《超人总动员2》开画三天狂收1.8亿美元票房，囊获了动画类型的所有开画纪录；《美人计》退居次席；杰瑞米·雷纳主演喜剧《抓人游戏》开局平淡位列第三。















在《超人总动员2》破纪录的开画助攻下，北美影市强势回暖，一扫过去两周的市场阴霾。2018年第24个周末票房榜TOP12影片累计票房高达2.58亿美元，周末大盘环比暴涨130%。同时，周末大盘也比《赛车总动员3》开画摘冠的去年同期（大盘1.83亿美元）暴涨41%。









华纳发行的喜剧片《抓人游戏》开画周末进账1460万美元，击败《游侠索罗》等老片，空降周末票房榜季军。

















约翰·特拉沃尔塔主演的传记片《高蒂传》上周末在503家影院作中小规模开画，首周三天仅收167万美元，未能挤进周末榜前十。影片讲述了纽约历史上最恶名昭著的黑手党家族—甘比诺家族头目约翰·戈蒂的生平事迹。本片媒体口碑极差，烂番茄网站收录的25家媒体无一给出正面评价。





萨尔曼·汗主演的宝莱坞大片《生死竞赛 3》上周末在315家影院开画，首周末斩获163万美元，排在周末榜第13名。影片开画三天便轻松超过前作最终收入的158万美元，超5000美元的馆均表现对于小语种电影也算中规中矩。





北美周末票房前十名 2018.06.15 06.17（单位：万美元）