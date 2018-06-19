将于《超人总动员2》贴片上映的短片《包宝宝》由华裔导演石之予执导，讲述一个结合食物、家庭和爱的故事。



















一天做包子当午餐，谁知道其中一个包子居然像小木偶皮诺丘一样，变成拥有生命的超萌包宝宝！这让妈妈再次经过带孩子一连串酸甜苦辣。但包宝宝很快就长大，妈妈再次面临空巢失落，是否会有不同的反应？











包宝宝设计图





相信许多妈妈都会担心面对孩子长大离家自立门户的一天。也就好像俗话说：“爱到深处就放手”，只有妈妈给孩子的爱，才坚毅到有办法忍着这个令人失落但又无可避免的空虚感。























石之予参与了《头脑特工队》的制作





皮克斯是石之予大学毕业后的第一份工作，社会新鲜人的石之予又想做一点有个人风格、又有点奇怪的作品，所以决定工作之余，要利用周末投注在自己的独特创作。





“生活中除了工作和动画艺术之外，最重要的就是食物。”石之予说：“我热爱食物。不只是享用，我也很爱画食物。节庆送给家人朋友的卡片都是我手绘的食物。”





















石之予和外国记者吃包子 《包宝宝》讲述妈妈面对空巢症候群的空虚，这是石之予一直想要说的故事主轴。从初期很多个角色的错综复杂，一路去芜存菁简单化到以妈妈和包子为主角，“也更能把注意力带到母子关系上。” ，这是石之予一直想要说的故事主轴。从初期很多个角色的错综复杂，一路去芜存菁简单化到以妈妈和包子为主角，“也更能把注意力带到母子关系上。”





另外，妈妈除了做包子的动作要生动，本身的样貌和打扮更要精确描摹妈妈的样子。所以石之予和刘碧青两人到多伦多、旧金山、奥克兰等地的中国城，仔细观察华人妈妈的打扮、和买菜说话的动作等。这些在短片中也是精彩呈现，生动地会让人会心一笑。





石之予说，中国城对他具有深刻的怀旧意义，也想要在短片中呈现中国城活力充沛的一面，“还有华人奶奶们的超前卫服装选择！”









动画中的妈妈更是挑战度极高，有着圆润可爱的超萌大头，还有也是圆圆的小小身躯，要让这超现实的比例富有生命力、有说服力的活动，还要有超夸张的卡通表情，在比例拿捏等各方面的难度很高。





但团队也不因技术上的挑战，牺牲掉故事中极度重要的华人妈妈奶奶的特色，像是上菜市场选新鲜食材、讲价、甚至在公园打太极，样样俱全。 “我一直都想要画华人妈妈在公园打太极拳的样子！”









