上海国际电影节第三天，众位行业大佬唇枪舌剑指点江山，贡献一大波金句，姜文导演聊了很多关于创作、表演和作品的心里话。《阿修罗》《功夫联盟》办发布会，王思聪投资的“香蕉影业”首亮相。











小编简单整理了一下昨日份的金句大集锦，满满全是大佬们的思想干货。









姜文谈拍戏初衷：“大家都我还有点了解，我一共就拍了六部片子，别人拍戏可能为了发家致富，我拍戏主要是因为迷恋于创造一个世界，或者说把自己感受到的世界呈现出来。电影对我来讲，就是另一个世界，有时候会觉得拍电影好像可以逃脱现在的世界，电影世界更美、更浪漫。”





姜文导演的不少作品中都有着明显的荒诞元素，在他看来：“荒诞这种东西存在于整个人世间。我很庆幸我在创作中可以触及到一些荒诞的东西，因为荒诞不是可笑，是接近本质的东西。如果不找到这个‘荒诞的本质’，我一年能拍四部戏。”





姜文谈表演：“表演不是在装模装样，真正艺术上、电影上的表演是暴露自己，演员拍戏是把自己的内心，包括自己的时间都搭出来，作为导演，是要把演员他们的生命和角色生命融在一起拍下来。”

王长田：未来一两年，几千家影视公司可能要倒闭 下午举办的两场行业论坛，同样很有看头。在一场名为“第二届中国影视领袖峰会”的活动上，光线影业总裁王长田、华谊兄弟CEO王中磊、万达电影总裁曾茂军、乐创文娱董事长兼CEO张昭、阿里影业董事长兼CEO樊路远等等众位老总到场，总之云集了当下电影公司最有话语权的多位一把手，探讨关于资本退潮的行业现状。





光线老总王长田，给电影行业狠狠地泼了一盆冷水，“影视行业已经过了估值的高峰期，长期来看肯定是乐观的，但短期内肯定是不乐观。我们被贴上了唯利是图的标签，大家被严重误导了。资本在撤离，未来一两年，说不定有几千家影视公司要倒闭。以前影视公司创始人什么高消费、坐头等舱、开party，我觉得这样的好日子快结束了。”





王中磊则表示，“资本对这一行业的理解，和它逐利的本质一旦出现冲突，就会离开。对于资本对行业的推动，是要肯定的。现在冷了，并不是坏事。大家可以更加专注把资本投给做内容、有能力的企业。”





每年观影超过8次的中重度用户，贡献大部分票房 当天下午，在“凡影”主办的《新时代的电影市场增量之道》主题活动上，小编同样get到了不少行业知识。





据“凡影”报告显示：目前18-29岁的青年人群观影人次高达49%，在所有新晋影院观众中，最值得关注的增量空间有两个：第一是40-49岁的年长观众，第二是增速最快的四线及以下城市的观众。每年观影超过8次的中重度观众群体，虽然在人数上只占全部影院观众的32%，但贡献出超过68%的电影票房。





叶宁：现实主义类型电影在中国会有巨大的蓝海市场 在这场论坛上，张一白导演提出：“情感对于电影来说非常重要，电影不管是商品、作品还是产品，首先它是有情感和温度的，它带有强烈的情感浓度。”





华谊兄弟电影总经理叶宁，分析了2018年三部爱情片《前任3》《后来的我们》《超时空同居》连续成为票房黑马，“传统的爱情电影中的感情是乌托邦式的，这种架空的、唯美的感情同时也是虚无的，无法触及到当代城市观众尤其是年轻观众的现状，而‘落入凡尘’的爱情，那些感情的缺憾、爱过却错过的主题，才更能引起观众真情实感的共鸣，现实主义类型电影在中国会有巨大的蓝海市场。”













执行总裁韦翔东代表香蕉影业首次正式亮相 当天晚上，还有王思聪当老板的"香蕉影业"首次亮相。香蕉影业执行总裁韦翔东，著名编剧束焕、周智勇等多位电影人到场助阵。2017年开启全面业务的香蕉影业，是王思聪“香蕉计划”旗下继电子游戏、娱乐演出、体育之后的第四大板块。





王思聪原计划将亲自到场站台，但直到活动结束他也没来，让这场发布会少了很多噱头。韦翔东在现场说，“我的老板王思聪有很多传说中的标签，但他其实非常有梦想和情怀，认真培养新人，培养新导演还有新编剧，才是我们真正想做的。”





除了香蕉影业，优酷电影也发布了新片计划：未来3年要与编剧束焕、坏猴子影业等资深传统电影制作力量合作，共同推出30部影片。