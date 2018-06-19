时光网讯 今日，第12届FIRST影展入围片单正式公布，包括剧情长片、纪录片、短片、国际部分在内的38部青年电影入围，剧情长片10部皆为导演处女作，不乏令人兴奋的惊艳之作，纪录片整体质量较高，短片功力在线，而在动画/实验片部分，因鲜有对新影像语言探索和实验精神，FIRST影展首次取消了动画/实验片入围部分。这38部入围影片将交由复审评委，最终提名10个奖项，7月1日，提名影片公布，角逐FIRST板砖奖杯。
在公众意识中，对FIRST影展最典型的印象，即为青年导演处女作的诞生地，虽然竞赛报名规则中，剧情长片必须为导演前三部作品，新人首作依然更受关注。
继《中邪》后，又一部类型化影片进行中国本土化尝试，刘冬雪《吾神》围绕发生在中国东北村庄光怪陆离的故事，是对信仰的拷问。有评审评价为“中国农村的精神电影”
。《江湖佬》则成功地应用悬疑类型的本土化尝试，建造了中国化的江湖生态。
除类型本土化尝试之外，在影像语言和美学本身的追求上。仇晟导演长片处女作《郊区的鸟》，有技术的应用，也有语言的探索，用纯粹的文本搭建和影像构建推进叙事，完整而细致。陈熹《步行指南》异常的叙事结构，陌生的观影体验，本身就是对电影语言和表现方式的探索，这也是FIRST竞赛剧情长片部分首次有动画长片的入围。
方亮的《造访》中采用现实、梦境以及亡灵视角交叉的独特手法，探寻着父子家庭间纠缠不去，千丝万缕的牵绊。费聿竹《冬去春又来》，是今年FIRST竞赛影片中少有文学气质的影片，文学性对青年导演来说本身就是很难把控的，看似闲笔的文化元素，蕴含丰富。
从另一层面来说，《冬去春又来》
也是一部女性电影， 两个女主人公的命运紧紧联系在一起，女性间细细流淌的情感饱满。同样以女性人物为主的影片，周洲《美丽》，透过人物悲剧命运一步步深陷，有对人性的剖析，女演员的表演可圈可点，没有掉入表演情绪的陷阱，把握了表演的准确性，特别是在不同人物关系的处理上。杨明明《柔情史》
以凌厉浪漫的笔调，刻画了两代女人面对的真实残酷的生活，在绝望中渗透出柔情的力量。
另外，何政的《此生再不归太行》，由作者个人生命体验代入，通过人物的遭遇牵扯出离奇又荒诞的宿命感。拉华加的《旺扎的雨靴》
是一部成熟的儿童片，从男孩旺扎的纯真视角观看世界，在描绘虔诚的同时又具有反虔诚的趣味性，藏地少数民族元素也为影片增添了独特的韵味。
此外，今年短片部分竞赛整体水准颇高。《榴莲，榴莲》，是《路边野餐》副导演杨潇的短片作品；
《2号球衣》被称为“最电影的电影”，视听语言本身推进表达，在现实主义的影片中，很亮眼；《青少年抑制》中在同一空间的镜头转换，运用自如，是导演视觉想象力的胜利；《你的电影我的生活》鲜有的关注中产、知识分子生活和精神境遇的影片。
这38部入围影片，将集中于7月21日—30日在青海西宁万达、耀莱成龙、银河欢乐影城进行放映，最终哪些影片将走上7月27日青海大剧院的“青年电影盛典”，请期待陈国富
主席，评委苏照彬
、廖本榕
、裴曼·亚茨达尼安、菲利普·伯拜、周浩
、杨福东
的评价。
编辑：hello王小羊