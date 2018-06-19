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DC"小丑起源"电影暂定名:《罗密欧》

罗伯特·德尼罗有望加盟 首次出演超英电影

2018-06-19 11:03:26 来源：Mtime时光网

这部影片与现有的DCEU没有关联。
小丑

        时光网讯 最近这段时间，DC超级英雄“小丑”的相关新闻传的沸沸扬扬。今日又有最新消息传出，托德·菲利普斯执导的的小丑起源电影，暂定片名为《罗密欧》（Romeo）。影片的正式片名并没确定，目前的“罗密欧”只是“working title”。

　　Working Title作为暂定的片名，大部分情况下与正式片名都会不一样。比如说，007系列影片在正式定下片名之前，会管自己叫《邦德25》（Bond 25）这种名字。有时候暂定名与正式名称还会有天差地别的距离——比较出名的是，诺兰当年的《蝙蝠侠》三部曲，working title起的分别是“The Intimidation Game”（威胁游戏）、“Rory's First Kiss”（罗伊的初吻）与“Magnus Rex”（马格鲁斯大暴龙），光看名字，跟“蝙蝠侠”边儿都不沾。

杰昆·菲尼克斯

        这部“小丑起源”的超级英雄电影计划将于今年9月在纽约开拍《宿醉》导演托德·菲利普斯执导，马丁·斯科塞斯制片，小丑的人选则是杰昆·菲尼克斯。这部影片与现有的DCEU没有关联

        此外，根据外媒报道，奥斯卡影帝罗伯特·德尼罗也有可能加盟影片，出演一位名叫莫里·富兰克林的角色。考虑到斯科塞斯与德·尼罗长久以来亲密的合作关系，这条信息似乎颇为可信。

        小丑是DC漫画中最著名的的反派，蝙蝠侠的死敌，创作灵感源自雨果的小说《笑面人》，他的真实姓名和身世都是谜团。1940年小丑首次在漫画中亮相，原本只是个龙套杀手，登场几次就计划被杀掉的角色，但当时的编辑艾斯·沃斯认为这个角色特点鲜明，还有发展的空间，便“救”了小丑一命。

        这部起源电影不影响杰瑞德·莱托版“小丑”电影的开发，两部“小丑”电影平行进行。在接下来的几年中，影迷们可以经常在银幕上看到这位哥谭市“犯罪王子”的身影。

   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 小丑 杰昆·菲尼克斯 超级英雄 罗伯特·德尼罗
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