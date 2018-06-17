戛纳获奖片《迦百农》上海电影节首映，导演兼主演纳迪·拉巴基和小男主角赞恩现身上海，和影迷热烈交流。导演表示这个片名的意义为“混乱”，并非是指“耶稣的城”。男主角赞恩戏份重演技爆棚。

























导演纳迪·拉巴基在与观众交流时，也多次提及：“其实小孩一个特别无辜的生命，选择了父亲和母亲来到这个世界上，所以希望大家给予足够的尊重，把这个小孩养育成人，在教育和关爱方面。”这部泪点满满的年度佳片在戛纳收服了一票海外媒体与观众，更被外媒列入“2019年奥斯卡最佳外语片候选名单”。

编辑：隐饮