最佳影片提名：





























上海国际电影节坚持“立足亚洲、关注华语、扶持新人”办节定位，自第七届创办亚洲新人奖以来，始终致力于发掘和扶持亚洲电影的新生力量，发现和推出亚洲优秀电影人才。14年来，一大批亚洲青年电影人登上亚洲新人奖的领奖台，得到了激励、获得了鼓舞、增加了信心。越来越多的青年电影人，从亚洲新人奖起步，不但成为了本国电影发展的中坚力量，还逐渐走向国际影坛。