓一些新的领域，做一些新项目、新创作，在探索和创新的时候。”
伴随着足球世界杯的开幕，体育励志青春剧集《网球少年》也有最新进展。电视剧导演赵小溪、赵小鸥以及新人彭昱畅、董力、谢彬彬、张逸杰、朱致灵、徐可、吴旭东、李鹤、樊霖锋等9位网球少年登台首度亮相，共同开启网球之旅。
程武最后透露古龙名著《欢乐英雄》改编影视剧的最新消息：“很高兴我们召集到了这波英雄豪杰，与我们共同开启《欢乐英雄》改编电视剧的合作。”导演尚敬也携演员蓝盈莹、孙艺洲、白客、杨玏、贾冰共同登台亮相。
编辑：隐饮