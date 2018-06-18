时光网讯
6月18日上午，姜文
领衔《邪不压正》
台前幕后的多位主创，出席金爵奖评委主席论坛，主演彭于晏
、周韵
、编剧李非
、孙悦
、摄影指导谢征宇等齐亮相。姜文控场能力极强，现场欢笑不断，同时金句频出。
提到创作姜文说，“大家都我还有点了解，我一共就拍了六部片子，别人拍戏可能为了发家致富，但我迷恋于创造一个电影世界，演员和主创团队把一年的生命放在这儿，我要对得起他们。”聊起表演，姜文觉得:“真正的艺术表演就是暴露自己，不是装模作样，在这个角色的带动下，在导演的带动下，演员可能会暴露出很难展现的一面。”谈创作：姜文拍戏真不是没剧本！
导演把整个剧组都逼成“细节控”
提到剧本创作，编剧孙悦直言，“都在传姜文拍戏没有剧本，我首先要澄清一下。我们在开机前一年，就已经有很多成熟的剧本了，但编剧还要跟组，直到演员说出来台词，拍出来之后，我们觉得还有空间去修改。”
全剧组都被姜文逼成了“细节控”。编剧孙悦爆料了一个细节：《一步之遥》
有个过场戏，这场戏原本台词有56个字，后来改成了32个字，最后表演出来发现虽然简短，但更有力量。好像我们每一分钟都在修改剧本，还是希望达到最好的效果。”姜文也表示，“何冀平老师之前写过《侠隐》
的剧本，但随着看景，随着创作的变化，剧本不能一直不变，也要跟着走，我不能接受两年前的剧本，拿来就直接拍了，我不行。”
在周韵看来，“从剧本到摄影到剪辑，再到制片部门还有整个管理的团队，都会在细节上追求完美。甚至包括具体吃饭的问题，每次拍戏吃饭都要搭大的帐篷，大家都要坐着吃饭，姜文不能忍受大家蹲着吃饭。”谈表演：彭于晏回忆“演嗨了”
姜文：表演就是暴露自己，不能装模作样
在论坛现场，姜文对《邪不压正》
的主演彭于晏不吝夸奖，“他又有才又有貌，我第一次见过这么帅的哥，还能演戏这么好。”
姜文直言，“彭老板让我很吃惊，他能管控自己，这是我没有的。我跟一个教练聊过，减肥增肥其实都没那么难，脑子是一方面，身体是另一方面，身体告诉你或者饿和不饿，那是假的，那只是一个感觉。我听了觉得很有道理，但是我做不到，但彭于晏就能做到。他拍戏充满了情感，但对于身材控制，又变得非常理性，太了不起了。”
彭于晏也回忆了最开始是如何与姜文结缘，“我记得我13年的时候，就说想跟姜文导演合作，后来过了好几年，终于和导演吃了一顿饭，那顿饭我很难忘，他没有聊关于《邪不压正》
这部电影的故事，而是讲了他为何拍电影。他说拍电影其实是创造了新的电影世界，逃脱这个现在的世界，他电影里的世界似乎更美更浪漫。”周韵在旁边调皮补刀说，“是吗？”，“更美更浪漫？”现场爆发出一阵大笑。
彭于晏深情表述了和姜文合作拍戏的状态，“和我演对手戏的周韵很专注，现场的光恰到好处，我就会瞬间进入到一个当时的情景，好像忘记了自己，然后演着演着，就听见姜文导演忽然叫好喊卡，还很难回过神来，我就觉得心甘情愿地内心交给他。”
姜文认为，“表演就是暴露，不是装模作样，真正的艺术表演是暴露自己，这些演员把自己非常宝贵的内心世界展现出来，甚至有些是不在这个角色的带动下，不在导演的带领和情景下，他永远都不会暴露、不敢面对的一面，回过头来看看电影，会觉得这种状态非常宝贵，这一年过得很值得。”
姜文还透露说，“即使不拍彭于晏和廖凡的戏，他们还会到现场看别人的戏，听我们讲戏，有的时候整整一天都待在片场，拍《让子弹飞》
的时候，葛优和廖凡也是这样的，大家如果做喜欢的事，真的是充满激情，而且心甘情愿地付出。”
谈新片：荒诞才是本质
《邪不压正》目前在做最后的混录和特效
聊起新片《邪不压正》
，姜文首先强调的是创作态度的问题，“关键还是拍你最想表达的东西。现在社会上有各种伪命题，我当时拍《阳光灿烂的日子》
的时候，就有人说不流行这个，那时候流行伤痕文学，我摸着自己的良心说，我要拍当时看到了什么，我们坚决地站在自己的立场上，有人说我们不对，那是他的错，我们不管！” 《邪不压正》
讲述的是在1937年抗日战争大背景下的故事，姜文直言，“拍反侵略历史确实是西方国家做得好，他们不仅有《辛德勒名单》
这种正剧，也有《美丽人生》、《虎口脱险》
这种充满温情感的电影。我之前拍的《鬼子来了》
，是很少见以喜剧的形式讲述抗日的电影，其实更多的是一种荒诞。”
在姜文看来，“我们在观察生活时，只有超越了表面的现象，才会注意到荒诞，荒诞不是可笑，更多是接近本质的东西。如果不找到这个‘荒诞的本质’，我一年能拍四部戏，不用四年拍一部戏。”
提到新片《邪不压正》
的进展，姜文透露“有不少工作交给周老板（周韵）去做了。我现在还在混录，还有些特技的事需要做好，在电脑特技面前，人类的能力还没有这么成熟。”
周韵直言，“我不是专业的制片人，就是姜文太忙了，我帮他做了些他没时间的事。我认为发行部门必须要懂创作，因为发行可以学会，但创作很难学会，宣发工作最重要是尊重创作者，在这个基础上，尽量让更多的人知道这是一部怎样的作品。”
作者：张梦依 编辑：隐饮