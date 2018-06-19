上影节“电影频道之夜”昨晚举行。纪念改革开放40周年之际，电影频道推出“40年 40部”年度影片，杨幂、佟丽娅志愿加盟“脱贫攻坚战——星光行动”......

时光网讯 6月18日，第二十一届上海国际电影节“2018电影频道之夜”闪亮登场。电影频道在纪念改革开放40周年之际，积极发挥主流媒体的引领作用，率先启动、重磅推出“40年 40部”年度影片，并将在电影频道黄金时段进行主题展播；集结明星影响力，以“扶真贫，真脱贫”为目标，打造“脱贫攻坚战——星光行动”，杨幂、佟丽娅现场宣布志愿加入，全情助力；王牌栏目《今日影评·表演者言》第二季、《今日影评·鸿论》、《国片大首映》第二季正在热播或即将重装来袭；电影频道主办的“第四届成龙国际动作电影周”7月也将在在山西大同震撼亮相。









“40年40部”纪念改革开放40周年年度影片发布









中国电影基金会理事长张丕民，电影频道节目中心主任曹寅，中国电影家协会分党组书记、驻会副主席张宏现场为40部影片代表，中影股份有限公司总经理江平、长影集团有限责任公司副总经理鲍盛华、宁夏电影集团董事长杨洪涛、北京电影学院副院长俞剑红等颁发入选荣誉。





上影集团总裁任仲伦和博纳影业集团总裁于冬分享了作为电影人切身感受到的多年来中国电影工业巨大的转变和思考。据了解，精选的“40年40部”优秀国产影片将于9月到12月在电影频道黄金时段播出，此外《影响——改革开放的电影四十年》系列专题片也正在制作中。





脱贫攻坚战 我们在行动

——杨幂、佟丽娅加盟“星光行动”





2018年是脱贫攻坚承上启下的关键之年，电影频道领行业风气之先，凝聚中国电影人的爱心，以“扶真贫，真脱贫”为目标，推进中国精准扶贫发起“星光行动”，打造“我在扶贫路上”季播公益节目，由包括成龙、吴京、黄晓明、周迅等在内的十个明星团队自主打造精准扶贫电影。





电影频道之夜上，杨幂发布志愿者征集令，正式宣誓就任明星志愿者，希望通过自己的影响力，让更多的爱心人士关注并加入进来，一起为脱贫攻坚战尽一份力。近来因《超时空同居》人气大旺的佟丽娅也加盟其中，发布首批支援的贫困县名单，她志愿深入其中，化身贫困县帮扶代言人，进行一对一脱贫攻坚。同时，电影频道正在筹备电影《兰考兰考》，以影像的力量助阵脱贫攻坚战。

王牌栏目创新、第四届成龙国际动作电影周蓄势待发





电影频道之夜重点推介的王牌栏目包括，由电影频道和周迅联合发起的口碑栏目《今日影评·表演者言》第二季；由清华大学尹鸿教授做为评论人，邀请改革开放40周年相关的当事人与见证者一起讲述光影四十年变迁的《今日影评·鸿论》；以推介暑期档重点国产片为目的、打造浸入式舞美体验为特色的季播栏目《国片大首映》第二季。





暑期备受关注的影片《阿修罗》、《神奇马戏团》主创也来到现场助阵，大家表示愿意选择《国片大首映》这个平台来向观众推荐新片。电影频道主办的“第四届成龙国际动作电影周”今年7月在山西大同举办，届时爱好动作片的影迷可以过足瘾，“成龙国际动作电影周”作为电影频道的一个品牌活动，已具备不俗的社会影响力，电影频道节目中心主任曹寅现场宣布本届“成龙国际动作电影周”由香港著名电影人吴思远担任评委会主席。

编辑：Joker