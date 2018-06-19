继之前《猛虫过江》导演“就不剪”终极预告后，宣传更加“任性”，坚持要回馈各位搏命付出的主演，满足大众对终极预告的好奇心。正值端午节假期，“竞渡”版赛龙舟海报也同步发出。





在电影上映前，小沈阳高调宣布，影片将不再发布终极预告，于是与几位主演一拍即合自导自演自拍了一段“就不剪”终极预告的几大理由，任性作为终极预告发布；而在电影上映后，随着口碑与票房的逆风翻盘，越来越多的观众对这部电影充满好奇，在电影宣传人员的坚持下不顾导演反对，再次发布“宣传就要剪”终极预告。





《猛虫过江》讲述了两位农村青年进城继承巨额遗产而引发的爆笑喜剧故事，影片剧情几度急剧反转，一夜暴富、一夜梦碎、过江逆袭，生死难测，年度最戏剧化富三代非小沈阳莫属。预告片中，亲孙子、干孙子、大爷、二大爷一应俱全，看来小沈阳南下寻亲之旅并不孤单，人多势众的大潘霸气喊话不差人。





影片演员确实也如大潘所说的那样，群星璀璨不差人。动作喜剧电影《猛虫过江》是小沈阳导演处女作，潘斌龙、宋芸桦、热狗、金士杰、刘桦、肖央、胡明、曹瑞、李立群等众多喜剧明星加盟，电影原汁原味还原东北乡村生活，花棉袄、大棉裤、二人转、大火炕……是纯正的东北喜剧。