发布会现场曝光了电影“对抗”版预告及新海报，当天演员张钧甯
、耿乐
、车永莉
、张帆、李庆誉等一同在舞台上摆起重庆特有的“龙门阵”，一边喝茶，一边畅聊幕后故事。耿乐在现场坦言：“最怕的不是大场景轰炸的戏份，而是被日军飞机扫射的戏份，听到后面的爆炸声还不能跑，快炸到身边了才可以，心都要跳出来了...”
车永莉爆料说，“《大轰炸》
的爆破戏非常堵哦，我们拍大场面的爆炸戏，制片主任好几次心脏病都犯了，就怕出现任何意外。”车永莉还表示“萧锋导演对工作的要求非常苛刻，他甚至很喜欢虐我们。为了达到他想要的真实效果，我有次和上百位群众演员挤在一个很狭小的地方，拍完那天就直接吐了，真的有种窒息的感觉，也很佩服导演的敬业精神。”
在发布会上，总编剧陈枰表示：“‘重庆大轰炸’作为二战四大轰炸之一，虽然很多影视作品中有提及，但始终没有真正完整和详实的以电影的形式展现在公众面前电影《大轰炸》
则是首部以‘重庆大轰炸’为主线拍摄的电影，也是一部完全以小人物视角讲述这段历史，在长达6年零10个月的轰炸中，他们用烟火气的日常生活，展现出不屈不挠的民族精神以及特有的乐观与坚强。”
当天，导演萧峰缺席现场，但执行制片人王丁对近日有关《大轰炸》
的种种质疑做出回应，他透露说，“这个片子几次面临资金链断裂，我们不是没钱，是钱不能及时到位。当时布鲁斯威利斯到了拍摄现场，账上的钱连他的酒店押金都交不起，导演萧峰把他自己的钱贴过来，他就经常这样补投资上的窟窿。现在导演基本上可以说是中国最穷的导演了，最近一年他一直把心扑在做后期上，想要努力呈现一部好作品。”
编辑：隐饮