时光网讯
最近这段时间，DC超级英雄“小丑”的相关新闻传的沸沸扬扬。今日又有最新消息传出，托德·菲利普斯
执导的的小丑起源电影，暂定片名为《罗密欧》
（Romeo）。影片的正式片名并没确定
，目前的“罗密欧”只是“working title”。
Working Title作为暂定的片名，大部分情况下与正式片名都会不一样。比如说，007系列影片在正式定下片名之前，会管自己叫《邦德25》（Bond 25）这种名字。有时候暂定名与正式名称还会有天差地别的距离——比较出名的是，诺兰当年的《蝙蝠侠》三部曲，working title起的分别是“The Intimidation Game”（威胁游戏）、“Rory's First Kiss”（罗伊的初吻）与“Magnus Rex”（马格鲁斯大暴龙），光看名字，跟“蝙蝠侠”边儿都不沾。
此外，根据外媒报道，奥斯卡影帝罗伯特·德尼罗也有可能加盟影片，出演一位名叫莫里·富兰克林的角色
。考虑到斯科塞斯与德·尼罗长久以来亲密的合作关系，这条信息似乎颇为可信。
小丑是DC漫画中最著名的的反派，蝙蝠侠的死敌，创作灵感源自雨果的小说《笑面人》，他的真实姓名和身世都是谜团。1940年小丑首次在漫画中亮相，原本只是个龙套杀手，登场几次就计划被杀掉的角色，但当时的编辑艾斯·沃斯认为这个角色特点鲜明，还有发展的空间，便“救”了小丑一命。
这部起源电影不影响杰瑞德·莱托
版“小丑”电影的开发，两部“小丑”电影平行进行。在接下来的几年中，影迷们可以经常在银幕上看到这位哥谭市“犯罪王子”的身影。