时光网讯
6月17日，上海国际电影节进入第二天，暑期档即将上映的新片排队开起发布会。
星光最耀眼的要数《巨齿鲨》
发布活动，男女主角杰森·斯坦森
与李冰冰
携手出席。斯坦森脚踩拖鞋搭配西装的“红毯新时尚”终于揭晓谜底：这位动作明星数周前筹备新片不慎伤到脚趾，因此无法把脚塞进正常的皮鞋里，只能穿拖鞋上红毯，走到潮流前沿了。
最心酸的发布会故事来自话题不断的“一代失踪”电影《大轰炸》
。昨天的发布会导演萧峰缺席现场，执行制片人王丁回应说，“这个片子几次面临资金链断裂，我们不是没钱，是钱不能及时到位。当时布鲁斯·威利斯
到了拍摄现场，账上的钱连他的酒店押金都交不起，导演萧峰把他自己的钱贴过来，他就经常这样补投资上的窟窿。现在导演基本上可以说是中国最穷的导演了，最近一年他一直把心扑在做后期上，想要努力呈现一部好作品。”
最受热议的新片发布是姚晨
、马伊琍
联袂担纲女主的女性题材大戏《找到你》
，影片首映后得到媒体与影迷们普遍好评，姚晨与马伊琍奉献了精彩扎实、颇具突破性的表演，或许能在上影节金爵奖上有所斩获。马伊琍也在发布会上利落质疑了“35岁之后女演员没戏拍”的观点，直言：“我跟姚晨就是最好的代言，所以年轻的女演员们不要担心，你们最好的时代还没到来。”
影迷最关注的发布会则是戛纳电影节评审团奖获奖影片《迦百农》
的首次放映，连戛纳主席福茂都专程飞来为该片站台，立下堵住“你们看完影片或者看的过程中都会留下眼泪”。相较于纳迪·拉巴基
以往的作品，此次《迦百农》
的是从小男孩的视角出发，小男主角在片中戏份极其重要，表现出了和年龄不相称的成熟与敏感，可以说是演技爆棚。
2018微博电影之夜昨晚也在上海举行，张艺谋与"谋女郎"周冬雨
罕见同框留下珍贵合影。张艺谋
的新片《影》
获的微博最受瞩目年度电影奖，同时还曝光 “影”“局”“舞”三款水墨风海报、九张人物剧照，角色全阵容亮相，格局初显。
姜文
夺得最受期待年度导演，在发表感言又是金句频出。他先是笑称：“我其实没怎么得过奖。刚才颁这个奖之前看到张艺谋进来了，我觉得奖得给他了，没想到奖给了我，说明他还有更大的奖！”在点评自己新片《邪不压正》
的演员彭于晏时，更爆猛料：“彭于晏不但漂亮，还会演戏。不但会演戏，身材真好。不但女孩喜欢，男人也喜欢！”
上影节第二日的产业论坛热闹非常，业界大佬们对中国电影展开数轮激烈讨论，不乏有人将犀利炮火对准产业争议论题。
博纳董事长于冬
在“新时代的中国电影”论坛上向中国的导演中心制猛烈开炮：“中国的电影导演是全世界最享受的导演，因为他们越来越没有预算的抑制，越来越不听制片人的意见……“
他拿春节档大片《红海行动》
举例，表达对制片人中心化的支持：“《红海行动》
这一批演员特别了不起，每个演员因为各种原因临时替补进来的，我想的演员都不来。这八个演员全都是新人。都是被我临时顶包进来的。特别感谢他们，他们红是应该的，他们一定会红。所以，我说这末这几年深耕产业，觉得要做制片人、要做主导，而不是导演拿着剧本、拿着创意在融资，无限制地要预算。导演们做庄，这不对”。
喷完导演之后，于冬的炮火转向冲着好莱坞轰过去。他认为好莱坞被银行家、金融家控制之后，职业经理人们做得最坚决的一件事就是不停地拍续集，不停拍科幻英雄、动漫英雄。“这样不会犯错，因为这些IP都成熟了，甚至蝙蝠侠大战超人这样的IP都能想得出来。你要说蝙蝠侠大战煎饼侠还算有创新”
宁浩
、文牧野
、韩延
、郭帆齐聚“青年导演的黄金时代”，为新生代导演们指点迷津。宁浩表示：新导演要有有个性、有创新性、有本土性，扶持计划应因材施教，要引导而不是束缚手脚。但郭帆同时表示，新导演成长最终还是得靠自己。