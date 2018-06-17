姚晨、马伊琍双女主领衔主演的女性题材电影《找到你》今天亮相上海国际电影节，得到媒体与影迷们普遍好评，或能在上影节金爵奖上有所斩获。





《找到你》改编自韩国电影《消失的女人》，在借鉴原版框架的基础上，弱化了韩国原版的悬疑片特质，更加注重描绘两位女性角色在同一屋檐下对戏的化学反应。









冯小刚也以监制身份参与《找到你》的创作。导演吕乐透露：“这个戏情感戏比较多，小刚来做监制的时候会真去拍摄现场参谋，影片的结尾就有他的作用在里面，他在制作方面给我们很多帮助”。





先导预告 《找到你》选择了国产电影中较为少见的双女主设定，姚晨一改大众对她的喜剧明星认知，突破形象演绎了为生活所困的律师角色，与素颜出演的马伊琍在片中相爱相杀。





面对“中生代女星”的代名词，姚晨说她“不喜欢这个称呼，因为根据联合国的相关说明，45岁以前都是青年，我们还是青年演员”。





马伊琍也在发布会上利落回应了”35岁之后女演员没戏拍”的观点，直言：“我跟姚晨就是最好的代言，所以年轻的女演员们不要担心，你们最好的时代还没到来。”





《找到你》已入围上海国际电影节金爵奖主竞赛单元，预计将于今年暑期上映。





编辑：Joker