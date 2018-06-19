虽然这种话听上去有点儿像马后炮，因为派拉蒙之前曾经在2019年夏天安排了个《变形金刚》
系列的续集，不过后来删掉了。那么在《变5》表现不尽如人意之后，为什么下一部是《大黄蜂》
呢？“我们从粉丝那儿得到了很多反馈，他们希望我们深挖一两个机器人，想要更了解它们。我们选中了大黄蜂，因为它特别招人喜欢，还比擎天柱更具情感，这两个角色都人气特别高。”
这说明派拉蒙至少讨论过《擎天柱》的独立影片，那么为什么先面世的是《大黄蜂》
而不是《擎天柱》呢？洛伦佐的看法是，“因为他是领袖，你永远可以依靠他，而大黄蜂在情感上稍显脆弱，生命中充满了起起伏伏。如果要首先聚焦于某一个汽车人的话，大黄蜂是最合适的。”
如果粉丝们可以接受《大黄蜂》
，那么《擎天柱》就是下一位么？“我当然愿意这么干啦，”洛伦佐承认。“《擎天柱》独立影片会和《大黄蜂》
非常不一样，但会是同样有趣、与众不同。”
其实吧，那什么，《变形金刚》
影片不就基本上等于擎天柱自己的电影么？确实啊，在正传电影中，出现的变形金刚角色越来越多，擎天柱是最核心角色，也是诸多续集中的焦点之所在。这给人一种什么感觉呢，就是有点儿像，DC电影宇宙还没弄明白呢，就开始没完没了地拍超人和蝙蝠侠的新版独立电影了。
洛伦佐也肯定了《大黄蜂》
续集的可能性，“如果《大黄蜂》
成功了，我们会拍《大黄蜂2》，这是毋庸置疑的。对于我来说，编剧室中最棒的成品就是，我们可以往任何一个方向发展，打开了我们的许多选择。”
由于在《变形金刚》
系列中，迈克尔·贝
加入了无数闪回片段和神话故事，时间线早就乱了，可能《大黄蜂》
番外篇会让一切更让人困惑吧。对此，洛伦佐的解释是，“我们可能会拍个时间旅行的电影，拍成任何类型的影片都可以。你可以回到过去，来到未来，选择非常多，我们得找到最强有力的那个选择。”
当今年12月21日，《大黄蜂》
登陆全美院线的时候，制片人们的选择具体孰好孰坏，我们就可以见到分晓了！