《神奇动物在哪里》第二十一届上海国际电影节期间，举办“魔杖就绪 重返魔法世界”粉丝特别观影场活动，并为今年秋季回归的续作造势。现场座无虚席，魔法元素无处不在。









“神奇动物”重映引爆热情 粉丝观影置身“魔法世界”





此次上影节《神奇动物在哪里》的放映活动可谓“未映先红”，开票当日一票难求，需要加场放映才能满足观众。6月18日的“魔杖就绪 重返魔法世界”粉丝特别观影场更是瞬间点燃观众热情。活动当日的会场里，魔法处处可见，不仅有《神奇动物在哪里》中国风海报、创意合影立牌和《神奇动物：格林德沃之罪》海报布置带领观众进入“魔法世界”，更有精心准备的神奇动物主题甜品吸睛又好味。





当纽特、手提箱、魔杖等元素和嗅嗅、护树罗锅等人气神奇动物出现在主题甜品上，立刻吸引了粉丝们的兴趣，大家纷纷先拍照合影，沉浸其中，随后大快朵颐，纵享美食。随后开始放映影片《神奇动物在哪里》，粉丝们跟随大银幕中的纽特四人组，重温了两年前那一场动人心魄的魔法之旅。





观影结束后观众席爆发出热烈掌声，神奇动物们的魔法魅力可见一斑。而今年11月16日，《神奇动物：格林德沃之罪》就将再次启航，活动现场也播放了电影预告片，当霍格沃兹魔法学校、邓布利多、神奇动物们出现在大银幕上时，瞬间引爆观众情怀。





中国“巫师”集结狂欢 问答互动展现“魔法技能”





除了观影活动，现场还进行了趣味横生的问答互动环节，给了资深魔法粉们一较高下的机会。最先吸引人们注意的是一群身着魔法长袍的中国“魔法师”们，他们精心打扮成纽特、格林德沃等人物，成为粉丝中的一抹亮色。随后，展现“魔法技能”的时刻正式开始。





抢答环节中，“美国魔法国会总部高挂着谁的肖像？”“邓布利多的全名是什么？”等问题引发粉丝激烈抢答。“你划我猜”环节中，几组粉丝在舞台上用尽浑身解数，生动描述“麻鸡”“嗅嗅”“死亡圣器”等魔法词汇，幽默互动中展现出超高的魔法知识储备量。经过数论的比拼和抽奖，幸运的“魔法师”们获得了主创签名海报等丰厚奖品。





最后全场粉丝们齐身合影，喊出“霍格沃兹永不毕业，魔法世界永不完结！” 将这场魔法狂欢的气氛推向了最高潮。





魔法世界风云再起 全新冒险即刻起航





魔法狂欢暂告段落，但真正的魔法之旅才刚刚开始。万众期待的《神奇动物：格林德沃之罪》即将来袭，早前发布的预告与海报早已吊足观众胃口。前作中的主要角色不仅悉数登场，更有年轻版邓布利多校长、黑巫师格林德沃、全新神奇动物和霍格沃茨魔法学校惊艳亮相，令人倍感期待。魔杖已就绪，魔法大门再度开启，敬请期待这场全新的魔法冒险之旅。





《神奇动物：格林德沃之罪》由大卫·叶茨执导，埃迪·雷德梅恩、凯瑟琳·沃特森、丹·福格勒、艾莉森·苏朵儿、埃兹拉·米勒、裘德·洛和约翰尼·德普联袂主演，将于2018年11月16日起全球公映。

编辑：Wizzo