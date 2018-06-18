靠“临时班底”打下春节档的《红海行动》

喷完导演之后，于冬的炮火转向冲着好莱坞轰过去。他认为好莱坞被银行家、金融家控制之后，职业经理人们做得最坚决的一件事就是不停地拍续集，不停拍科幻英雄、动漫英雄。“这样不会犯错，因为这些IP都成熟了，甚至蝙蝠侠大战超人这样的IP都能想得出来。你要说蝙蝠侠大战煎饼侠还算有创新”