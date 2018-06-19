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李沧东：超级英雄真能拯救世界吗？

"看不懂"《燃烧》？ "你看到的不一定是全部"

2018-06-19 11:05:17 来源：Mtime时光网

对类型化叙事的有意破坏，置观众的期待于不顾，李沧东八年时间研磨出《燃烧》，究竟想表达些什么呢？

李沧东导演的《燃烧》在戛纳赢了口碑在本土却输了票房

　　时光网讯 《燃烧》在戛纳电影节的铩羽而归，对该片在韩国本土的市场表现和观众评价都产生了一定程度的影响。累计53万的观影人次，远低于此前业内预测的可能赶超《密阳》（累计170万人次）刷新李沧东导演个人纪录的成绩，而在口碑上，虽然该片在戛纳电影节上获得了历史最高的场刊评分3.8分，但还是被很多观众吐槽“看不懂”、“故弄玄虚”。 

　　对于没能获奖，李沧东导演承认“有遗憾”，而面对韩国观众的反应，他也表示理解：“因为期待被提高了，所以失望更大。”

　　但有意思的是，李沧东导演对《燃烧》的遇冷早有预判，“我不觉得《燃烧》是观众会喜欢的电影，它是一部诉求感受性，而非着重感官的作品，”他在接受韩国媒体采访时谈到，“它打破了人们的观影习惯，关于钟秀、本、海美的故事，在叙事上并不完整，观众亲眼看到的，并不是全部，但这也正是我想表达的。”

　　虽然李沧东导演作品中常见的文学性表达难免晦涩，但此前的《绿鱼》《薄荷糖》《绿洲》、《密阳》、《诗》都有着清晰明快的叙事，且遵循因果论逻辑。但《燃烧》却完全不同，就好像先导预告中刘亚仁自始至终在迷雾中穿行，他所经历的一切什么才是“真相”呢？

现在再来看这支先导预告片，就是一部“微缩版”《燃烧》

　　相比此前的作品，《燃烧》中的类型元素最为丰富，但各种隐喻的出现无疑扰乱了观众的注意力。对类型化叙事的有意破坏，置观众的期待于不顾，李沧东八年时间研磨出《燃烧》，究竟想表达些什么呢？

“现在这个时代，我为什么一定要讲这个故事？”

　　在《诗》之后，李沧东导演曾经计划过三、四个项目，但全都在最后一刻放弃了。对于新作的“难产”，导演解释道：“这和《燃烧》里钟秀的苦恼可能在本质上是相似的吧，钟秀一直不知道要写些什么，这也是一个作家的终极难题（注：李沧东在成为导演前是一位作家），而我苦恼的是，一部电影只要有意思、观众喜欢，具有一定的完成度就足够了么？对我来说好像还不够，每次我都会自问’这个一定要由我来做吗？’”

　　总被这种想法束缚的李沧东自嘲这是一种“病态般的自我意识”，他坦言：“这是我的局限性，也是我的性格使然。”

　　而就在这种苦恼的反复中，日本NHK提议李沧东导演改编村上春树的短片小说《烧仓房》。在这个看似什么都没说的故事中，他找到了表达的出口，“在《烧仓房》里，我发现了我一直以来持续性的苦恼和与之相关的头绪。”

　　显然，《燃烧》成为了李沧东导演等不及要做的那种电影。

李沧东导演

　　首先，出于职业上的目的——已经对高度产业化、类型化的韩国电影有些失望的李沧东导演，在《燃烧》这个项目上，看到了全新的挑战。

　　一直在学校任教的李沧东，有感于当下缺乏创新的韩国电影现状，希望年轻人能够更多的去挑战和冒险，而《燃烧》正是他的一次现身说法。

　　“现在（电影行业）的情况感觉没什么希望，我们都感到憋闷，我个人是希望年轻电影人们更多的去挑战和冒险。但因为现在计划性的策划太多，很难出现新的东西，所以我要站出来以身作则。”

　　但有些讽刺的是，《燃烧》在韩国上映时，遭到了《复仇者联盟3》《死侍2》的无情碾压。而后者正是引发李沧东导演自我怀疑的那种“有意思、观众喜欢，具有一定完成度”的电影。

　　相比谜一样的《燃烧》，在言语、行动上永远直来直去的超级英雄们更加“亲民”，对此李沧东导演有些无奈的感叹道：“观众希望看到的可能还是漫威那种电影，从超级英雄拯救世界中获得满足感，而《燃烧》这种电影就很没有意思了。”

“超级英雄们真的能拯救世界吗？”

　　“超级英雄电影也同样有所表达，它会将’正义的胜利’传达给观众，但这种理所当然的概念，又会对我们的人生产生多大的影响呢？”面对观众对超级英雄电影的偏爱，李沧东导演感叹道。

　　在《燃烧》中，信用卡欠债的海美，跑到非洲旅行，害怕死亡的她希望自己能“和晚霞一起”消失。在李沧东导演眼中，相比钟秀和本，海美更贴近大多数现实中的年轻人形象。“很多人在遇到困境时，会希望消失或是期待被拯救（注：对应海美讲述自己落井被救的故事），但相比提出这类现实问题的《燃烧》，还是一部超级英雄拯救世界的电影更讨好观众。”

