而被问到超级英雄电影的口碑是否真的重要时，他表示“更高质量的电影”不仅需要“烂番茄口碑”，还要与时俱进。

“无论如何电影越好，就越有优势。如今，我父亲十分热爱艺术，他总是带我去博物馆、美术馆、历史性的建筑，他相信任何一种艺术，无论是时尚、雕塑、建筑、电影或是音乐，都需要20年以上的时间来判断质量。而关于‘质量’，我不想在上映时对任何人的电影做出完全的评判。但有些电影上映的时间恰到好处，观众们准备好了要与时代精神保持同步，你需要一部电影与当下的文化紧密联系，它的质量在上映时就会得到认可。