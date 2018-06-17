网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

耿乐张钧甯助阵《大轰炸》发布会

制片人回应质疑:导演自掏腰包补投资窟窿

2018-06-17 22:47:18 来源：Mtime时光网

耿乐、张钧甯等助阵《大轰炸》发布会，但该片导演萧锋，以及多位重量级主演明星，均缺席此次活动。执行制片人回应关于影片的种种质疑，“导演萧峰经常把他自己的钱贴过来，补投资窟窿。”
       时光网讯 定档8月17日上映的历史战争题材电影《大轰炸》，6月17日在上海举办发布会，该片总编剧陈枰、执行制片人王丁，主演张钧甯耿乐车永莉、张帆、李庆誉等亮相现场。《大轰炸》刘烨布鲁斯·威利斯宋承宪谢霆锋陈伟霆范伟马苏吴刚冯远征等主演，萧锋担任导演，不过从导演到多位重磅主演，都纷纷缺席当天的活动。

       发布会现场曝光了电影“对抗”版预告及新海报，当天演员张钧甯耿乐车永莉、张帆、李庆誉等一同在舞台上摆起重庆特有的“龙门阵”，一边喝茶，一边畅聊幕后故事。耿乐在现场坦言：“最怕的不是大场景轰炸的戏份，而是被日军飞机扫射的戏份，听到后面的爆炸声还不能跑，快炸到身边了才可以，心都要跳出来了...”

       车永莉爆料说，“《大轰炸》的爆破戏非常堵哦，我们拍大场面的爆炸戏，制片主任好几次心脏病都犯了，就怕出现任何意外。”车永莉还表示“萧锋导演对工作的要求非常苛刻，他甚至很喜欢虐我们。为了达到他想要的真实效果，我有次和上百位群众演员挤在一个很狭小的地方，拍完那天就直接吐了，真的有种窒息的感觉，也很佩服导演的敬业精神。” 

       在发布会上，总编剧陈枰表示：“‘重庆大轰炸’作为二战四大轰炸之一，虽然很多影视作品中有提及，但始终没有真正完整和详实的以电影的形式展现在公众面前电影《大轰炸》则是首部以‘重庆大轰炸’为主线拍摄的电影，也是一部完全以小人物视角讲述这段历史，在长达6年零10个月的轰炸中，他们用烟火气的日常生活，展现出不屈不挠的民族精神以及特有的乐观与坚强。”

       当天，导演萧峰缺席现场，但执行制片人王丁对近日有关《大轰炸》的种种质疑做出回应，他透露说，“这个片子几次面临资金链断裂，我们不是没钱，是钱不能及时到位。当时布鲁斯威利斯到了拍摄现场，账上的钱连他的酒店押金都交不起，导演萧峰把他自己的钱贴过来，他就经常这样补投资上的窟窿。现在导演基本上可以说是中国最穷的导演了，最近一年他一直把心扑在做后期上，想要努力呈现一部好作品。”

       电影《大轰炸》将于8月17日全国公映。 

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 大轰炸 耿乐 张钧甯
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

大轰炸

大轰炸 (2018)

0.0

导演：萧锋

主演：刘烨

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

漫威官方发布十周年角色全套海报

整整齐齐！ 抖森被“重现”十周年大合照

34
终于圆满！漫威官方释出十周年超级英雄全套单人角色海报..
2

如果漫威演员"变性"成女人,结果很惊人

洛基"超模脸"惊艳 美国队长变身"美国丽人"

22
如果漫威男演员们“变性”成女人是什么样？跟黑寡妇、猩..
3

科普脸！“侏罗纪世界”的恐龙都有啥？

从侏罗纪到白垩纪！

《侏罗纪》系列让我们对恐龙有了最直接的认识。
4

破20亿美元！《复联3》海量概念图发布

灭霸降临瓦坎达、纽约大战还原度惊人

23
《复联3》全球已破20亿美元，一批概念图也随之公布。
5

《侏罗纪世界2》最全彩蛋解码

恐龙世界这些精彩细节等你来挖

尽管《侏罗纪世界2》没有前作那么强烈地依赖怀旧情绪，..

查看更多