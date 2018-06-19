时光网讯
电影《阿修罗》
昨天在沪举办发布会，吴磊
、刘嘉玲
、梁家辉
合体演绎的“三头欲王”阿修罗王首露真容，影片的对决版预告也在发布会上首次曝光，秀出重金打造的奇幻世界与刺激的战斗场面。
发布会用两场服装秀拉开序幕，电影里阿修罗界的贵族与战士轮番上台展示奇幻的美学世界。影片的服装设计由曾经打造《指环王》
三部曲的服装设计师恩吉拉·迪克森
亲自操刀。
大秀结束后，吴磊、刘嘉玲登台畅谈拍摄背后的故事。吴磊表示“跟嘉玲姐和家辉哥同台搭戏压力很大，而影片里真正的三头一体成为阿修罗王的时候是最难演。”刘嘉玲则笑称“我们俩压力才大的，后浪已经涌过来了。”
谈到角色设计的时候，刘嘉玲说这是“我入行三十多年来第一次没有戏服，我就只演了一个头”，还调侃梁家辉为“魔鬼”，吴磊为“天使”，直言三头合体后的阿修罗王就是魔鬼与天使的组合。
在此次发布会中，三头合体版海报首次曝光了三头欲王阿修罗的真实面貌。据导演透露，这三个头就找了五六家特效公司才做好。
电影总制片人杨洪涛
解释说 ：“阿修罗王的三头设定源自东方上古文化，是阿修罗界的王，因此他的整个人物设定就是非常霸气，非常具有王者风范的” 。谈及制作《阿修罗》的初衷，杨洪涛表示“阿凡达已经被美国人呈现了，阿修罗的故事就让中国人来呈现”。
当日发布会上，新华网融媒体未来研究院还公布了与电影《阿修罗》及其出品方真鉴影业的战略合作。与此同时，电影同名游戏与VR电影也宣布将与《阿修罗》电影同期上线。
宁夏电影集团总裁杨洪涛任出品人、总制片人，杨真鉴任监制、制片人，张鹏任导演的奇幻电影《阿修罗》，由吴磊、梁家辉、刘嘉玲、张艺上、冯嘉怡、明道、董琦、多布杰、图卡等联袂出演，将于2018年7月13日公映。
编辑：Joker