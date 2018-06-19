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DC超英宇宙的策略是制作更高质量的电影？

华纳董事长：电影需要20年来评判 "海王"与时俱进

2018-06-19 10:22:10 来源：Mtime时光网

《海王》的首款预告将于SDCC大会上公布，所以艾默里奇的结论是否正确很快将会被验证。
《海王》首款预告将于近期公布

        时光网讯 华纳兄弟公司的DC宇宙一直在努力的寻找自身的立足点，这不是什么秘密，但过去这些年他们的努力似乎并没有得到太好的反馈，《正义联盟》《自杀小队》的反响都没有达到预期。

托比·艾默里奇

        然而华纳兄弟并没有因此放弃努力，并在错误中吸取教训，《神奇女侠》获得了成功，接下来他们还将持续推出《海王》《沙赞》《神奇女侠1984》等一系列电影。

        在接受《娱乐周刊》专访时，华纳兄弟影业公司董事长托比·艾默里奇被要求为DC超级英雄电影做出一个总结，他表示：“我觉得高质量电影效果会更好。有人曾说电影中最好的商业策略就是质量，我认为在一个烂番茄和社交媒体的世界里已经证实，电影越好效果越好，尤其是对于超级英雄电影而言，好东西是藏不住的。

        而被问到超级英雄电影的口碑是否真的重要时，他表示“更高质量的电影”不仅需要“烂番茄口碑”，还要与时俱进。

        “无论如何电影越好，就越有优势。如今，当你谈论艺术时，很难在它呈现给观众的那一刻就就做出评判。我父亲十分热爱艺术，他总是带我去博物馆、美术馆、历史性的建筑，他相信任何一种艺术，无论是时尚、雕塑、建筑、电影或是音乐，都需要20年以上的时间来判断质量。披头士的《Sgt. Pepper》和布鲁斯·斯普林斯汀的《Born to Run》发行20年后，你才能明白那张专辑的意义。而关于‘质量’，我不想在上映时对任何人的电影做出完全的评判。但有些电影上映的时间恰到好处，观众们准备好了要与时代精神保持同步，你需要一部电影与当下的文化紧密联系，它的质量在上映时就会得到认可。在这个年代有些电影类型要比其他的更有效果，我确信《海王》就是与全球文化与时俱进的电影。


        《海王》温子仁执导，杰森·莫玛艾梅柏·希尔德威廉·达福妮可·基德曼领衔主演，影片的首款预告将于SDCC大会上公布，所以艾默里奇的结论是否正确很快将会被验证。

   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： DC 海王 超级英雄
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