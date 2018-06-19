这部影片与现有的DCEU没有关联。

小丑









Working Title作为暂定的片名，大部分情况下与正式片名都会不一样。比如说，007系列影片在正式定下片名之前，会管自己叫《邦德25》（Bond 25）这种名字。有时候暂定名与正式名称还会有天差地别的距离——比较出名的是，诺兰当年的《蝙蝠侠》三部曲，working title起的分别是“The Intimidation Game”（威胁游戏）、“Rory's First Kiss”（罗伊的初吻）与“Magnus Rex”（马格鲁斯大暴龙），光看名字，跟“蝙蝠侠”边儿都不沾。













小丑是DC漫画中最著名的的反派，蝙蝠侠的死敌，创作灵感源自雨果的小说《笑面人》，他的真实姓名和身世都是谜团。1940年小丑首次在漫画中亮相，原本只是个龙套杀手，登场几次就计划被杀掉的角色，但当时的编辑艾斯·沃斯认为这个角色特点鲜明，还有发展的空间，便“救”了小丑一命。



