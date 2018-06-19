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光线老总王长田给电影行业泼冷水

"资本撤离,未来可能几千家影视公司要倒闭"

2018-06-19 00:28:20 来源：Mtime时光网

光线总裁王长田给电影行业泼冷水，“影视行业已经过了估值的高峰期，资本正在撤离，未来一两年可能几千家影视公司要倒闭，那些影视公司的高管天天坐头等舱、开party的好日子，快结束了。”


       时光网讯 6月18日，第二届中国影视领袖峰会在上海举行，光线传媒总裁王长田、华谊兄弟联合创始人兼CEO王中磊、万达影视集团总裁兼万达电影总裁曾茂军、乐创文娱董事长兼CEO张昭、阿里影业董事长兼CEO樊路远参与圆桌论坛，就“资本如何助力中国影视工业化”这一议题展开热烈讨论。

       王长田给电影行业泼了冷水：“影视行业已经过了估值的高峰期，长期来看肯定是乐观的，但短期内肯定是不乐观。我们被贴上了唯利是图的标签，大家被严重误导了。未来一两年，说不定有几千家公司要倒闭。”王中磊则认为：“资本对这一行业的理解，和它逐利的本质一旦出现冲突，就会离开。对于资本对行业的推动是要肯定的。现在冷了，并不是坏事。

       

第二届中国影视领袖峰会在上海举行

在过去一年中，中国电影行业经历了迅速发展，也同样遭遇了不少发展中的阵痛。王长田直言：“我想到了一个词是大起大落，去年票房有过高增长，还出现了历史最高票房影片，但是行业形象降到了低谷，很多人对影视行业提出了很多质疑。资本在撤离影视行业，全社会资金的紧张，导致很多影视公司的项目融资出现了困难。未来一两年内，说不定有几千家的公司要倒闭，现在数量有两万家，本来也是太多了。”

       王长田一针见血地指出行业乱象：“未来有些从业人员日子会很难过，以前影视公司创始人什么高消费、坐头等舱、开party，我觉得这样的好日子快结束了。高片酬、铺张浪费的行为伤害了投资人感情，资本不会像以前那么容易‘说骗就骗’了。 ”

       王中磊表示，“资本对这一行业的理解，和它逐利的本质一旦出现冲突，就会离开。对于资本对行业的推动，是要肯定的。现在冷了，并不是坏事。大家可以更加专注把资本投给做内容、有能力的企业。”

       乐创文娱董事长兼CEO张昭，去年经历过乐视崩盘的“至暗时刻”，他表示，“做内容的才不会那么容易被资本打倒，这个行业要度过难关不需要很多钱，只需以内容为核心。经过（乐视）这一遭我最大的体会就是自信了很多，连工资都发不出的时候我们四部电影也都发掉了。”

      张昭直言要“自我检讨”，“其实我们到现在争取了所有股东的支持，在最困难的时候在股东内部做了第四轮内投。为什么要自降身价？要把虚火去了，穷则思变，资本对我们其实有很大帮助。目前中国股市的散户太多，机构太少，还是那句话，要自强。现在这个阶段，我认为战略资本还是很重要的。我也想把电影公司变成文娱公司，大家应该关注商业模式的升级。”

       

王长田给影视行业泼冷水

王长田对行业的未来并不乐观：“现在影视行业过了估值高峰期，增发不了，质押也没空间了，发债发不满，发不出去。银行贷款利息很高，很多投资基金都募不着了，这个行业马上回面临很严重的资金问题。上市公司都在出售资产，很多项目会宣布了没钱拍。”

       “目前我们确实遇到了广泛的质疑，但这种质疑我认为是不公平的，好像大家都认为影视公司是偷税漏税的，但主流的影视公司我认为是没有的。大家普遍认为，影视行业是在搞资本运作。资本运作本身是有合理性的，只是有不规范的、短期的乱象。外界对影视行业的质疑其实都是建立在一些错误、片面的认识上。这种负面认识持续下去，行业会受到很大的影响。我希望能够有一些时间和事件去纠正这样的错误。”王长田说。

       樊路远表示，“整个文化产业估值推高，其实对行业不利。这个行业最重要的是人才，如果人才全部被资本化，这种饥饿感会变少，大家都该冷静冷静。”

   编辑：隐饮

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关键词： 上海国际电影节 王长田 王中磊
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