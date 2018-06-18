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业界论坛热议：新导演如何突出重围？

宁浩：新导演要有个性、有创新性、有本土性

2018-06-18 00:25:18 来源：Mtime时光网

宁浩、文牧野、韩延、郭帆导演齐聚“青年导演的黄金时代”论坛，宁浩表示：新导演要有有个性、有创新性、有本土性，扶持计划应因材施教，要引导而不是束缚手脚。
       时光网讯 6月17日，“青年导演的黄金时代”论坛活动在上海电影节期间举行。导演、“坏猴子72变电影计划”创始人宁浩《我不是药神》导演文牧野《滚蛋吧！肿瘤君》《动物世界》导演韩延《流浪地球》导演郭帆，影评人周黎明、新浪娱乐事业部总经理陈弋弋等嘉宾，共同就新导演的成长环境话题展开了讨论。

新导演需要一些指点，避免走很多弯路
宁浩扶植新导演文牧野 “坏猴子72变电影计划”

　　2016年宁浩发起了专为扶持电影新人的“坏猴子72变电影计划”，去年路阳导演的《绣春刀2：修罗战场》就是该计划的首部作品。今年暑期档，该计划的另一部新作——由文牧野执导，宁浩和徐峥联合监制的《我不是药神》即将公映。

　　被问为何会与文牧野合作《我不是药神》，宁浩表示自己早就开始关注这位导演，之前看过他的很多短片，当时就觉得他特别有才华，只是一直没有契机合作。后来宁浩成立“坏猴子72变电影计划”后，就马上找到了路阳、文牧野等导演合作，并且会亲自看剧本。韩延也回忆称与宁浩第一次见面时两人一起吃了西瓜，彼此都感觉气场很合。

       韩延虽然没赶上坏猴子签约新导演的契机，但他之前也单独见过宁浩导演，获得了他的一些有益建议。韩延记得宁浩对他说了一句话，“市场是一头驴，你走前面它不跟你，你走后面它踹你”。韩延执导的《第一次》就被影评人周黎明认为 “早诞生了两年”，因为无论是青春爱情类型，还是主演阵容，如果这部电影放到两年后的市场里都会大火。有时候新导演确实需要一些指点，避免走很多弯路。

        郭帆则讲述道，前两年他和韩延、文牧野刚好都参加过电影局组织的青年导演赴美学习活动，当时对他们的冲击很大，因为看到中国和美国的工业差距是如此自大。这趟美国之旅对他们三人之后的商业片创作都产生了很大影响，这也是一种“引路”。但郭帆同时表示，新导演成长最终还是得靠自己。

宁浩：新导演要有个性、有创新性、有本土性
扶持计划应因材施教，要引导而不是束缚手脚

　　如今国内新导演扶持计划令人眼花缭乱，新导演该怎样通过这些计划，让别人看到你的潜力？参加扶持计划，获益肯定是有，但有没有可能遭遇一些问题？

　　文牧野称，扶持计划无疑让新人有了更多路径可以走，让更多新导演有机会出头，但大部分新导演计划都是“批量生产”，没有做到因材施教，很有可能慢慢消磨掉新导演的热情，束缚了新导演的手脚。坏猴子72变电影计划就做得比较好，它更像是一面镜子，没有让新导演都朝一个方向走，而是客观告诉你走得这条路对不对。

　　文牧野谈到的这个“度”的把控问题，本质上也是监制和新导演的关系问题。

　　“伯乐有时候会把千里马带到另外一个地方去，最可怕的一种监制是，他既不太懂，又要管得非常细，反而容易耽误了新导演。”韩延表示。

　　宁浩透露了他作为监制对新导演提出的三点要求，第一要有个性，第二要有创新性，第三要有本土性。“中国这些年免不了要借鉴西方的成果，但学习完怎么变成本土化的电影，这会是未来需要补足的地方。”

新导演面临大牌监制和演员，如何化解压力？
新作不断：宁浩郭帆挑战科幻题材电影

       今年文牧野、韩延、郭帆的新作将先后上映，三位青年导演也分别与论坛观众分享了拍摄新片的感受。

　　文牧野谈到有徐峥和宁浩两位导演做监制，他自身的压力问题。他表示自己树立导演自信的方法就是，让自己成为对自己作品最了解的人，那样就可以有了做导演的自信。

　　韩延的压力则在于请到李易峰来演一部大男主戏，他透露之所以选择了李易峰是因为《动物世界》是一部拍摄难度很大的电影，需要主演高度配合，李易峰就给了他充分时间，接近一年时间都没有再接别的戏。韩延表示，通过这次与李易峰合作，让他对流量艺人有了改观，这些年轻演员也在期待自己成长，期待突破。

　　郭帆同样接受了巨大的挑战——他执导的《流浪地球》是一部硬科幻电影，这在目前的中国电影市场属于“第一批吃螃蟹”的行为。郭帆分享称，跟宁浩的新片《疯狂的外星人》一样，刘慈欣的文学给了国产科幻很好的土壤，中国科幻文学远远走在了电影前面，中国电影工业是相对落后的。他的这次拍摄，核心收获在于团队管理，筹备期就要把所有画面都规划好，“现场不要创意，现场就是施工队”。

　　宁浩赞同科幻题材操作难度高的说法，表示自己以后再也不想做特效片，还打趣称好友徐峥在看过自己拍《疯狂的外星人》的整个过程之后，默默地说，“我换个题材……”

   编辑：隐饮

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关键词： 宁浩 文牧野 郭帆 韩延
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