网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

吴磊、梁家辉、刘嘉玲霸气合体《阿修罗》

特效烧钱! "三头一体"海报曝光 打响奇幻之战

2018-06-19 08:52:11 来源：Mtime时光网

电影《阿修罗》首次揭开吴磊、刘嘉玲、梁家辉合体演绎的“三头欲王”阿修罗王真容，影片的对决版预告也在发布会上首次曝光，秀出重金打造的奇幻世界与刺激的战斗场面。

“对决”版预告

　　时光网讯 电影《阿修罗》昨天在沪举办发布会，吴磊刘嘉玲梁家辉合体演绎的“三头欲王”阿修罗王首露真容，影片的对决版预告也在发布会上首次曝光，秀出重金打造的奇幻世界与刺激的战斗场面。

　　发布会用两场服装秀拉开序幕，电影里阿修罗界的贵族与战士轮番上台展示奇幻的美学世界。影片的服装设计由曾经打造《指环王》三部曲的服装设计师恩吉拉·迪克森亲自操刀。

　　大秀结束后，吴磊、刘嘉玲登台畅谈拍摄背后的故事。吴磊表示“跟嘉玲姐和家辉哥同台搭戏压力很大，而影片里真正的三头一体成为阿修罗王的时候是最难演。”刘嘉玲则笑称“我们俩压力才大的，后浪已经涌过来了。”

上海发布会直击

　　谈到角色设计的时候，刘嘉玲说这是“我入行三十多年来第一次没有戏服，我就只演了一个头”，还调侃梁家辉为“魔鬼”，吴磊为“天使”，直言三头合体后的阿修罗王就是魔鬼与天使的组合。

　　在此次发布会中，三头合体版海报首次曝光了三头欲王阿修罗的真实面貌。据导演透露，这三个头就找了五六家特效公司才做好。

　　电影总制片人杨洪涛解释说 ：“阿修罗王的三头设定源自东方上古文化，是阿修罗界的王，因此他的整个人物设定就是非常霸气，非常具有王者风范的” 。谈及制作《阿修罗》的初衷，杨洪涛表示“阿凡达已经被美国人呈现了，阿修罗的故事就让中国人来呈现”。

　　当日发布会上，新华网融媒体未来研究院还公布了与电影《阿修罗》及其出品方真鉴影业的战略合作。与此同时，电影同名游戏与VR电影也宣布将与《阿修罗》电影同期上线。

　　宁夏电影集团总裁杨洪涛任出品人、总制片人，杨真鉴任监制、制片人，张鹏任导演的奇幻电影《阿修罗》，由吴磊、梁家辉、刘嘉玲、张艺上、冯嘉怡、明道、董琦、多布杰、图卡等联袂出演，将于2018年7月13日公映。

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 海报 预告 阿修罗 吴磊 刘嘉玲 梁家辉
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

阿修罗

阿修罗 (2018)

0.0

导演：张鹏

主演：吴磊 梁家辉

吴磊

吴磊

Lei Wu

职业：演员
刘嘉玲

刘嘉玲

Carina Lau

职业：演员 | 制作人
梁家辉

梁家辉

Tony Leung Ka Fai

职业：演员 | 编剧
杨洪涛

杨洪涛

Hongtao Yang

职业：制作人 | 演员 | 导演
显示更多∨

会员评论 (14)

发表

本周热读

1

上影节开幕美图合集!李冰冰抢镜

姚晨马伊琍争奇斗艳 姜文深情回忆上海往事

108
第21届上海国际电影节今日正式开幕，姚晨、马伊琍、刘嘉..
2

《侏罗纪世界2》最全彩蛋解码

恐龙世界这些精彩细节等你来挖

尽管《侏罗纪世界2》没有前作那么强烈地依赖怀旧情绪，..
3

破20亿美元！《复联3》海量概念图发布

灭霸降临瓦坎达、纽约大战还原度惊人

23
《复联3》全球已破20亿美元，一批概念图也随之公布。
4

15年了，它仍未被超越

恐怖佳片《蔷花，红莲》的美丽与哀伤

《蔷花，红莲》上映15年了，它所创造的韩国恐怖片的观影..
5

《海王》登杂志封面妮可基德曼造型曝光

反派黑蝠鲼露面 首支预告让粉丝望穿秋水

10
《海王》预告还是没有，先看看妮可基德曼、杰森·莫玛和..

查看更多