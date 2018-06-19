







编剧谢里丹此前曾承认，艾米莉的角色之所以未能回归续集，是他做出的决定。2016年11月中的访谈中他说，他认为这一角色已经在第一部影片结尾时，故事画上了句点，不想为了让她回归而回归，这没有意义，也是对艾米莉本人的不尊重。







