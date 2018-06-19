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艾米莉布朗特可能回归"边境杀手3"?

编剧:缺席续集因故事圆满 未来也许有空间

2018-06-19 11:02:35 来源：Mtime时光网

《边境杀手》系列制片人近日在访谈中说，虽然狮门影业还没敲定要拍《边境杀手3》，但他希望艾米莉·布朗特的角色可以回归，更好打造这个系列的三部曲。


　　时光网讯　《边境杀手2：边境战士》6月29日全美公映在即，系列制片人Trent Luckinbill已经在考虑，怎样才能更好打造这个系列的三部曲。第一部的女主角艾米莉·布朗特，并没有回归《边境杀手2》，但据制片人Trent近日的访谈称，也许她饰演的Kate Macer一角，会出现在第三部《边境杀手》电影中哦。

《边境杀手2》

　　“编剧泰勒·谢里丹对于这一切有很多想法，我们也对这个世界充满开放的观点，当然也愿意让艾米莉回归，”Trent说。“第三部的剧本还没有开始写，不过她要是能回归，肯定会是言之有理的。我们都是《边境杀手》的粉丝，也都有同样的结论，就是‘要能再次看见她的角色多好啊’。所以现在一切对话也都在进行中。”

　　狮门影业目前还没有为《边境杀手3》正式立项，《边境杀手2》的故事是围绕着第一部中本尼西奥·德尔·托罗饰演的Alejandro，与乔什·布洛林饰演的Matt Graver这两个角色。如果这一部公映后票房表现不错，第三部的来临也是指日可待了。

　　编剧谢里丹此前曾承认，艾米莉的角色之所以未能回归续集，是他做出的决定。2016年11月中的访谈中他说，他认为这一角色已经在第一部影片结尾时，故事画上了句点，不想为了让她回归而回归，这没有意义，也是对艾米莉本人的不尊重。

编剧谢里丹

　　“她的故事很圆满了，我想不出来怎么写才能对这个角色更公平，”谢里丹说。“下一部该怎样呢？她搬到小镇里当了警长，突然又被劫持了？这不就变成《飓风营救》了么？我得讲一个忠实于这个角色的故事才行，但我觉得无法在这个基础上创造出更对得起艾米莉的故事，让这个世界走下去。”

　　虽然艾米莉缺席了《边境杀手2》，但谢里丹当时也承认，“未来某时某处，总会给她的角色留出空间的。”今年年初接受采访时，艾米莉也说，自己还是希望能有机会再次扮演Kate Macer，因为非常热爱拍首部影片时的经历，如果有机会，还是会想回归。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 边境杀手 艾米丽·布朗特 泰勒·谢里丹
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主演：艾米莉·布朗特

艾米莉·布朗特

艾米莉·布朗特

Emily Blunt

职业：演员
Trent Luckinbill

Trent Luckinbill

职业：制作人
泰勒·谢里丹

泰勒·谢里丹

Taylor Sheridan

职业：编剧
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