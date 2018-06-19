网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

徐峥《我不是药神》曝国际版预告

双面徐峥异国寻药 金钱欲望戏剧性彰显

2018-06-19 11:46:26 来源：Mtime时光网

《我不是药神》曝光国际版预告，随着各色草根人物的畅快亮相，金钱欲望戏剧性得以呈现，最终落于徐峥的诘问。
　　时光网讯  6月19日， 由文牧野导演，宁浩监制，徐峥监制并领衔主演的电影《我不是药神》曝光国际版预告，随着各色草根人物的畅快亮相，金钱欲望戏剧性得以呈现，最终落于徐峥的诘问。




　　在国际版预告中，镜头从异国寻药，切入上海街景，“More Money”字样伴随着节奏密集背景音乐，反复出现，与之一同闪现的还有“救赎”、“欲望”、“背叛”等关键词，除了金钱、缭乱灯光和喧嚣音乐，亦不乏徐峥、王传君、谭卓、章宇、杨新鸣组成的“治愈小队”与周一围饰演角色的斡旋情节，高潮迭起。

　　最终一切结束于徐峥平静的问句：“你是不是特看不起我？”让观众们随着角色一同经历了从感官愉悦到深刻内省的变化。正如主演章宇解读：“这个角色的弧光在于，他的变化，是没有预谋的，而是被周围的人和事，推着做出了正确的选择。”





　　电影对于人物成长的刻画也十分的细致。在预告片闪过画面里，徐峥饰演的角色，呈现了两张不同面孔：一面是凌乱、邋遢的诙谐市井草根气质；另一面则干净利落，表情肃穆。翻转形式呈现巨大反差，正如导演文牧野所解读：“我们设计了人物在外形上和生活习惯的变化，这些也都是为了更好反映内心的变化。”而故事的核心“药”，它的内涵，就似一枚硬币，当掷出硬币，哪一面会是落点，正反翻转正如人物内心矛盾和成长的抉择。

　　作为“坏猴子72变电影计划”的实力新作，文牧野导演强劲的现实主义刻画能力将是影片的一大亮点，这也是宁浩徐峥双双力挺，担任监制保驾护航的重要原因。《我不是药神》在保留类型片喜剧性的基础上，以本土题材的方式和现实的笔触，带来一段奇妙的草根逆袭传奇，给观众们以“欢乐”和“消愁”的双向感受，更看到人性和社会的希望和温暖。正如主演周一围谈及文牧野导演：“我印象最深刻的是他对于现实的一种消化，吸收消化之后，希望还世界以温暖。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 我不是药神 徐峥 预告片
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

我不是药神

我不是药神 (2018)

0.0

导演：文牧野

主演：徐峥 周一围

文牧野

文牧野

职业：导演 | 编剧
宁浩

宁浩

Hao Ning

职业：导演 | 制作人
徐峥

徐峥

Zheng Xu

职业：演员 | 制作人
显示更多∨

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

上影节开幕美图合集!李冰冰抢镜

姚晨马伊琍争奇斗艳 姜文深情回忆上海往事

108
第21届上海国际电影节今日正式开幕，姚晨、马伊琍、刘嘉..
2

《侏罗纪世界2》最全彩蛋解码

恐龙世界这些精彩细节等你来挖

尽管《侏罗纪世界2》没有前作那么强烈地依赖怀旧情绪，..
3

破20亿美元！《复联3》海量概念图发布

灭霸降临瓦坎达、纽约大战还原度惊人

23
《复联3》全球已破20亿美元，一批概念图也随之公布。
4

15年了，它仍未被超越

恐怖佳片《蔷花，红莲》的美丽与哀伤

《蔷花，红莲》上映15年了，它所创造的韩国恐怖片的观影..
5

《海王》登杂志封面妮可基德曼造型曝光

反派黑蝠鲼露面 首支预告让粉丝望穿秋水

10
《海王》预告还是没有，先看看妮可基德曼、杰森·莫玛和..

查看更多