时光网讯
6月17日，由纳迪·拉巴基
执导，纳迪·拉巴基
和赞恩联合主演的电影《迦百农》
在上海电影节首次展映。放映前，纳迪·拉巴基、赞恩、戛纳电影节选片会主席福茂以及中国版权购买方路画影视CEO蔡公明先生现身影厅，与观众亲切互动。
作为戛纳电影节评审团奖获奖影片，《迦百农》
参加上影节展映的消息一出，影迷们就纷纷摩拳擦掌，拼尽全力准备抢票。开售当日，《迦百农》
两场展映票光速售罄。
此次，是《迦百农》
在国内的首次放映，影片主创与中国观众零距离互动交流。导演纳迪·拉巴基首次解释了片名“迦百农”的由来：“‘迦百农’是耶稣的城，可是这个词拼法是非常远古的拼法，在法文当中，包括英文当中都解释为“乱”，意为不规则的东西，混乱的拜访，大家看了这部影片，就会明白片名的意义。”
相较于纳迪·拉巴基以往的作品，此次《迦百农》
的是从小男孩的视角出发，就像纳迪·拉巴基所说：“因为教育和关爱是很重要的，当有的小孩在身边成长，或者被给予生命的时候，希望大家一定要注意在成长过程当中给予他们无尽的爱，关怀和教育，这些对于所有小孩来说都极其重要。”小男主角在片中戏份极其重要，表现出了和年龄不相称的成熟与敏感，可以说是演技爆棚。
值得一提的是，戛纳选片会主席福茂先生前来助阵，向中国观众推荐影片，并下了赌注“你们看完影片或者看的过程中都会留下眼泪。”最后，中国版权购买方路画影视CEO蔡公明先生说道：“电影中有很多跨文化的感人的地方，我们相信这部电影在中国市场一定是有很大的潜力。《迦百农》
拿到中国来很不容易，也希望大家带朋友到电影院去支持。”
电影《迦百农》
讲述了一个12岁男孩赞恩的艰难历程，他状告父母让他来到这个世界，却没有能够好好的抚养他。作为一部现实题材的影片，《迦百农》用真实感十足的镜头与震撼人心的故事，展现出黎巴嫩社会的残酷切面，对不和谐的社会系统进行了深刻反思。
导演纳迪·拉巴基在与观众交流时，也多次提及：“其实小孩一个特别无辜的生命，选择了父亲和母亲来到这个世界上，所以希望大家给予足够的尊重，把这个小孩养育成人，在教育和关爱方面。”这部泪点满满的年度佳片在戛纳收服了一票海外媒体与观众，更被外媒列入“2019年奥斯卡最佳外语片候选名单”。
编辑：隐饮