《巨齿鲨》在上海举行了“深海新纪元”发布会，杰森·斯坦森以西装配拖鞋的潮流搭配亮相，李冰冰从零起步拍摄海底戏“控诉”导演太虐。





发布会现场被打造成一条海底通道，重现拍摄时的水下环境，能看到海底生物巨齿鲨在四周游荡。主创登场后带来了一支影片的全新预告片，呈现更多巨齿鲨凶残来袭的危险镜头。





杰森斯坦森解释“拖鞋配西装”

海底版侏罗纪？导演：希望能像那样赚钱！





昨天穿拖鞋出席上海国际电影节开幕式红毯的杰森·斯坦森，今天再次以西装配拖鞋的潮流搭配亮相《巨齿鲨》发布会。他在发布会上对自己不小心制造的新潮流做了一番解释。原来几周前为新片训练的时候他不慎伤到脚趾，因此无法把脚塞进正常的皮鞋里，就只能穿拖鞋走红毯了。导演德特杜巴听完积极补刀，笑称他也也伤了脚“不过当你是杰森·斯坦森的时候，耐克就会砸重金付钱给你穿拖鞋”。





《巨齿鲨》的主角是生存于未知深海世界的一种史前巨兽，当巨齿鲨大肆入侵人类生存空间之后，杰森·斯坦森饰演的潜水专家乔纳斯·泰勒临危受命，与李冰冰饰演的科学家张苏茵潜入深海，共同化解这场浩劫。









大片履历丰富的斯坦森形容这是一部“原创爆米花电影（original popcorn movie），我们想把普通的动作电影升华一下，观众看到我这么小只的人对抗那么巨大的存在，娱乐性就很强。”





李冰冰“控诉”导演太虐

跳水选手斯坦森也被海底戏难住





拍摄《巨齿鲨》要求杰森·斯坦森与李冰冰进行大量深水动作戏表演。就连退役跳水运动员杰森都连称这部电影的海底戏是“职业生涯中难度最大的戏之一”，影片拍摄海底镜头对技术团队和表演了提出极大挑战。





“灯光的调度、剧组沟通的速度受到自然环境的影响，摄影机的转移也很难，拍摄经常要看天，技术的挑战非常多。我们经常要回到海面上沟通，然后重新下水拍摄”，说道这里杰森忍不住给搭档李冰冰点赞：“拍摄期间最难忘的一幕是李冰冰要从一个笼子里逃出来，作为有二三十年深海潜水和跳水经验的人，我知道在这种情况下拍摄要求有多高、保持淡定从容是多难，冰冰表现的非常厉害，让我印象深刻。





比起水下经验丰富的杰森，李冰冰则是从零起步学习深潜，拍摄之初压力极大。发布会上，她也拉着杰森共同“控诉”导演：“那个笼子对我来说到现在还有点阴影，因为那个笼子真的是关上的，一个人从里面打不开。我们最可爱的导演，常常挑战我的极限，我有一个失氧的镜头，而这场戏需要我在五六米的水下进行长时间的憋气，时间不够长就要反复重来，最后真的是觉得要被憋‘死’了。他还给经常我改词，给我加内容。”





导演乔·德特杜巴接着解释了他的良苦用心：“我知道，你比你自己知道的还强大，我要做的事就是激发你所有的潜力。我最重要的工作，是让她的发型看着最美，实际上呢，她穿着潜水衣的镜头特别完美。你们会看到的。”





《巨齿鲨》将于2018年8月10日以2D、3D、IMAX、中国巨幕3D等多制式登陆国内和全球各大院线。





作者：RZ 编辑：RZ