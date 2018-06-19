FIRST影展入围影片公布，继《中邪》后，刘冬雪《吾神》围绕发生在中国东北村庄的故事，是对信仰的拷问。短片部分水准颇高。《榴莲，榴莲》是《路边野餐》副导演杨潇的短片作品。

时光网讯 今日，第12届FIRST影展入围片单正式公布，包括剧情长片、纪录片、短片、国际部分在内的38部青年电影入围，剧情长片10部皆为导演处女作，不乏令人兴奋的惊艳之作，纪录片整体质量较高，短片功力在线，而在动画/实验片部分，因鲜有对新影像语言探索和实验精神，FIRST影展首次取消了动画/实验片入围部分。这38部入围影片将交由复审评委，最终提名10个奖项，7月1日，提名影片公布，角逐FIRST板砖奖杯。

















在公众意识中，对FIRST影展最典型的印象，即为青年导演处女作的诞生地，虽然竞赛报名规则中，剧情长片必须为导演前三部作品，新人首作依然更受关注。















除类型本土化尝试之外，在影像语言和美学本身的追求上。仇晟导演长片处女作《郊区的鸟》，有技术的应用，也有语言的探索，用纯粹的文本搭建和影像构建推进叙事，完整而细致。陈熹《步行指南》异常的叙事结构，陌生的观影体验，本身就是对电影语言和表现方式的探索，这也是FIRST竞赛剧情长片部分首次有动画长片的入围。





方亮的《造访》中采用现实、梦境以及亡灵视角交叉的独特手法，探寻着父子家庭间纠缠不去，千丝万缕的牵绊。费聿竹《冬去春又来》，是今年FIRST竞赛影片中少有文学气质的影片，文学性对青年导演来说本身就是很难把控的，看似闲笔的文化元素，蕴含丰富。

















编辑：hello王小羊