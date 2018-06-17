耿乐、张钧甯等助阵《大轰炸》发布会，但该片导演萧锋，以及多位重量级主演明星，均缺席此次活动。执行制片人回应关于影片的种种质疑，“导演萧峰经常把他自己的钱贴过来，补投资窟窿。”

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]