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张艺谋执导《影》曝光水墨风新海报

众星云集“腾讯影业之夜”郭敬明陆川助阵

2018-06-17 12:09:05 来源：Mtime时光网

众星云集“腾讯影业之夜”，郭敬明、陆川、李冰冰等多位影人到场助阵，腾讯影业宣布《爱情公寓》《影》《动物世界》等八部电影年内上映，并曝光张艺谋《影》新版海报。
       时光网讯 6月16日晚，2018“腾讯影业之夜”年度答谢酒会在上海举行，黄建新柴智屏陆川徐静蕾高希希尚敬郭敬明韩延等知名导演、监制、编剧，杨受成、王中磊、张昭叶宁等众多影视公司高层，以及李冰冰吴秀波陈赫郭京飞周冬雨梁静蓝盈莹等演员齐聚一堂。

       在现场，今年下半年即将上映与播出的10余部影视作品依次亮相，明星主创纷纷登台分享创作心得与幕后故事，《庆余年》《影》《749局》《网球少年》《欢乐英雄》等重磅项目也在酒会上分享了最新进展。张艺谋新片《影》曝光最新版水墨风海报。

《爱情公寓》《影》等八部电影年内上映
大IP《庆余年》开启剧游联动征程

       在2018年下半年，腾讯影业将有数部影视作品与观众陆续见面。现场播放了腾讯影业下半年上映电影的混剪视频，八部电影分别是：与张艺谋导演合作的《影》《爵迹2》《动物世界》《爱情公寓》《反贪风暴3》《草样年华》《拓星者》《地球最后的夜晚》。这其中有大师新作、重工业类型片，也有支持青年导演的文艺佳作，类型丰富。 

       酒会上，腾讯影业宣布加盟张艺谋导演新作《影》，与乐创影业、完美威秀共同助力电影。现场，乐创文娱董事长兼CEO张昭先生称赞《影》无论是从艺术角度，还是叙事方式、人性挖掘，都是张艺谋导演职业生涯中的优质作品。《影》的新款海报《局》也在活动现场首次曝光，水墨风格彰显中国风。

        导演兼编剧郭敬明携真人CG动画电影《爵迹2》来到现场，向大家分享创作心得和对国内CG动画电影的看法，《爵迹2》的两位出品人张昭和程武也为影片送上祝福。

        《爱情公寓》在酒会上发布了最新的“欢聚”版海报，电影导演韦正、编剧汪远，主演陈赫、孙艺洲到场互动，透露了不少拍摄轶事。为中国科幻片“探路”的《拓星者》编剧、导演张小北也携演员宋洋、齐溪、屈菁菁、萧传勳等到场，介绍了影片后期制作的最新进展。

        著名监制、导演、编剧、制片人黄建新笑言：“刚看了那么多优秀的作品，有压力，我们努力吧，我跟程武先生有约定一起做几部东西，我会尽最大努力做得像样一点。”

柴智屏率领新版《流星花园》剧组亮相
《古董局中局》等八部新剧将面世

       腾讯影业在现场分享了《庆余年》大IP开发的最新进展。在去年酒会上，《庆余年》剧集打造正式宣布启动，一年后的今天，不仅电视剧正在顺利拍摄，即将杀青，游戏的打造计划也宣告开启，有望明年实现剧游联动。

       腾讯影业在精品剧集方面也有不少探索，酒会播放了下半年将播剧集的混剪视频，八部作品分别是：《流星花园》、《西行纪》、《斗破苍穹》、《天下无诈》、《都是一家人》、《面向大海》、《黄金瞳》、《古董局中局》等等。 

       电视剧《流星花园》监制及总导演柴智屏率三位男主角：王鹤棣、官鸿、吴希泽现身。中国首部古董传奇悬疑剧《古董局中局》，导演五百此次也带来全新预告片，揭开神秘鉴宝江湖的冰山一角。

       酒会渐进尾声之际，三个重磅彩蛋公布：由著名导演、编剧陆川执导的“两万里计划”正式定名《749局》，陆川现场分享说：“中国电影一直在变化，我们希望不断开拓一些新的领域，做一些新项目、新创作，在探索和创新的时候。” 

       伴随着足球世界杯的开幕，体育励志青春剧集《网球少年》也有最新进展。电视剧导演赵小溪、赵小鸥以及新人彭昱畅、董力、谢彬彬、张逸杰、朱致灵、徐可、吴旭东、李鹤、樊霖锋等9位网球少年登台首度亮相，共同开启网球之旅。

       程武最后透露古龙名著《欢乐英雄》改编影视剧的最新消息：“很高兴我们召集到了这波英雄豪杰，与我们共同开启《欢乐英雄》改编电视剧的合作。”导演尚敬也携演员蓝盈莹、孙艺洲、白客、杨玏、贾冰共同登台亮相。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 腾讯影业之夜
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影 (2018)

-1.0

导演：张艺谋

主演：邓超 孙俪

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