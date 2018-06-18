“增量觉醒”优酷电影战略发布会在上海举行，优酷电影发布了未来3年要与编剧束焕、坏猴子影业等资深传统电影制作力量合作，共同推出30部影片。

时光网讯 2018年，中国网络电影分账纪录突破4000万，如何利用这个网络+电影相融合的新市场为中国电影带来“增量”，成为行业共同命题。6月18日，“增量觉醒”优酷电影战略发布会在上海举行。优酷电影提出：新发行、新视听、新制作、新能量四个维度进行产业升级，公布电影拍摄计划。





新发行：以时间、空间、分账模式丈量“联动发行”模式









无论哪种模式都利用时间调配关系更大程度上满足了用户需求。而在空间上，也可以借鉴海外发行的区域模式，根据不同区域选择影院或者网络进行区域发行，或者单院线和网络配合发行。





同时为了确保片方的根本利益，分账模式上的联动目前在优酷电影存在按观影时长分账和计次分账两种模式——按观影时长分账依托于会员制度，而在线上采用计次分账模式，意味着线上观看单次收费接近院线，在联动的同时最大限度确保电影在影院端的收益。还可以吸引更多因时间、地点所限不能走进影院观影的观众，达到为市场扩充增量的目的。





新视听：技术让内容改变发生





优酷电影将陆续推出：互动电影、迷你影剧、竖屏电影以及音轨弹幕等全新视听模式。









新视听中也关注了“听”的部分，音轨弹幕提供用户更多的音频格式，观众在观看影片同时可选择导演或影评人随着影片进展附以解读，让观众更为全面地了解影片的创作初衷、制作历程等珍贵内容。





新制作：电影人+新媒体深度融合









新能量：情感、价值观驱动观众内容消费





在此次发布会上，作为首部以国家级非物质文化遗产项目——英歌舞为题材的青春励志电影，《英歌魂》的导演黄羿、主演田一德、Nikki陈妍臻也分享了拍摄影片的台前幕后。





《英歌魂》以“青春类”题材调性为基础进行相应的故事创作，优酷电影希望可以通过这部电影让年轻人更加热爱中国传统文化，传承和创新其实才是中国电影可以做到文化输出的根本，具有能量的好故事可以传递和输送价值观。





内容趋势：凸显网络电影多元化精品化













发布会现场，优酷“HAO计划”再次升级——上海新文化传媒集团、北京耐飞科技有限公司、北京华录新媒信息技术有限公司、北京世界观著文化传媒有限公司等合作伙伴加入“HAO计划”大家庭，成为共同扶持优质内容的伙伴。

编辑：Joker