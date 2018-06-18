时光网讯
适逢皮克斯的传统开画周末，北美市场共迎来三部大规模开画新片，市场格局再次洗牌。迪士尼发行、皮克斯出品的动画续集《超人总动员2》上周五在4400余家影院开画，首周末狂揽1.8亿美元，毫无悬念地称霸北美周末票房榜。影片的开画成绩也轻松改写两年前由《海底总动员2》创下的北美动画电影最高开画纪录，跻身北美影史开画票房榜第八位。
华纳出品的《十一罗汉》系列的姐妹篇《瞒天过海：美人计》
次周末再收1950余万美元，受新片冲击而跌幅过半，两周累计票房已逼近8000万美元。
在《超人总动员2》破纪录的开画助攻下，北美影市强势回暖，一扫过去两周的市场阴霾。2018年第24个周末票房榜TOP12影片累计票房高达2.58亿美元，周末大盘环比暴涨130%。同时，周末大盘也比《赛车总动员3》开画摘冠的去年同期（大盘1.83亿美元）暴涨41%。
截止周日，北美市场6月累计票房已高达6.03亿美元，大盘跟去年同期的差距迅速收窄至2000万美元。本周五，市场还将迎来另一部爆款续集《侏罗纪世界2》
，北美市场的火爆势头将延续到月底。2015年6月，首部《侏罗纪世界》
和皮克斯神作《头脑特工队》联手助攻当月票房创下12.33亿美元的佳绩，但还是未能打破2013年6月保持的6月最高单月纪录（12.46亿美元），本月将再次向这一纪录发起冲击。
华纳发行的喜剧片《抓人游戏》开画周末进账1460万美元，击败《游侠索罗》等老片，空降周末票房榜季军。
迪士尼出品的太空歌剧电影《游侠索罗：星球大战外传》
周末再收908万美元，退居榜单第四。影片仅比前之一周末下跌四成出头，四周累计票房已超1.9亿美元。
福斯出品的漫改续集《死侍2》
上周末再揽880万美元，降至周末票房第五名。影片仅比之前周末下跌不到四成，北美累计已收超2.9亿美元。
索尼哥伦比亚发行的犯罪惊悚片《超级苍蝇》
上周三起在2220家影院上映，首周五天仅收844万美元。只计常规周末三天，影片以630万美元的成绩排在周末榜第七。本片由《舞动青春》副导演朱利安·卢茨掌镜，故事讲述某可卡因贩子意识到自己生活即将终结，于是决定策划最大的一笔交易，最终局势却令他再也不能脱身。影片的开画成绩比索尼年初的《骄傲的玛丽》还要逊色不少，后者在开画周末进账996万美元。本片媒体口碑也稍显平庸，烂番茄网站收录63家媒体仅54%给予好评。
约翰·特拉沃尔塔主演的传记片《高蒂传》上周末在503家影院作中小规模开画，首周三天仅收167万美元，未能挤进周末榜前十。影片讲述了纽约历史上最恶名昭著的黑手党家族—甘比诺家族头目约翰·戈蒂的生平事迹。本片媒体口碑极差，烂番茄网站收录的25家媒体无一给出正面评价。
萨尔曼·汗主演的宝莱坞大片《生死竞赛 3》上周末在315家影院开画，首周末斩获163万美元，排在周末榜第13名。影片开画三天便轻松超过前作最终收入的158万美元，超5000美元的馆均表现对于小语种电影也算中规中矩。
北美周末票房前十名 2018.06.15 06.17（单位：万美元）