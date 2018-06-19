电影《阿修罗》首次揭开吴磊、刘嘉玲、梁家辉合体演绎的“三头欲王”阿修罗王真容，影片的对决版预告也在发布会上首次曝光，秀出重金打造的奇幻世界与刺激的战斗场面。

“对决”版预告









大秀结束后，吴磊、刘嘉玲登台畅谈拍摄背后的故事。吴磊表示“跟嘉玲姐和家辉哥同台搭戏压力很大，而影片里真正的三头一体成为阿修罗王的时候是最难演。”刘嘉玲则笑称“我们俩压力才大的，后浪已经涌过来了。”





上海发布会直击 谈到角色设计的时候，刘嘉玲说这是“我入行三十多年来第一次没有戏服，我就只演了一个头”，还调侃梁家辉为“魔鬼”，吴磊为“天使”，直言三头合体后的阿修罗王就是魔鬼与天使的组合。





在此次发布会中，三头合体版海报首次曝光了三头欲王阿修罗的真实面貌。据导演透露，这三个头就找了五六家特效公司才做好。









当日发布会上，新华网融媒体未来研究院还公布了与电影《阿修罗》及其出品方真鉴影业的战略合作。与此同时，电影同名游戏与VR电影也宣布将与《阿修罗》电影同期上线。





宁夏电影集团总裁杨洪涛任出品人、总制片人，杨真鉴任监制、制片人，张鹏任导演的奇幻电影《阿修罗》，由吴磊、梁家辉、刘嘉玲、张艺上、冯嘉怡、明道、董琦、多布杰、图卡等联袂出演，将于2018年7月13日公映。





编辑：Joker