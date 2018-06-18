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《狄仁杰之四大天王》亢龙锏喜提代言人

“机智人士专用” 赵又廷调侃：林更新用不了

2018-06-18 15:50:24 来源：Mtime时光网

在《狄仁杰之四大天王》中，狄仁杰因破“神都龙王”一案立功，获赐亢龙锏，上可鞭皇族，下可除奸臣，象征至高无上的权力，引武则天忌惮。亢龙锏成为多方势力争夺的对象，引发一场腥风血雨。

《狄仁杰之四大天王》D-Five亢龙锏代言宣传照

　　徐克新作《狄仁杰之四大天王》今日曝光一支“亢龙锏广告”，主演赵又廷冯绍峰林更新阮经天马思纯以角色身份为“大唐神器”亢龙锏代言，响应了前几日玩起的“大唐D-Five天团出道”的热梗，剧组更被粉丝评为“最皮剧组”。近日，徐克携冯绍峰、马思纯及“武则天”刘嘉玲出席活动，刘嘉玲与冯绍峰于红毯上演“贴面杀”，引众人尖叫，活动现场，剧组玩起“天王移魂”，刘嘉玲还大胆邀请在场的姜文、张艺谋导演与徐克一起出演“狄仁杰”系列，将气氛推向高潮。最强“天团”携最强大片强势来袭，在售票平台热度不减，想看指数节节攀升，可谓暑期最期待影片。

　　俏皮导演搭“最皮剧组”  冯绍峰被刘嘉玲“贴面杀”：我准备一个月不洗脸

　　在电影狄仁杰系列中，刘嘉玲饰演的武则天跨越三部曲，是不可或缺的重要角色。而近日，“武则天”带领狄仁杰、尉迟真金、沙陀忠、圆测、水月玩起“出道梗”，发声“不要叫朕女皇，叫朕偶像天团制作人‘皮皮玲’！”并点名赵又廷、冯绍峰、林更新、阮经天、马思纯，宣布大唐天团D-Five即将出道。众主演纷纷转发互动，引来粉丝积极pick自己的“爱豆”，还有人评论道：“这是我见过的最皮的剧组！”

　　“大唐神器”亢龙锏引发腥风血雨  狄仁杰天团携最强大片火热来袭

《狄仁杰之四大天王》D-Five亢龙锏代言宣传照

　　在《狄仁杰之四大天王》中，狄仁杰因破“神都龙王”一案立功，获赐亢龙锏，上可鞭皇族，下可除奸臣，象征至高无上的权力，引武则天忌惮。亢龙锏成为多方势力争夺的对象，引发一场腥风血雨，可见亢龙锏在影片中的重要地位。而作为大唐第一天团的“D-Five”顺理成章成为“第一神器”亢龙锏的代言人。昨日官方公布了一组D-Five的“亢龙锏代言宣传照”。各主演手持亢龙锏，透露出各角色都与亢龙锏有不同纠葛，暗藏玄机。

　　今日，“亢龙锏广告片”紧接曝光，狄仁杰、尉迟真金、沙陀忠、圆测、水月一本正经做起宣传，“男人不止一面，有了亢龙锏可以百变”“在外制敌，在家晾衣”等“广告词”反差萌十足。粉丝大呼：“先给我来十组。”不仅如此，天团成员明撕暗秀，“互黑互怼”已成日常，赵又廷先是在安利亢龙锏时说“只有机智的人才能使用它”，而后又在彩蛋中吐槽“林更新用不了”，上演一出“塑料”兄弟情。

　　电影《狄仁杰之四大天王》由华谊兄弟电影有限公司、工夫影业出品，上海淘票票影视文化有限公司、万达影视传媒有限公司、优酷电影有限公司、咪咕文化科技有限公司联合出品。徐克执导，陈国富监制，赵又廷、冯绍峰、林更新、阮经天、马思纯主演，并有刘嘉玲饰演武则天，影片将于7月27日全国公映。






   编辑：边界

关键词： 狄仁杰之四大天王
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狄仁杰之四大天王

狄仁杰之四大天王 (2018)

0.0

导演：徐克

主演：赵又廷 冯绍峰

赵又廷

赵又廷

Mark Chao

职业：演员
冯绍峰

冯绍峰

Shaofeng Feng

职业：演员
林更新

林更新

Kenny Lin

职业：演员
阮经天

阮经天

Ethan Juan

职业：演员
马思纯

马思纯

Sandra Ma

职业：演员
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