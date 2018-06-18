在《狄仁杰之四大天王》中，狄仁杰因破“神都龙王”一案立功，获赐亢龙锏，上可鞭皇族，下可除奸臣，象征至高无上的权力，引武则天忌惮。亢龙锏成为多方势力争夺的对象，引发一场腥风血雨。





俏皮导演搭“最皮剧组” 冯绍峰被刘嘉玲“贴面杀”：我准备一个月不洗脸





在电影狄仁杰系列中，刘嘉玲饰演的武则天跨越三部曲，是不可或缺的重要角色。而近日，“武则天”带领狄仁杰、尉迟真金、沙陀忠、圆测、水月玩起“出道梗”，发声“不要叫朕女皇，叫朕偶像天团制作人‘皮皮玲’！”并点名赵又廷、冯绍峰、林更新、阮经天、马思纯，宣布大唐天团D-Five即将出道。众主演纷纷转发互动，引来粉丝积极pick自己的“爱豆”，还有人评论道：“这是我见过的最皮的剧组！”





“大唐神器”亢龙锏引发腥风血雨 狄仁杰天团携最强大片火热来袭





《狄仁杰之四大天王》D-Five亢龙锏代言宣传照



在《狄仁杰之四大天王》中，狄仁杰因破“神都龙王”一案立功，获赐亢龙锏，上可鞭皇族，下可除奸臣，象征至高无上的权力，引武则天忌惮。亢龙锏成为多方势力争夺的对象，引发一场腥风血雨，可见亢龙锏在影片中的重要地位。而作为大唐第一天团的“D-Five”顺理成章成为“第一神器”亢龙锏的代言人。昨日官方公布了一组D-Five的“亢龙锏代言宣传照”。各主演手持亢龙锏，透露出各角色都与亢龙锏有不同纠葛，暗藏玄机。

今日，“亢龙锏广告片”紧接曝光，狄仁杰、尉迟真金、沙陀忠、圆测、水月一本正经做起宣传，“男人不止一面，有了亢龙锏可以百变”“在外制敌，在家晾衣”等“广告词”反差萌十足。粉丝大呼：“先给我来十组。”不仅如此，天团成员明撕暗秀，“互黑互怼”已成日常，赵又廷先是在安利亢龙锏时说“只有机智的人才能使用它”，而后又在彩蛋中吐槽“林更新用不了”，上演一出“塑料”兄弟情。





电影《狄仁杰之四大天王》由华谊兄弟电影有限公司、工夫影业出品，上海淘票票影视文化有限公司、万达影视传媒有限公司、优酷电影有限公司、咪咕文化科技有限公司联合出品。徐克执导，陈国富监制，赵又廷、冯绍峰、林更新、阮经天、马思纯主演，并有刘嘉玲饰演武则天，影片将于7月27日全国公映。

















