时光网讯
6月18日，第21届上海国际电影节举办亚洲新人奖评委见面会。评委会主席由中国香港电影监制施南生
，与菲律宾导演拉亚·马丁、中国演员宋佳
、缅甸导演赵德胤
和中国摄影师曾剑
，共同组成国际评选委员齐亮相。施南生也是上海国际电影节的老朋友，2015年她应邀担任第18届上海国际电影节金爵奖评委。
上海国际电影节坚持“立足亚洲、关注华语、扶持新人”办节定位，自第七届创办亚洲新人奖以来，始终致力于发掘和扶持亚洲电影的新生力量，发现和推出亚洲优秀电影人才。14年来，一大批亚洲青年电影人登上亚洲新人奖的领奖台，得到了激励、获得了鼓舞、增加了信心。越来越多的青年电影人，从亚洲新人奖起步，不但成为了本国电影发展的中坚力量，还逐渐走向国际影坛。
最佳影片提名：
最佳导演提名：
阿尔贝托 蒙特拉斯-《菲常嘻哈》（菲律宾）
清原惟 -《我们的家》（日本）
最佳女演员提名：
雅娜 阿贡奇洛 -《翻译的焦虑》（菲律宾）
最佳男演员提名：
李鸿其-《缝纫机乐队》（中国）
阿布拉 -《菲常嘻哈》（菲律宾）
丁溪鹤 -《寻狗启事》（中国）
马成龙-《疲城》（中国）
最佳编剧提名：
照屋年之-《洗骨》（日本）
希瑞 赛诺-《翻译的焦虑》（菲律宾）
蒋佳辰 -《寻狗启事》（中国）
陈玉慧 -《XOXO卡夫卡》（中国台湾）
张林子-《镜像人 明日青春 》（中国）
最佳摄影提名：
欧阳永锋 -《淡蓝琥珀》（中国）
丹妮斯 维多利亚, 吉皮 帕斯夸-《翻译的焦虑》（菲律宾）
王皓达-《疲城》（中国）
钟锐 -《云水》（中国）
黄绍辉-《向阳的日子》（中国）
编辑：隐饮