六位来自中国电影各方面的领军人物昨日齐聚上影节“新时代的中国电影”主题论坛，交流中国电影发展未来规划。









中国电影将步入大公司时代

华谊未来电影加入更多主流价值观





中国电影市场的热度已是全球公认。目前好莱坞的六大公司占据了北美票房市场的85%，全球票房的26%，上影集团董事长任仲伦认为，未来的中国电影不仅会票房上与全球第一大电影市场美国看齐，中国也会像好莱坞一样进入“大公司、大集团的时代”，“中国电影的未来可能也将由大公司支撑”。









华谊CEO王中磊认为尽管中国电影正在向好莱坞靠近，但它有一个特点——它是非常有中国特色的，不管内容的部分、市场的部分。“电影还是在中国具有强大的新娱乐属性、市场属性之外，其实我们还有一个很大特殊性，我们要充分在我们的电影中体现社会主义的价值观。要提供一些优秀的项目可以让在欣赏电影的同时感受到社会发展的力量。这也是华谊兄弟在未来电影策划中有一个比较重要的关注点，一些目标。希望在未来华谊兄弟出品的电影中加入更多这样方面的因素。”





于冬炮轰中国导演：全世界最享受，不受预算控制





八人“临时顶班”红海小队横扫春节票房 中国的电影导演是全世界最享受的导演，因为他们越来越没有预算的抑制，越来越不听制片人的意见……博纳影业拍戏从来不请贵的演员，因为请不起，也不愿意花这个钱，都是对的演员、好的演员。肯跟你一起拼的演员。所以，拍博纳影业的戏的演员，他们一定会成为这个行业最优秀的人才”。 博纳影业创始人、董事长于冬在论坛上向中国的导演中心制猛烈开炮，直言：“肯跟你一起拼的演员。所以，拍博纳影业的戏的演员，他们一定会成为这个行业最优秀的人才”。





于冬拿博纳的春节档大片《红海行动》举例，进一步阐述他对制片人中心化的支持。“《红海行动》这一批演员特别了不起，每个演员因为各种原因临时替补进来的，我想的演员都不来。这八个演员全都是新人。都是被我临时顶包进来的。特别感谢他们，他们红是应该的，他们一定会红。所以，我说这末这几年深耕产业，觉得要做制片人、要做主导，而不是导演拿着剧本、拿着创意在融资，无限制地要预算。导演们做庄，这不对”。





痛斥职业经理人！中国的赶超机遇来了？

于冬：被资本家控制，好莱坞不停拍续集





产业大佬们对中国电影市场接下来的发展保留了不同的看法。于冬认为现在的中国电影处在一个非常好的机遇期， “中国的电影产业第一代的创始人的老板们，还在亲临一线组织生产，而中国电影近年来的成就，也与这些第一代电影公司创始人们分不开。”





于冬谈到好莱坞当下产业化的现状：“今天的好莱坞电影，现在是职业经理人的天下。除了迪士尼之外，几大公司，基本上都没有老板。都是职业经理人，职业经理人有一个特点，跟创始人的公司会有一个最大的区别，他们可以拍屁股走人。所以他们领的很高的薪酬，年薪很高，干得活不能赔钱。因为他背后的股东都是华尔街的投资家、银行家、金融家。所以他对他的要求是盈利，这就是上市公司带来的问题，我们可能都会面临季报、财报。”





取材DC漫画原著的“蝙超”躺枪 资本要对电影行业宽容，要有容错机制，才能够出好电影。现在我们说好莱坞，好莱坞被银行家、金融家控制之后。这些老板们这些职业经理人们做得最坚决的一件事就是不停地拍续集，不停拍科幻英雄、动漫英雄。这样不会犯错，因为这些IP都成熟了，甚至蝙蝠侠大战超人这样的IP都能想得出来。你要说蝙蝠侠大战煎饼侠还算有创新。所以我们回顾好莱坞崛起的时候，是一批伟大的电影投资家跟制片人，把电影从东海带到西海岸，创建了世界梦工厂。那个时候的好莱坞是全球电影供应商。最优秀电影的供应商。”正因如此，于冬认为“这十年是中国电影可以超越好莱坞的最佳时机”。 博纳集团迟迟没有选择上市，因此于冬的决策也能免于收到投资人的制衡，他呼吁：“现在我们说好莱坞，。所以我们回顾好莱坞崛起的时候，是一批伟大的电影投资家跟制片人，把电影从东海带到西海岸，创建了世界梦工厂。那个时候的好莱坞是全球电影供应商。最优秀电影的供应商。”正因如此，于冬认为“”。





光线传媒董事长王长田对未来发展不太乐观。他觉得“中国电影的第一次危机已经到来。标志就是资本投入的大幅度减少，很多电影公司出现了融资难，上市公司都开始没钱了。社会资本也不愿意投钱，因为风险太大。我们的制作成本还在不断上升，版权销售价格在不断的下降。中国电影公司不管做多大，都是小企业，对税收有非常大的依赖。因为都挣不了多少钱，如果没有税收优惠，行业挣不了多少钱。影院和片方也是最低的。扣掉发行费用，我们电影公司内容出品方，只能拿到不到三分之一的总票房，但是承担了所有市场风险。”





六位来自中国电影各方面的领军人物昨日齐聚上影节“新时代的中国电影”主题论坛，对中国电影的当下现状问题与未来挑战进行交流。