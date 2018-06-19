《我不是药神》曝光国际版预告，随着各色草根人物的畅快亮相，金钱欲望戏剧性得以呈现，最终落于徐峥的诘问。













在国际版预告中，镜头从异国寻药，切入上海街景，“More Money”字样伴随着节奏密集背景音乐，反复出现，与之一同闪现的还有“救赎”、“欲望”、“背叛”等关键词，除了金钱、缭乱灯光和喧嚣音乐，亦不乏徐峥、王传君、谭卓、章宇、杨新鸣组成的“治愈小队”与周一围饰演角色的斡旋情节，高潮迭起。





最终一切结束于徐峥平静的问句：“你是不是特看不起我？”让观众们随着角色一同经历了从感官愉悦到深刻内省的变化。正如主演章宇解读：“这个角色的弧光在于，他的变化，是没有预谋的，而是被周围的人和事，推着做出了正确的选择。”

















电影对于人物成长的刻画也十分的细致。在预告片闪过画面里，徐峥饰演的角色，呈现了两张不同面孔：一面是凌乱、邋遢的诙谐市井草根气质；另一面则干净利落，表情肃穆。翻转形式呈现巨大反差，正如导演文牧野所解读：“我们设计了人物在外形上和生活习惯的变化，这些也都是为了更好反映内心的变化。”而故事的核心“药”，它的内涵，就似一枚硬币，当掷出硬币，哪一面会是落点，正反翻转正如人物内心矛盾和成长的抉择。





作为“坏猴子72变电影计划”的实力新作，文牧野导演强劲的现实主义刻画能力将是影片的一大亮点，这也是宁浩徐峥双双力挺，担任监制保驾护航的重要原因。《我不是药神》在保留类型片喜剧性的基础上，以本土题材的方式和现实的笔触，带来一段奇妙的草根逆袭传奇，给观众们以“欢乐”和“消愁”的双向感受，更看到人性和社会的希望和温暖。正如主演周一围谈及文牧野导演：“我印象最深刻的是他对于现实的一种消化，吸收消化之后，希望还世界以温暖。”