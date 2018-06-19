在危机丛生的生死游戏当中，李易峰饰演的郑开司披荆斩棘，在游轮上接连遭遇存亡一线的命运抉择，伴随着一句斩钉截铁的“有别的选择么”，无理论是郑开司还是小丑，都开启了全新的“开挂人生”。













在本次曝光的终极预告当中，由李易峰饰演的郑开司可谓是火力全开。预告片开头颇有几分戏谑，小镇青年郑开司走投无路踏上生死冒险，周冬雨饰演的青梅竹马刘青担忧询问，看似离谱的猜测却正好印证了郑开司的遭遇，令人肾上腺素攀升的飙车戏码和拳拳到肉的打斗接踵而至。

















伴随着风格诡谲飘忽的配乐，神秘人道格拉斯从容出场宣告游戏规则，在危机丛生的生死游戏当中，李易峰饰演的郑开司披荆斩棘，在游轮上接连遭遇存亡一线的命运抉择，人类因贪婪与欲望化身“怪兽”，与郑开司缠斗得难解难分，伴随着一句斩钉截铁的“有别的选择么”，他挥出重拳打破命运枷锁，无理论是郑开司还是小丑，都由此开启了自己全新的“开挂人生”。

《动物世界》自曝光第一支预告开始，就引发观众期待。作为本届上海电影节的开幕影片，放映结束后影片也是收获好评，“热血、特效满分过瘾、够嗨够燃、想象力炸裂”等关键词刷屏。





预告片全片以主角郑开司的自白贯穿始终，一句“老子宁可做一辈子披荆斩棘的小丑，也绝不变成你们这群人渣的样子”热血十足，郑开司随之化身小丑在地铁车厢内大杀四方。“怪兽”的血液伴随着刀刃的寒光碰撞出炫目的色彩效果，极具游戏感。激烈的飙车更是火花四射，汽车与摩托车在公路上你追我赶，郑开司与追击而来的黑衣人互不相让，结尾一段侧身踏上挡风玻璃的动作让人过瘾。