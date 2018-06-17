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姚晨马伊琍双女主飙戏!《找到你》亮相上影节

35岁后女演员也有好戏拍 "我们就是最好代言"

2018-06-17 23:53:54 来源：Mtime时光网

姚晨、马伊琍双女主领衔主演的女性题材电影《找到你》今天亮相上海国际电影节，得到媒体与影迷们普遍好评，或能在上影节金爵奖上有所斩获。

《找到你》预计将在暑期档上映

　　时光网讯 冯小刚监制，姚晨马伊琍双女主领衔主演的女性题材电影《找到你》今天亮相上海国际电影节。映后该片得到媒体与影迷们普遍好评，姚晨与马伊琍奉献了精彩扎实、颇具突破性的表演，或许能在上影节金爵奖上有所斩获。

　　《找到你》改编自韩国电影《消失的女人》，在借鉴原版框架的基础上，弱化了韩国原版的悬疑片特质，更加注重描绘两位女性角色在同一屋檐下对戏的化学反应。

　　影片由与顾长卫、候咏并称为“中国电影三只眼”的金牌摄影师吕乐《摇啊摇，摇到外婆桥》《赤壁》《活着》《集结号》）执导，聚焦现实主义题材，讲述了两位同为母亲的女性在阴差阳错下命运交缠的故事。编剧秦海燕称吕导是她“遇到过最没有直男癌的男性导演“，由他导演这部充满女性主义的作品再合适不过。

　　冯小刚也以监制身份参与《找到你》的创作。导演吕乐透露：“这个戏情感戏比较多，小刚来做监制的时候会真去拍摄现场参谋，影片的结尾就有他的作用在里面，他在制作方面给我们很多帮助”。

先导预告

　　《找到你》选择了国产电影中较为少见的双女主设定，姚晨一改大众对她的喜剧明星认知，突破形象演绎了为生活所困的律师角色，与素颜出演的马伊琍在片中相爱相杀。

　　面对“中生代女星”的代名词，姚晨说她“不喜欢这个称呼，因为根据联合国的相关说明，45岁以前都是青年，我们还是青年演员”。

　　马伊琍也在发布会上利落回应了”35岁之后女演员没戏拍”的观点，直言：“我跟姚晨就是最好的代言，所以年轻的女演员们不要担心，你们最好的时代还没到来。”

　　《找到你》已入围上海国际电影节金爵奖主竞赛单元，预计将于今年暑期上映。

   编辑：Joker

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关键词： 找到你 姚晨 马伊琍 吕乐
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