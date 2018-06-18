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杨幂阮经天新剧《扶摇》发光源版海报

群雄集结今晚开播 赤诚无畏“打”开闯关路

2018-06-18 16:53:46 来源：Mtime时光网

由徐佳莹献声的片尾主题曲《一爱难求》MV同日首发，百转千回的有力声线道出了扶摇（杨幂饰）与长孙无极（阮经天饰）“虽千万人吾往矣”的赤诚无畏与“一生一世一双人”的坚定情感。
　　由杨幂阮经天领衔主演，刘奕君、王劲松特别主演，高伟光、赖艺、张雅钦、胡可、高瀚宇、黄宥明、李依晓、蒋龙等联袂主演的电视剧《扶摇》将于今日（6月18日）正式登陆腾讯视频与浙江卫视中国蓝周播剧场。开播当天，该剧发布一组“光源版”海报，群雄集结，蓄势待发拉开播出高燃大幕，由徐佳莹献声的片尾主题曲《一爱难求》MV同日首发，百转千回的有力声线道出了扶摇（杨幂饰）与长孙无极（阮经天饰）“虽千万人吾往矣”的赤诚无畏与“一生一世一双人”的坚定情感。

　　“光源版”海报质感首发   气冲霄汉掀风云序幕

　　在最新发布的“光源版”海报中，扶摇目如深潭、眉似玉剑，如焰战甲浸染烟霞，短匕在手谋略自在心中；无极专注凝神，紧握的长剑正是“一人阻挡一人为敌，万人阻挡万人为敌”的坚定；齐震（刘奕君饰）目光炯炯，掌中生风，雄心可见；长孙迥（王劲松饰）剑将出鞘，“我决定的，只有实现没有改变”犹在耳畔，不怒自威；战北野（高伟光饰）弯弓如月，箭将离弦，硬朗五官正如刚直性格；青碧竹笛在宗越（赖艺饰）手中已不止乐器那么简单，热血曲调即将代替归隐悠然；雅兰珠（张雅钦饰）弯刀别致，青春元气中更带有一丝韧劲；轩辕晓（胡可饰）白衣胜雪，情深决绝；江枫（高瀚宇饰）严阵以待，誓守忠义。《扶摇》群雄的磅礴气势、飘逸感与力量颇为吸睛。

　　徐佳莹《一爱难求》咏叹爱恨  扶摇无极相爱曲折相守亦难

《扶摇》片尾曲《一爱难求》MV

　　今日同时发布的还有由陈曦作词、董冬冬作曲、徐佳莹倾情献唱的片尾主题曲MV《一爱难求》，婉转琵琶缓缓勾勒出诗意韵味，徐佳莹荡气回肠的声声发问激荡起情绪的阵阵涟漪，扶摇与无极并肩成长、蒲苇磐石的爱情故事随着歌曲的律动如画卷般铺陈开来。画面以大婚开篇，扶摇款款蹁跹笑靥如花，无极牵起扶摇的手也牵起了一生承诺，“若无贪嗔，若并无烦恼，又怎能叫我一步三回头”，扶摇与无极注定“相杀”，但情动心动的羁绊却让他们决定共同面对；相遇即发糖，十指相扣是“我一人可敌万人，你一人可敌我”的誓言，高甜画面让爱情的美好溢出屏幕；徐佳莹丝丝入扣的唯美吟唱如潮水一浪一浪涌来，扶摇与无极在不同的战场鏖战，虽然两人天各一方但仍彼此心系，“不弃忠诚，能跟喜欢的人在一起，死又何惧”令人泪目。“你有你的铜枝铁干，像刀，像剑，也像戟；我有我红硕的花朵，像沉重的叹息，又像英勇的火炬”，他们的爱情正如《致橡树》中彼此分离却又紧紧相依，《扶摇》所展现的精神独立、风雨同舟、共同成长的爱情观颇具现实温度。

　　扶摇不服输意识觉醒  赤诚无畏 “打”开闯关路

　　除了情感模式的不同，《扶摇》的人物设定亦不落窠臼。主人公扶摇虽生而平凡但却有着一颗不甘平凡的心，绝不服输绝不认命，越要打压越要变强，无论多么艰难都会选择坚持，无论多少诱惑都不放弃初心，这些人物身上的闪光点绝不仅仅停留在台词上，预告中奴斗场以一人之躯挡下明枪暗箭，姚城一战以一人之力力挽狂澜，扶摇身体力行地表现了生活大多数都是一个人的战争，而她的故事也代表着现代社会千千万万为了生活努力奋斗的年轻人。在今晚的剧情中，扶摇身上不服输的意识即将觉醒，这场命运博弈首先在玄元山开启。从被命运推动向前到主动掌握命运的罗盘，扶摇经历怎样的成长，她与无极的相遇又有着怎样的机缘，重重谜题有待揭晓。

　　《扶摇》讲述出生底层的平凡少女扶摇，为解救同伴奋而下山踏上五洲历险征途，在此过程中意外结识长孙无极，并与其相知相爱并肩而立；两人坚守“虽千万人吾往矣”的信念，历经磨难披荆斩棘，最终成功对抗不公的命运。《扶摇》由柠萌影业、柠萌悦心、企鹅影视联合出品，改编自天下归元小说《扶摇皇后》，解嬿嬿编剧，杨文军、谢泽、李才联合执导，杨晓培担任总制片人。6月18日起，腾讯视频会员每周一至周四22:00提前看四集《扶摇》，浙江卫视中国蓝周播剧场每周一至周四22：00两集连播，赤诚之路，正式开启。

   编辑：边界

关键词： 扶摇
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