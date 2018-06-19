王思聪当老板的"香蕉影业"公布新厂标，执行总裁韦翔东宣布启动“新编剧圆梦计划”，表示未来要“安安静静养人才，踏踏实实做内容”。





2017年开启全面业务的香蕉影业，是王思聪“香蕉计划”旗下继电子游戏、娱乐演出、体育之后的第四大板块。韦翔东在现场说，“我的老板王思聪有很多传说中的标签，但他其实非常有梦想和情怀，认真培养新人，才是我们真正想做的。”





作为一家专注于年轻化、紧跟时代潮流的内容公司，香蕉影业非常重视对人才的培养，这次更拿出上千万做新导演、新编剧计划。韦翔东表示“一般资本都要图名图利，但王思聪差不多什么都有了，所以他更能专注去做电影这件事本身，把精力用在安安静静养人才，踏踏实实做内容上。”





“当中国电影的年票房即将突破600亿的时候，我们更需要真正好的内容，去打动年轻的观众，对人的要求也就越来越多。在这个行业里挣快钱很容易，但拿出时间和精力，砸下重金去培养新人，这样的公司并不多。”韦翔东说。





不久前“香蕉新导演掘地计划”颁奖典礼圆满落幕，此次16位优胜者也来到了现场。此前香蕉邀请包括谢飞、陈可辛、马楚成、马伟豪、鲍德熹等资深电影人为新导演授课，活动上新导演们分享了参加香蕉人才精英班的体验，收获满满。





同时，“香蕉新编剧圆梦计划”也正式启动，韦翔东表示，内容的创作一定要双轮驱动，除了发掘新导演，有想法的编剧人才也是产生优质内容的关键。与新导演掘地计划相同，“重金奖励”依然是新编剧计划的一大特色，高达630万的奖金让全场沸腾。





韦翔东表示，“养人才、养项目”已经成为香蕉影业的共识，计划通过六年的时间，培养一批顶尖的制片人、导演、编剧等人才，为华语电影注入新生力量。现场助阵的著名编剧陈文强、束焕、周智勇、袁媛四位老师，也为香蕉人才养成计划献出了自己的力量。





活动现场，香蕉影业隆重公布厂标，标志着中国电影新厂牌的诞生。有别于传统的影业公司，香蕉影业厂标给人更青春、更有活力的感受，也代表着香蕉影业以年轻、创新的姿态在行业发声。此外“香蕉影业大家庭”也首次和大家见面，这是一支平均年龄26岁的年轻幕后团队，再加上一支堪称“顶尖导演潜力股”的新导演团队，充满十足的活力气息。

编辑：隐饮