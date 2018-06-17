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《三国杀》也被搬上大银幕？

《三国杀·幻》曝先导预告 郑伊健领衔主演

2018-06-17 15:07:58 来源：Mtime时光网

影片围绕两件古老神器展开，引出充斥着“主公、忠臣、反贼、内奸”等三国杀经典元素构成的“英雄门”惊人秘密……
       6月16日，电影《三国杀·幻》剧组主创成员郑伊健贾青谢天华克拉拉等受邀出席上海电影节开幕式红毯仪式。

《三国杀·幻》上海电影节主创合影

       影片围绕两件古老神器展开，引出充斥着“主公、忠臣、反贼、内奸”等三国杀经典元素构成的“英雄门”惊人秘密，而在解谜过程中，另一个关于深爱与成全的纠结故事浮出水面......
 
奇幻制作虚拟牵动现实
十年游戏情怀梦圆电影
       据了解，2018年恰逢三国杀游戏10周年纪念。主公、忠臣、反贼、内奸争斗制衡的经典桌游将在《三国杀·幻》中被电影工业技术赋予影像生命和更宏大的格局。
 
       出品人于宇昂曾联合出品《泰囧》《冰之下》等，而作为一个资深三国杀玩家，《三国杀·幻》实际上是他的圆梦之作。电影借用游戏世界观架构故事情节，奉上一场视听盛宴。虚实交织之间，奇幻动作制作将游戏与真人世界深度结合，将三国杀游戏迷与观众们带入一个奇幻世界。
 
       《三国杀·幻》由新锐导演吕柯憬执导，监制是来自《窃听风云》《旺角黑夜》系列的方平，凭借《金鸡》、《我是路人甲》大放异彩的赵良骏担任艺术总监，摄影指导来自《被偷走的那五年》、《京城81号》的陈诚，大名鼎鼎元家班七小福中的元德为动作指导。
 
《三国杀·幻》海报预告片双发
震撼视听效果引爆狂欢

《三国杀·幻》人物海报

       在本次《三国杀·幻》发布的海报画面上，郑伊健面容冷峻，一身黑色西装霸气亮相。海报以金属质感黑色为主要色调，背景中可以见到巨大的三国杀主公与二武将雕像并立。
 
       除海报之外，《三国杀·幻》还同时发布了预告片，主要人物角色与魔幻黑科技同时曝光。预告片中，郑伊健现身神秘古堡，引领观众一同打开魔幻游戏世界的大门。

       据悉，该片将于今年上映。

   编辑：日灼

关键词： 三国杀·幻 郑伊健
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三国杀·幻

三国杀·幻 (2018)

-1.0

导演：吕柯憬

主演：于荣光 谢天华

郑伊健

郑伊健

Ekin Cheng

职业：演员
贾青

贾青

Qing Jia

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