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郝蕾与《驴得水》团队为生命背水一战

电影《监狱犬计划》曝光终极预告片

2018-06-19 12:33:10 来源：Mtime时光网

《监狱犬计划》曝光了一支终极预告，郝蕾及《驴得水》原班演员悉数出镜，尽管计划实施的过程艰难困苦，但他们将为狗狗的生存不懈努力。
　　时光网讯  由郝蕾携手《驴得水》原班演员刘帅良、裴魁山韩彦博、演员大力与阿如那联合主演的电影《监狱犬计划》即将于本周四（6月21日）登陆全国院线。今日片方曝光了一支终极预告，郝蕾及《驴得水》原班演员悉数出镜，尽管计划实施的过程艰难困苦，但他们将为狗狗的生存不懈努力。




《监狱犬计划》的导演及主创日前也出席了“北京领养日”举办的活动，图为郝蕾

　　今日曝光的预告中，郝蕾所饰演的训犬师李翘对参与“监狱犬计划”的三名服刑人员说：“人的选择有很多，而狗狗的选择往往只有一次，这次你们不要辜负他们”，她的带领下，该计划得以顺利开展。

　　但刘帅良饰演的漫画家邱绍东在狱中以“这狗太笨了，我训不出来”为由拒绝配合该计划，遭到了郝蕾的反驳，她的一席话道出了其中缘由——如果计划失败，这些流浪犬将会失去他们生存的权力，这项貌似轻松“三赢”的“监狱犬计划”实际上困难重重。





　　预告中出现的“颓废”、“冷漠”、“自私”、“恐惧”、“伤害”等各种关键词都为影片的剧情盖上一层神秘的面纱。在预告结尾时，邱少东提到还有一次最后的机会，他们将为了全国成千上万的流浪犬，抱着坚定不移的信念背水一战，为影片留下了极大的悬念。

　　据悉，电影讲述了漫画家邱少东（刘帅良 饰）、互联网算命大师侯德坤（裴魁山 饰）与心怀江湖梦的马杰（韩彦博 饰）三名服刑人员被选入参加“监狱犬计划”，他们将在专业训犬师李翘（郝蕾 饰）的帮助下拯救一群即将面临人道毁灭的流浪狗，让它们训练成为可以陪伴弱势群体的专业工作犬，而三人也将在训犬过程中获得自我救赎的故事。

   编辑：hello王小羊

关键词： 郝蕾 监狱犬计划 终极预告
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