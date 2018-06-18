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施南生领衔亚洲新人奖评委见面会

宋佳抢镜《未择之路》《淡蓝琥珀》等片入围

2018-06-18 14:55:00 来源：Mtime时光网

电影制作人施南生领衔演员宋佳等，出席第21届上海国际电影节亚洲新人奖评委见面会，《未择之路》、《淡蓝琥珀》等片入围“亚新奖”。
        时光网讯 6月18日，第21届上海国际电影节举办亚洲新人奖评委见面会。评委会主席由中国香港电影监制施南生，与菲律宾导演拉亚·马丁、中国演员宋佳、缅甸导演赵德胤和中国摄影师曾剑，共同组成国际评选委员齐亮相。施南生也是上海国际电影节的老朋友，2015年她应邀担任第18届上海国际电影节金爵奖评委。

       上海国际电影节坚持“立足亚洲、关注华语、扶持新人”办节定位，自第七届创办亚洲新人奖以来，始终致力于发掘和扶持亚洲电影的新生力量，发现和推出亚洲优秀电影人才。14年来，一大批亚洲青年电影人登上亚洲新人奖的领奖台，得到了激励、获得了鼓舞、增加了信心。越来越多的青年电影人，从亚洲新人奖起步，不但成为了本国电影发展的中坚力量，还逐渐走向国际影坛。
 
最佳影片提名：

《淡蓝琥珀》（中国）导演：周劼

《洗骨》（日本 ）导演：照屋年之

《盛装舞步》（伊朗）导演：普雅 巴德库贝

《光》（马来西亚）导演：郭修篆

《未择之路》（中国 ），导演唐高鹏 

最佳导演提名：

郭修篆-《光》（马来西亚）

唐高鹏-《未择之路》（中国）

大鹏-《缝纫机乐队》（中国）

阿尔贝托 蒙特拉斯-《菲常嘻哈》（菲律宾）

清原惟 -《我们的家》（日本）

最佳女演员提名：

内嘉尔 莫加达姆-《盛装舞步》（伊朗）

曲隽希-《缝纫机乐队》（中国）

河西和香，安野由记子-《我们的家》（日本）

雅娜 阿贡奇洛 -《翻译的焦虑》（菲律宾）

最佳男演员提名：

庄仲维 -《光》（马来西亚）

李鸿其-《缝纫机乐队》（中国）

阿布拉 -《菲常嘻哈》（菲律宾）

丁溪鹤 -《寻狗启事》（中国）

马成龙-《疲城》（中国）

最佳编剧提名：

照屋年之-《洗骨》（日本）

希瑞 赛诺-《翻译的焦虑》（菲律宾）

蒋佳辰 -《寻狗启事》（中国）

陈玉慧 -《XOXO卡夫卡》（中国台湾）

张林子-《镜像人 明日青春 》（中国）

最佳摄影提名：

欧阳永锋 -《淡蓝琥珀》（中国）

丹妮斯 维多利亚, 吉皮 帕斯夸-《翻译的焦虑》（菲律宾）

王皓达-《疲城》（中国）

钟锐 -《云水》（中国）

黄绍辉-《向阳的日子》（中国）


   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 亚洲新人奖评委 施南生
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