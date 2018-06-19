时光网讯
华纳兄弟公司的DC宇宙一直在努力的寻找自身的立足点，这不是什么秘密，但过去这些年他们的努力似乎并没有得到太好的反馈，《正义联盟》《自杀小队》
的反响都没有达到预期。
在接受《娱乐周刊》专访时，华纳兄弟影业公司董事长托比·艾默里奇
被要求为DC超级英雄电影做出一个总结，他表示：“我觉得高质量电影效果会更好。
有人曾说电影中最好的商业策略就是质量，我认为在一个烂番茄和社交媒体的世界里已经证实，电影越好效果越好，尤其是对于超级英雄电影而言，好东西是藏不住的。
”
而被问到超级英雄电影的口碑是否真的重要时，他表示“更高质量的电影”不仅需要“烂番茄口碑”，还要与时俱进。
“无论如何电影越好，就越有优势。如今，当你谈论艺术时，很难在它呈现给观众的那一刻就就做出评判。
我父亲十分热爱艺术，他总是带我去博物馆、美术馆、历史性的建筑，他相信任何一种艺术，无论是时尚、雕塑、建筑、电影或是音乐，都需要20年以上的时间来判断质量。披头士的《Sgt. Pepper》和布鲁斯·斯普林斯汀的《Born to Run》发行20年后，你才能明白那张专辑的意义。
而关于‘质量’，我不想在上映时对任何人的电影做出完全的评判。但有些电影上映的时间恰到好处，观众们准备好了要与时代精神保持同步，你需要一部电影与当下的文化紧密联系，它的质量在上映时就会得到认可。在这个年代有些电影类型要比其他的更有效果，我确信《海王》就是与全球文化与时俱进的电影。
”