　　在电影的世界里，“假想的满足”似乎永远比“现实的残酷”更吸引人。但“现实的残酷”永远无法依靠“假想的满足”获得改变。

　　在《诗》之后，李沧东导演经手的项目都有一个共同点，那就是人们的愤怒，而这种愤怒来自哪里？该如何消解？他希望通过《燃烧》找寻答案。

　　“不仅仅是韩国，全世界都是这样，像特朗普，像SNS上，总能遇到有着不同理由，不同对象的愤怒，而有的愤怒甚至没有对象。愤怒是很必要的，公众性的愤怒可以改变社会，但我说的并不是这种愤怒，我指的是那种体内不断积聚的愤怒，这究竟是因为什么？不分宗教、民族，文化，国家，我们愤怒的对象究竟是什么？这个世界究竟哪里出了问题？我们究竟该怎么做？

在李沧东导演眼中，海美更贴近大多数现实中的年轻人形象

　　而在所有的愤怒中，让李沧东感触最深的是年轻人的愤怒。在70年代度过青年时代的李沧东回忆道：“当时的年轻人们有着明确的斗争对象，虽然很难，但实现民主化的希望是存在的，我们有信念一切会变的更好，但现在的问题是，没有了信念。表面上世界越变越好，但对于个人的人生，我们越发的变的弱小无力，无事可做，看不到希望，但愤怒并不能真正改变什么，这就是现在这个世界的谜题。”

　　在《燃烧》中，钟秀家总是打来又无人应答的电话，正是这种愤怒和谜题的最具象刻画——一个愤怒的青年和电话另一端引发他愤怒的未知存在，看似不经意的插曲，却能激发你最真实的感受，导演对生活细节的感受力可见一斑。

“我一直都在抛出问题”

　　李沧东导演总在借电影发问：《薄荷糖》里关于“美好人生”的疑问；《密阳》对宗教意义的质疑；《诗》对人性灵魂的拷问……导演直言：“我一直都在抛出问题，这也可能让观众感到不舒服，但对于愿意去接受这些问题的人们来说，这是另一种方式的感动。”

　　相比前作，《燃烧》抛出了太多的问题，足以用“烧脑”来形容。但值得注意的是，与导演的前作一样，这些问题并没有标准答案，换句话说，所谓的“看不懂”根本不成立。

　　比如电影的最后一幕，钟秀杀了本，然后脱掉身上所有的衣服，一丝不挂的离开。这里究竟想表达什么？李沧东导演给出了这样的解读：“钟秀只剩下出生时的那具身体，他有些害怕、有些悲伤，应该是很复杂的感情，但究竟是什么感觉，也是我想问观众的。

李沧东和刘亚仁在《燃烧》片场照

　　同样，对于最后的凶杀案究竟是现实还是幻想出来的小说情节，同样需要由观众自己来解答。李沧东导演强调：“我不是要观众接受某种结论和意图，我只是将它抛出来，希望观众可以自然的接受。

　　而《燃烧》中任何叙事上的不完整，其实与电影暧昧的两个结局一样，都是希望能引起观众的注意：“你看到的、听到的就一定是全部吗？而你相信的就是全部吗？”

“电影就像是塑料棚”

　　《燃烧》强烈的不确定性，也是李沧东导演对“电影”这种“媒体”的一次发问。

　　3D、IMAX、4DX电影格式的出现，以及它们被更多的用于太空、战争等带有大场面的电影当中，都是为了带给观众一种切身的体验，也是当下的流行趋势。但李沧东导演一直在思考一个问题，在不断强调“走进”的同时，电影和观众之间的距离感正在消失，“电影”本身又该如何自处呢？

　　“这种距离感，就是我们可以投入感情到电影中，但同时也能抽身出来，在外面注视着电影的主人公，客观的看一切，并进行自我省察。我觉得这是电影作为一种媒体所具有的特性。但如果现在的电影都看中体验的话，电影该怎么办？”

　　而拍摄《燃烧》正是想做出一种新的尝试，在带给观众体验的同时，还能抽身出来思考它的意义。

　　“我想通过这部电影，以电影这种媒体所具有的最单纯的感受，像画面、声音、音乐，带给观众第一步的体验，之后再去探寻它本身的意义。可能有些矛盾，但我希望同时来进行这个过程。

在《燃烧》里，你看到了什么？

　　对于这个想法，李沧东导演给出一个更直观的比喻，其实电影就好像“塑料棚”，它需要在外面的人为他赋予意义，“塑料棚是透明的，虽然有它的形状，但事实上它什么都没有，电影就好像塑料棚，它可以什么都没有，也可以是任何东西，其实是人们认为它里面有什么，然后自己为它赋予了意义。这可以是电影这种媒体的意义，同样也可以是讲故事的方法，我们是故事的讲述者，但倾听的观众完全可以根据他们的欲望来接受这个故事。”

　　而《燃烧》的关键正是，现在的年轻人要为这个故事赋予怎样的意义。

   编辑：ruo

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关键词： 李沧东 燃烧
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李沧东

李沧东

Chang-dong Lee

职业：编剧 | 导演 | 制作人
燃烧

燃烧 (2018)

7.7

导演：李沧东

主演：刘亚仁 全钟睿

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