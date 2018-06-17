影片围绕两件古老神器展开，引出充斥着“主公、忠臣、反贼、内奸”等三国杀经典元素构成的“英雄门”惊人秘密，而在解谜过程中，另一个关于深爱与成全的纠结故事浮出水面......
奇幻制作虚拟牵动现实
十年游戏情怀梦圆电影
据了解，2018年恰逢三国杀游戏10周年纪念。主公、忠臣、反贼、内奸争斗制衡的经典桌游将在《三国杀·幻》
中被电影工业技术赋予影像生命和更宏大的格局。
出品人于宇昂曾联合出品《泰囧》
、《冰之下》
等，而作为一个资深三国杀玩家，《三国杀·幻》
实际上是他的圆梦之作。电影借用游戏世界观架构故事情节，奉上一场视听盛宴。虚实交织之间，奇幻动作制作将游戏与真人世界深度结合，将三国杀游戏迷与观众们带入一个奇幻世界。
《三国杀·幻》由新锐导演吕柯憬
执导，监制是来自《窃听风云》
、《旺角黑夜》
系列的方平，凭借《金鸡》、《我是路人甲》大放异彩的赵良骏担任艺术总监，摄影指导来自《被偷走的那五年》、《京城81号》的陈诚，大名鼎鼎元家班七小福中的元德为动作指导。
《三国杀·幻》海报预告片双发
震撼视听效果引爆狂欢
在本次《三国杀·幻》发布的海报画面上，郑伊健面容冷峻，一身黑色西装霸气亮相。海报以金属质感黑色为主要色调，背景中可以见到巨大的三国杀主公与二武将雕像并立。
除海报之外，《三国杀·幻》还同时发布了预告片，主要人物角色与魔幻黑科技同时曝光。预告片中，郑伊健现身神秘古堡，引领观众一同打开魔幻游戏世界的大门。
据悉，该片将于今年上映。