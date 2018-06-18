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《阿修罗》南瓜怪图卡降临"人界"

张艺上冯嘉怡为新片造势 叛军首领对决修罗使者

2018-06-18 00:39:12 来源：Mtime时光网

上海国际电影节期间，电影《阿修罗》主演张艺上、冯嘉怡、图卡降临上海，影片7月13日上映造势。

张艺上、冯嘉怡携图卡亮相上海

　　时光网讯 6月17日，上海国际电影节期间，电影《阿修罗》主演张艺上、冯嘉怡、图卡降临上海，为电影7月13日上映造势。

　　张艺上和冯嘉怡在电影《阿修罗》中分别饰演叛军首领华蕊与阿修罗王的忠实仆人尸婆罗，一个是阿修罗界正义的女战士，一个是极欲世界阿修罗王的左右手，在影片中是绝对的对立角色。

众主创与粉丝合影

　　二人在影片中第一次正面对决发生在尸婆罗带如意回阿修罗界的路上，华蕊必须阻止阿修罗王三头合体，这与尸婆罗的任务相悖，两人为此展开一场峡谷大战，也是电影中的重头戏。其后，二人也屡次对战，堪称水火不容。而在活动现场，二人却通力合作，为粉丝亲手制作了一杯咖啡，粉丝品尝之后大呼“回味无穷”。

　　在电影《阿修罗》中，阿修罗界是一个极欲的世界，万事万物皆因欲望而生。以阿修罗王为首的阿修罗人秉承欲望法则，他们坚信欲望越强盛便能获得越多的精神和物质财富；而这种为所欲为的生存方式却为一部分阿修罗人所不能接受，他们组成了叛军，对抗阿修罗王，他们坚信自然法则，相信善与爱才是获得内心幸福的唯一准则。当善恶法则与欲望法则碰撞，将会带来怎样的结局？

定档预告

　　这部由宁夏电影集团总裁杨洪涛任出品人、总制片人，杨真鉴任监制、制片人，导演张鹏任导演的奇幻电影《阿修罗》，由吴磊、梁家辉、刘嘉玲、张艺上、明道、冯嘉怡、董琦、多布杰、图卡等联袂出演，将于2018年7月13日登陆院线。

   编辑：hmm

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 阿修罗
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阿修罗

阿修罗 (2018)

0.0

导演：张鹏

主演：吴磊 梁家辉

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