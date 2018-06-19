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郭敬明执导《爵迹2》发全阵容海报

导演: 弥补了很多《爵迹1》中的不足

2018-06-19 10:22:08 来源：Mtime时光网

郭敬明表示：“《爵迹2》在视效呈现上，弥补了很多在《爵迹1》中的不足和遗憾，在动画、面部技术、特效上取得了明显的进步。”
　　时光网讯  郭敬明执导的电影《爵迹2》发布全阵容海报，爵迹家族全员集结，魂兽苍雪之牙、自由凝聚左右。电影由范冰冰吴亦凡陈学冬陈伟霆郭采洁林允王源、王俊凯、易烊千玺、汪铎主演，影片将于7月6日全国公映。
 
　　继角色海报曝光后，电影《爵迹2》再度公布全阵容版海报。海报中，爵迹家族全员集结、团魂凝聚。范冰冰饰演的鬼山莲泉此次手持长剑，剑锋被魂力包裹露出锋芒；吴亦凡饰演的银尘身姿挺拔、威风凛凛；陈学冬饰演的麒零骑坐在展开双翼的苍雪之牙身上，手中紧握半刃巨剑；陈伟霆饰演的幽冥与郭采洁饰演的特蕾娅则相依在一起，彼此守护、共同进退，林允饰演的天束幽花手持冰弓、披荆斩棘。

　　而前作中饰演苍白少年的王源，此次在电影《爵迹2》中重生为新任五度王爵呪夜，与王俊凯饰演的新任六度王爵寒霜似相邻而站，眉宇间透露杀气。易烊千玺饰演的地源一度王爵身着白衣白袍英武俊朗，释放出耀眼的魂力。汪铎饰演的漆拉则依旧镇定自若，高深莫测。此外，全阵容海报中除了爵迹家族全员集结待战以外，《爵迹1》中备受观众喜爱的魂兽“苍雪之牙”也再度亮相，而全身雪白、形态似猫样的魂兽“自由”也首度曝光。
 
　　据影片的幕后创作团队介绍，在《爵迹1》的技术基础与经验累积下，电影《爵迹2》在影片主创、故事内容、视效产业技术上都有了大幅度的成长。采集演员面部动捕扫描点的相机从前作的80台增加到了200台，设定上要对比《爵迹1》会更加精确，模型在扫描的基础上添加了更多的细节来体现真实感。

　　动画部分，针对演员表情，《爵迹2》的制作中增加了预渲染，方便动画调整表情，匹配拍摄还原，这样表情会更加生动真实。

　　场景上实地拍摄了大量的素材作为参考，通过更多细节的布置，让场景会更加真实可信，特效在处理序列文件输出的时候增加了Deep层，便于合成最终画面景深运动模糊效果会更有层次。

　　对此，导演郭敬明也表示：“《爵迹2》在视效呈现上，弥补了很多在《爵迹1》中的不足和遗憾，在动画、面部技术、特效上取得了明显的进步。数百位幕后创作者与技术人员们通过默默的努力，在工作间加班坚持，只为最终呈现的画面可以做到更好。”

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 爵迹2 海报 郭敬明
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