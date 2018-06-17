影片围绕两件古老神器展开，引出充斥着“主公、忠臣、反贼、内奸”等三国杀经典元素构成的“英雄门”惊人秘密……





《三国杀·幻》上海电影节主创合影 影片围绕两件古老神器展开，引出充斥着“主公、忠臣、反贼、内奸”等三国杀经典元素构成的“英雄门”惊人秘密，而在解谜过程中，另一个关于深爱与成全的纠结故事浮出水面......

奇幻制作虚拟牵动现实

十年游戏情怀梦圆电影

《三国杀·幻》海报预告片双发

震撼视听效果引爆狂欢

《三国杀·幻》人物海报 在本次《三国杀·幻》发布的海报画面上，郑伊健面容冷峻，一身黑色西装霸气亮相。海报以金属质感黑色为主要色调，背景中可以见到巨大的三国杀主公与二武将雕像并立。

除海报之外，《三国杀·幻》还同时发布了预告片，主要人物角色与魔幻黑科技同时曝光。预告片中，郑伊健现身神秘古堡，引领观众一同打开魔幻游戏世界的大门。





据悉，该片将于今年上映。