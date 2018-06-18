贾樟柯监制金砖国家第二部合作影片《半边天》,由五位女性导演执导，以女性视角发声，中国短片由《一句顶一万句》导演刘雨霖执导。













其中，巴西短片《归乡》的导演丹妮拉·托马斯是柏林国际电影节金熊奖得主沃尔特·塞勒斯的长期搭档，她不仅为塞勒斯的多部作品担任编剧，也曾与他联合执导了包括《午夜惊魂》《巴黎，我爱你》在内的多部影片。俄罗斯短片《线上爱人》由伊丽莎维塔·斯蒂肖娃执导，她的首部剧情长片《苏莱曼山》即入选多伦多国际电影节，并获得首届平遥国际电影展罗伯托·罗西里尼最佳影片荣誉。





南非短片《性别疑云》导演萨拉·布兰克近年来颇受国际注目，她执导的第一部故事长片《燃烧吧！冲浪少年》即成为德班电影节开幕片，并代表南非参加多个国际电影节，斩获17个国际奖项。值得一提的是，印度短片《妈妈的假期》由《摔跤吧！爸爸》团队倾力打造，短片编剧为《摔跤吧！爸爸》的导演，短片导演阿什维尼·伊耶·蒂瓦里曾获印度电影观众奖，并被印度杂志票选为印度最有影响力女性之一。





中国短片《饺子》的导演则为中国新生代导演刘雨霖。2014年，刘雨霖凭个人首部短片作品《门神》开启导演生涯，该片获第41届美国奥斯卡（学生单元）最佳叙事片奖及美国导演工会“最佳青年导演”奖，同时入围戛纳电影节、东京电影节等50多个知名电影节，获得十余个国际奖项。2016年，由她执导的首部长片电影《一句顶一万句》在中国内地上映，该片入选众多国内外电影节，其中包括釜山电影节、开罗电影节、柏林电影节、台湾金马奖等。





在《半边天》中，由刘雨霖执导的短片《饺子》由三位实力派知名演员刘蓓、王珞丹和宗平倾情出演。影片以“饺子”为线索，将一对母女的情感故事娓娓道来，由刘蓓、王珞丹和宗平主演，她们将在短片中为观众呈现精彩的表演。





据悉，《半边天》将于年内在全国公映。

编辑：隐饮