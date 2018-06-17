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情侣吵架？《神奇女侠2》新片场照

加朵和派派吵得不可开交 新剧照发布

2018-06-17 14:39:31 来源：Mtime时光网

影片定档2019年11月1日全美公映，剧本由派蒂·杰金斯、戈夫·约翰斯和达夫·卡拉汉姆（《敢死队》系列）共同编剧。
　　时光网讯 DC的《神奇女侠1984》今天曝光一组片场照，盖尔·加朵和克里斯·派恩在完成一场吵架的戏份，神奇女侠夺门而去，派派赶忙拉住女侠的手，不让他走。之后一轮轮甜言蜜语的攻势，终于涛声依旧了。

　　《神奇女侠1984》将辗转于英国和美国两地拍摄。喜剧明星克里斯汀·韦格加盟扮演神奇女侠死敌、经典反派角色豹女。《权力的游戏》"红毒蛇"佩德罗·帕斯卡也宣布加盟续集，扮演重要角色。  　　

　　影片定档2019年11月1日全美公映，剧本由派蒂·杰金斯、戈夫·约翰斯和达夫·卡拉汉姆（《敢死队》系列）共同编剧。

   编辑：汀

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关键词： 神奇女侠1984 片场照 剧照
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神奇女侠1984

神奇女侠1984 (2019)

0.0

导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵

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