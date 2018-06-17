时光网讯
6月17日，2018微博电影之夜在上海举行，众多电影圈大咖欢聚一堂，张艺谋
陈婷夫妇、姜文周韵
夫妇、徐克
、刘嘉玲
、李冰冰
、周冬雨
、马思纯
、彭于晏
、李易峰
、许晴
、古力娜扎
等多位电影人齐聚现场。张艺谋与“谋女郎”周冬雨今天难得同框留下珍贵合影，张艺谋大赞周冬雨演技成熟了。
当晚，彭于晏、周冬雨分获微博电影之夜最佳男女演员；张艺谋获最具影响力导演；姜文夺得最受期待年度导演；最具影响力银幕人物颁给了刘嘉玲；李冰冰夺国际影响力演员；李易峰、古力娜扎获突破表现演员；《邪不压正》
成为最受期待年度电影；徐克的《狄仁杰之四大天王》
则是最受期待华语系列电影。
姜文夺得“最受期待年度导演”荣誉。在发表感言时，他先是谦虚地主动提到亦携新片《影》
前来的张艺谋，笑称：“我其实没怎么得过奖。刚才颁这个奖之前看到张艺谋进来了，我觉得奖得给他了，没想到奖给了我，说明他还有更大的奖！”在点评自己新片《邪不压正》
的演员彭于晏时，姜文更爆猛料：“彭于晏不但漂亮，还会演戏。不但会演戏，身材真好。不但女孩喜欢，男人也喜欢！”
本届微博电影之夜最佳男女演员荣誉则分别由彭于晏、周冬雨获得。在发表感言时，彭于晏表示：“我第一次参加电影节，不是只来颁奖了。出道16年，第一次拿演员奖。非常感谢主办方、影迷，也感谢我的妈妈，她是一个非常有勇气的女人。还有我外婆，她是让我进入这行的女人。”
从张艺谋手中接过荣誉的周冬雨感恩表示：“很久没有跟导演同台了，挺激动的，比拿奖都激动。经常有人问我‘你介不介意谋女郎称呼’？ 我觉得特别好，希望大家一直都记得。”
张艺谋导演在接受采访时坦言，他认为周冬雨这几年成长很快，除了本色表演之外还创造了“任意流”的个性化表演风格，也获得了大家的认可。今天恰逢父亲节，张艺谋导演说希望自己的四个孩子都能健康成长。他还透露继大女儿张末已经执导过大银幕作品之后，大儿子也有意成为一名导演，正在跟同学一起拍作业，而且还谢绝了父亲帮忙。
编辑：隐饮