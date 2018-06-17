2018微博电影之夜在上海举行，张艺谋与"谋女郎"周冬雨罕见同框合影，姜文夺得最受期待年度导演；徐克、刘嘉玲、李冰冰等多位电影人齐聚现场。













本届微博电影之夜最佳男女演员荣誉则分别由彭于晏、周冬雨获得。在发表感言时，彭于晏表示：“我第一次参加电影节，不是只来颁奖了。出道16年，第一次拿演员奖。非常感谢主办方、影迷，也感谢我的妈妈，她是一个非常有勇气的女人。还有我外婆，她是让我进入这行的女人。”





从张艺谋手中接过荣誉的周冬雨感恩表示：“很久没有跟导演同台了，挺激动的，比拿奖都激动。经常有人问我‘你介不介意谋女郎称呼’？ 我觉得特别好，希望大家一直都记得。”





张艺谋导演在接受采访时坦言，他认为周冬雨这几年成长很快，除了本色表演之外还创造了“任意流”的个性化表演风格，也获得了大家的认可。今天恰逢父亲节，张艺谋导演说希望自己的四个孩子都能健康成长。他还透露继大女儿张末已经执导过大银幕作品之后，大儿子也有意成为一名导演，正在跟同学一起拍作业，而且还谢绝了父亲帮忙。

编辑：隐饮