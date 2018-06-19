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皮克斯短片"包宝宝":独生子女妈妈的空虚

导演石之予灵感来源自身 坦言受日本动画影响

2018-06-19 14:43:01 来源：Mtime时光网

将于《超人总动员2》贴片上映的短片《包宝宝》由华裔导演石之予执导，讲述一个结合食物、家庭和爱的故事。


　　时光网洛杉矶讯 迪士尼皮克斯最新动画片《超人总动员2》即将在中国上映，更罕见“贴片”，在开映前放映最新皮克斯院线短片《包宝宝》

　　《包宝宝》超萌可爱的画风探讨妈妈面临“空巢症候群”的空虚，是皮克斯华裔女动画师石之予的导演处女作：“主要想要讲一个华人版本的'姜饼人'故事。”作为以家庭为主轴的《超人总动员2》贴片短片，再适合不过。

《包宝宝》片段

　　片长约八分钟的《包宝宝》短片没有对话，完全用动作和表情讲述一位妈妈在儿子长大搬出家以后，经历家人各自纷飞的空巢综合症。

　　一天做包子当午餐，谁知道其中一个包子居然像小木偶皮诺丘一样，变成拥有生命的超萌包宝宝！这让妈妈再次经过带孩子一连串酸甜苦辣。但包宝宝很快就长大，妈妈再次面临空巢失落，是否会有不同的反应？

　　《包宝宝》透过超夸张的卡通化人物，描绘母子之间深刻又脆弱的情感。角色设计都以圆形为主，妈妈圆圆的脸和身躯，萌度自然不在话下，也生动捕捉妈妈带给孩子们无限暖心的超能力。场景和道具也没有生硬的边角，连桌脚都是圆滑的角度，在小细节下诺大功夫呈现妈妈给孩子的温暖。


包宝宝设计图

　　相信许多妈妈都会担心面对孩子长大离家自立门户的一天。也就好像俗话说：“爱到深处就放手”，只有妈妈给孩子的爱，才坚毅到有办法忍着这个令人失落但又无可避免的空虚感。

　　短片《包宝宝》导演是加拿大出生长大的华裔女动画师石之予，另一位华裔女动画师刘碧青担任美术总监，与曾参与《美食总动员》等皮克斯获奖大片的制作人Becky Neiman-Cobb联手，描绘这个不分国界的家庭故事。


　　爱、家庭、与美食，可谓跨国界的三大人类共同语言，尤其华人文化中，家人之间时常透过食物表达对彼此的关怀，互问“吃饱没”打招呼。石之予说，《包宝宝》结合食物、家庭和爱，主要的灵感来源是自己的成长经历

　　大概四年前开始，当时石之予在皮克斯担任故事艺术师两年，参与2015年推出的作品《头脑特工队》。 （故事动画师主要负责画出角色的动作、对话、镜头运作等动画片的分镜初稿。）


石之予参与了《头脑特工队》的制作

　　皮克斯是石之予大学毕业后的第一份工作，社会新鲜人的石之予又想做一点有个人风格、又有点奇怪的作品，所以决定工作之余，要利用周末投注在自己的独特创作。

　　 “生活中除了工作和动画艺术之外，最重要的就是食物。”石之予说：“我热爱食物。不只是享用，我也很爱画食物。节庆送给家人朋友的卡片都是我手绘的食物。”

姜饼人的故事

　　热爱食物相关的童话故事也是石之予的灵感来源，像是姜饼人等。他更形容《包宝宝》是自己的“美食幻想故事”，就好像幻想自己被包在温暖的面皮里，然后“吃出一条活路。 ”

　　除了对食物以及说故事的热爱，《包宝宝》更多是来自石之予与自己妈妈之间的互动。 “任何事我们都一起做，吃饭、上班、旅游等。当我开始长大成人，妈妈很难放手。他更常抱着我说：'我真希望能把你变回小宝宝塞回我肚子里。'” 这也间接激发用包子作为主人翁的灵感。

　　《包宝宝》的细节设计丝毫都不马乎。例如为了让动画师们更生动精确捕捉做包子的动态，石之予更多次邀请妈妈到皮克斯工作室亲自示范做包子的过程。 

　　2015年，石之予的“周末创作”获选加入皮克斯短片的行列。在《头脑特工队》导演彼特·道格特的回馈和鼓励之下，石之予向皮克斯提议制作《包宝宝》，并获选做为皮克斯院线短片的新作品，“我开心的在地上打滚了五分钟吧。”接下来白天制作《玩具总动员4》、晚上画《包宝宝》

石之予和外国记者吃包子

　　《包宝宝》讲述妈妈面对空巢症候群的空虚，这是石之予一直想要说的故事主轴。从初期很多个角色的错综复杂，一路去芜存菁简单化到以妈妈和包子为主角，“也更能把注意力带到母子关系上。”

　　另外，妈妈除了做包子的动作要生动，本身的样貌和打扮更要精确描摹妈妈的样子。所以石之予和刘碧青两人到多伦多、旧金山、奥克兰等地的中国城，仔细观察华人妈妈的打扮、和买菜说话的动作等。这些在短片中也是精彩呈现，生动地会让人会心一笑。

　　石之予说，中国城对他具有深刻的怀旧意义，也想要在短片中呈现中国城活力充沛的一面，“还有华人奶奶们的超前卫服装选择！”

《我的邻居山田君》

　　《包宝宝》的动画设计风格非常独特。石之予说受日本动画的影响很深，像是日本导演高畑勋的动画喜剧《我的邻居山田君》，“我很喜欢角色让人忍不住想捏一把的可爱，还有挑战极限的夸张表情。”

　　动画中的妈妈更是挑战度极高，有着圆润可爱的超萌大头，还有也是圆圆的小小身躯，要让这超现实的比例富有生命力、有说服力的活动，还要有超夸张的卡通表情，在比例拿捏等各方面的难度很高。

　　但团队也不因技术上的挑战，牺牲掉故事中极度重要的华人妈妈奶奶的特色，像是上菜市场选新鲜食材、讲价、甚至在公园打太极，样样俱全。 “我一直都想要画华人妈妈在公园打太极拳的样子！”



　　温馨感人的《包宝宝》，片尾有一个石之予形容是“激情犯罪”、令人倒抽一口气的片段。到底是什么呢？ 6月22日进电影院看《超人特工队2》，别错过贴片短片《包宝宝》

作者：Stephanie Wu   编辑：sa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 皮克斯 包宝宝 动画 贴片 短片 StephanieWu
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