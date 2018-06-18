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《超人总动员2》全球首周2.31亿登顶

"侏罗纪世界2"1.73亿居亚 中国首周破亿

2018-06-18 10:45:03 来源：Mtime时光网

《侏罗纪世界2》还幸运地遇到了周一的端午假期，有望今天海外票房破4亿美元。

《超人总动员2》

　　时光网讯 6月15日-6月17日这个周末刚刚结束，《超人总动员2》以2.31的首周开画成绩，登顶全球票房榜冠军。下周末才在北美上映的《侏罗纪世界2》则以1.73亿的海外周末票房排名亚军，其中，中国内地市场就贡献了1.12亿美元。

　　《超人总动员2》在北美大破纪录，首周末狂揽1.8亿美元，加上海外票房，首周全球票房高达2.31亿美元。下周也将登陆中国内地，成绩如何我们将拭目以待。


《侏罗纪世界2》

　　《侏罗纪世界2》从6月6号开始陆续在韩国、法国、德国等地后，本周终于登陆中国内地，1.12亿美元的成绩一举拯救了近期颇为低迷的内地影市。该上映该成绩比《侏罗纪世界》首周末票房9366万美元提高了不少，在进口片开画票房排行中位居历史第四。同时，《侏罗纪世界2》还幸运地遇到了周一的端午假期，有望今天海外票房破4亿美元。22日周五，该片将正式在北美开画，届时成绩也值得关注。

　　华纳的《瞒天过海：美人计》本周继续收获3885万美元，全球累计达1.16亿美元排名第三。《死侍2》则收获1861万美元，全球累计目前为6.89亿美元。“鹰眼”杰瑞米·雷纳主演的喜剧片《抓人游戏》本周北美开画，拿下1600万美元排名第五。     

全球票房6.15-6.17（单位：万美元）



   编辑：边界

关键词： 全球票房
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