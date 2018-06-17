众星云集“腾讯影业之夜”，郭敬明、陆川、李冰冰等多位影人到场助阵，腾讯影业宣布《爱情公寓》《影》《动物世界》等八部电影年内上映，并曝光张艺谋《影》新版海报。









《爱情公寓》《影》等八部电影年内上映

大IP《庆余年》开启剧游联动征程





















著名监制、导演、编剧、制片人黄建新笑言：“刚看了那么多优秀的作品，有压力，我们努力吧，我跟程武先生有约定一起做几部东西，我会尽最大努力做得像样一点。”





柴智屏率领新版《流星花园》剧组亮相

《古董局中局》等八部新剧将面世





腾讯影业在现场分享了《庆余年》大IP开发的最新进展。在去年酒会上，《庆余年》剧集打造正式宣布启动，一年后的今天，不仅电视剧正在顺利拍摄，即将杀青，游戏的打造计划也宣告开启，有望明年实现剧游联动。





腾讯影业在精品剧集方面也有不少探索，酒会播放了下半年将播剧集的混剪视频，八部作品分别是：《流星花园》、《西行纪》、《斗破苍穹》、《天下无诈》、《都是一家人》、《面向大海》、《黄金瞳》、《古董局中局》等等。





电视剧《流星花园》监制及总导演柴智屏率三位男主角：王鹤棣、官鸿、吴希泽现身。中国首部古董传奇悬疑剧《古董局中局》，导演五百此次也带来全新预告片，揭开神秘鉴宝江湖的冰山一角。





酒会渐进尾声之际，三个重磅彩蛋公布：由著名导演、编剧陆川执导的“两万里计划”正式定名《749局》，陆川现场分享说：“中国电影一直在变化，我们希望不断开拓一些新的领域，做一些新项目、新创作，在探索和创新的时候。”





伴随着足球世界杯的开幕，体育励志青春剧集《网球少年》也有最新进展。电视剧导演赵小溪、赵小鸥以及新人彭昱畅、董力、谢彬彬、张逸杰、朱致灵、徐可、吴旭东、李鹤、樊霖锋等9位网球少年登台首度亮相，共同开启网球之旅。





程武最后透露古龙名著《欢乐英雄》改编影视剧的最新消息：“很高兴我们召集到了这波英雄豪杰，与我们共同开启《欢乐英雄》改编电视剧的合作。”导演尚敬也携演员蓝盈莹、孙艺洲、白客、杨玏、贾冰共同登台亮相。





编辑：隐饮