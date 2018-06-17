乌尔善透露，《封神三部曲》将于三个月后正式开机，主要演员由新人演员、人艺等老演员和明星三部分构成。比如哪吒这个角色，就会启用新人。





在当天的大师分享课中，乌尔善以商业电影的分工切入，讨论类型片创作中艺术表达、角色塑造的多方面考量。在现场，乌尔善还分享了选择演员、训练演员的体会，以及在电影拍摄中指导表演、与演员共同创作的经验和心得。乌尔善表示，一部电影选角成功了，就意味着整体表演完成了85%。他在现场以《画皮II》和《寻龙诀》为例。《画皮II》中选择费翔出演天狼国巫师看中的是他身上的超凡的偶像气质，而在《寻龙诀》中选择舒淇饰演Shirley杨在于看中她内心的正义感，选择陈坤饰演胡八一是因为陈坤能够演绎角色复杂而有层次的内心。乌尔善更在现场表示，演员在表演中需要当众袒露其内心和情感，是一个艰难的过程。在共同创作中，演员和导演间需要信任与共同激励。





在《封神三部曲》的选角和演员筹备过程中，乌尔善剧组面向全球海选，并开设封神演艺训练营，对年轻演员进行文武兼修的6个月长封闭培训。乌尔善透露，《封神三部曲》演员海选时报名者超过15000人，他亲自面试过的也有1400多人，最后进入封闭培训的只有30多人。而封闭培训强度十分之大，演员们每天4:30到21:00间要进行大量体能、武术、马术等方面的训练。《封神三部曲》剧组也为此投入巨大，光每位演员每月学习马术的费用就达到8万元。





乌尔善透露，《封神三部曲》将于三个月后正式开机，主要演员由新人演员、人艺等老演员和明星三部分构成。比如哪吒这个角色，就会启用新人。乌尔善表示，《封神》这个题材，此前在电影、电视剧方面都没有像样的作品，又是以真实历史为依托的，特别符合他的口味，所以他愿意花费数年的时间筹备这个项目。





分享课现场，山下学堂创始人之一陈坤也回忆了与乌尔善互相信任、互相激励的经历，并与现场的年轻导演和年轻演员分享自己的心得：“年轻导演不要总想着我要怎么控制和选择演员，演员也不要总觉得在被导演被动选择，我们有一个共同的方向是，怎么样共同用自己的骄傲感、自己的能力，把中国的电影、类型、市场都做好。导演是一个大船的船长，我们是大副，如果能有幸上一条好的船，我愿意付出我自己。我想对导演说的是，请多使用年轻演员，虽然这会让我很有危机感，但是务必让他们产生骄傲感。”

编辑：羊羊