郭帆则讲述道，前两年他和韩延、文牧野刚好都参加过电影局组织的青年导演赴美学习活动，当时对他们的冲击很大，因为看到中国和美国的工业差距是如此自大。这趟美国之旅对他们三人之后的商业片创作都产生了很大影响，这也是一种“引路”。但郭帆同时表示，新导演成长最终还是得靠自己。

宁浩：新导演要有个性、有创新性、有本土性

扶持计划应因材施教，要引导而不是束缚手脚





如今国内新导演扶持计划令人眼花缭乱，新导演该怎样通过这些计划，让别人看到你的潜力？参加扶持计划，获益肯定是有，但有没有可能遭遇一些问题？





文牧野称，扶持计划无疑让新人有了更多路径可以走，让更多新导演有机会出头，但大部分新导演计划都是“批量生产”，没有做到因材施教，很有可能慢慢消磨掉新导演的热情，束缚了新导演的手脚。坏猴子72变电影计划就做得比较好，它更像是一面镜子，没有让新导演都朝一个方向走，而是客观告诉你走得这条路对不对。





文牧野谈到的这个“度”的把控问题，本质上也是监制和新导演的关系问题。





“伯乐有时候会把千里马带到另外一个地方去，最可怕的一种监制是，他既不太懂，又要管得非常细，反而容易耽误了新导演。”韩延表示。





宁浩透露了他作为监制对新导演提出的三点要求，第一要有个性，第二要有创新性，第三要有本土性。“中国这些年免不了要借鉴西方的成果，但学习完怎么变成本土化的电影，这会是未来需要补足的地方。”