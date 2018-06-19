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冥府如何生存?!"金蝉脱壳2"预告海报双发

史泰龙传授越狱秘籍 高科技监狱压迫感十足

2018-06-19 15:28:33 来源：Mtime时光网

《金蝉脱壳2》发布全新“生死逃杀”版预告及“冥府生存指南”系列海报。

“冥府生存指南”海报

　　时光网讯 好莱坞动作越狱巨制《金蝉脱壳2》发布全新“生死逃杀”版预告及“冥府生存指南”系列海报。

　　预告中，史泰龙不但传授了他的独门越狱“秘籍”，更是曝光了史泰龙率领群雄火力全开震撼越狱的新画面，令人期待无穷。

　　同时曝光的“冥府生存指南”海报更是直观影射出“冥府”的残酷生存法则，海报上的文字更是给人扑面而来的压迫感，仿佛置身牢笼之中。
 
步步为营！史泰龙率群雄展开生死大逃杀

　　此次全新发布的“生死逃杀”预告，短短半分钟里信息量满满，预告伊始便重磅揭秘了史泰龙的越狱逃生法则，“时间”和团队协作在史泰龙看来是越狱中最重要的两项元素，利用时间获取“监狱布局”和“变动规律”，利用团队协作获取“支援”，是史泰龙越狱计划中不可或缺的基石。

　　而史泰龙所说的“没有人可以单打独斗”，更是凸显出队友配合对于布雷斯林越狱团队的重要性。随后在监狱内做记号、传递越狱仪器工具和戴夫在外电脑破解监狱信息等画面，都在为最终的监狱交锋做最后的准备。
 
严酷黑暗！高科技监狱压迫感十足难逃脱

“冥府生存指南”

　　同时全新曝光的“冥府生存指南”系列海报是手绘制成，一组共四张，面向全体囚犯张贴在监狱内部。海报色彩简洁，风格统一，黑白红的搭配表现出浓浓的美国画报感。

　　然而海报上的内容和字体却给人以强烈的压迫感，“赢则风和日丽，输则血雨腥风”和“优胜劣汰，强者生存”都是监狱内“斗兽场”真实生存法则的写照，而“私下交谈的后果是无人可谈”则是“冥府”中日常管理森严的体现，监狱内的残酷生存环境可见一斑。
 
　　好莱坞越狱动作巨制《金蝉脱壳2》由史蒂文·C·米勒执导，西尔维斯特·史泰龙《敢死队》系列）、黄晓明《无问西东》）、戴夫·巴蒂斯塔《银河护卫队》）、杰米·金《罪恶之城2》）、柯蒂斯·杰克逊（《金蝉脱壳》）等联袂主演，奚梦瑶《喜欢你》）友情客串，将于2018年6月29日在全国正式上映。目前预售已全面开启，马上抢票！




   编辑：sasa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 金蝉脱壳 预告 海报 史泰龙 黄晓明 动作片
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