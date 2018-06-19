时光网讯 《边境杀手2：边境战士》
6月29日全美公映在即，系列制片人Trent Luckinbill
已经在考虑，怎样才能更好打造这个系列的三部曲。第一部的女主角艾米莉·布朗特
，并没有回归《边境杀手2》
，但据制片人Trent近日的访谈称，也许她饰演的Kate Macer一角，会出现在第三部《边境杀手》
电影中哦。
“编剧泰勒·谢里丹
对于这一切有很多想法，我们也对这个世界充满开放的观点，当然也愿意让艾米莉回归，”Trent说。“第三部的剧本还没有开始写，不过她要是能回归，肯定会是言之有理的。我们都是《边境杀手》
的粉丝，也都有同样的结论，就是‘要能再次看见她的角色多好啊’。所以现在一切对话也都在进行中。”
编剧谢里丹此前曾承认，艾米莉的角色之所以未能回归续集，是他做出的决定。2016年11月中的访谈中他说，他认为这一角色已经在第一部影片结尾时，故事画上了句点，不想为了让她回归而回归，这没有意义，也是对艾米莉本人的不尊重。
“她的故事很圆满了，我想不出来怎么写才能对这个角色更公平，”谢里丹说。“下一部该怎样呢？她搬到小镇里当了警长，突然又被劫持了？这不就变成《飓风营救》
了么？我得讲一个忠实于这个角色的故事才行，但我觉得无法在这个基础上创造出更对得起艾米莉的故事，让这个世界走下去。”
虽然艾米莉缺席了《边境杀手2》
，但谢里丹当时也承认，“未来某时某处，总会给她的角色留出空间的。”今年年初接受采访时，艾米莉也说，自己还是希望能有机会再次扮演Kate Macer，因为非常热爱拍首部影片时的经历，如果有机会，还是会想回归。