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张艺谋与"谋女郎"周冬雨开心同框合影

微博电影之夜众星云集 姜文获"最受期待导演"

2018-06-17 23:28:56 来源：Mtime时光网

2018微博电影之夜在上海举行，张艺谋与"谋女郎"周冬雨罕见同框合影，姜文夺得最受期待年度导演；徐克、刘嘉玲、李冰冰等多位电影人齐聚现场。
       时光网讯 6月17日，2018微博电影之夜在上海举行，众多电影圈大咖欢聚一堂，张艺谋陈婷夫妇、姜文周韵夫妇、徐克刘嘉玲李冰冰周冬雨马思纯彭于晏李易峰许晴古力娜扎等多位电影人齐聚现场。张艺谋与“谋女郎”周冬雨今天难得同框留下珍贵合影，张艺谋大赞周冬雨演技成熟了。

       当晚，彭于晏、周冬雨分获微博电影之夜最佳男女演员；张艺谋获最具影响力导演；姜文夺得最受期待年度导演；最具影响力银幕人物颁给了刘嘉玲；李冰冰夺国际影响力演员；李易峰、古力娜扎获突破表现演员；《邪不压正》成为最受期待年度电影；徐克的《狄仁杰之四大天王》则是最受期待华语系列电影。

       姜文夺得“最受期待年度导演”荣誉。在发表感言时，他先是谦虚地主动提到亦携新片《影》前来的张艺谋，笑称：“我其实没怎么得过奖。刚才颁这个奖之前看到张艺谋进来了，我觉得奖得给他了，没想到奖给了我，说明他还有更大的奖！”在点评自己新片《邪不压正》的演员彭于晏时，姜文更爆猛料：“彭于晏不但漂亮，还会演戏。不但会演戏，身材真好。不但女孩喜欢，男人也喜欢！”

       本届微博电影之夜最佳男女演员荣誉则分别由彭于晏、周冬雨获得。在发表感言时，彭于晏表示：“我第一次参加电影节，不是只来颁奖了。出道16年，第一次拿演员奖。非常感谢主办方、影迷，也感谢我的妈妈，她是一个非常有勇气的女人。还有我外婆，她是让我进入这行的女人。”

       从张艺谋手中接过荣誉的周冬雨感恩表示：“很久没有跟导演同台了，挺激动的，比拿奖都激动。经常有人问我‘你介不介意谋女郎称呼’？ 我觉得特别好，希望大家一直都记得。”

       张艺谋导演在接受采访时坦言，他认为周冬雨这几年成长很快，除了本色表演之外还创造了“任意流”的个性化表演风格，也获得了大家的认可。今天恰逢父亲节，张艺谋导演说希望自己的四个孩子都能健康成长。他还透露继大女儿张末已经执导过大银幕作品之后，大儿子也有意成为一名导演，正在跟同学一起拍作业，而且还谢绝了父亲帮忙。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 微博电影之夜 张艺谋 徐克 周冬雨 马思纯
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