《金蝉脱壳2》发布全新“生死逃杀”版预告及“冥府生存指南”系列海报。





预告中，史泰龙不但传授了他的独门越狱“秘籍”，更是曝光了史泰龙率领群雄火力全开震撼越狱的新画面，令人期待无穷。





同时曝光的“冥府生存指南”海报更是直观影射出“冥府”的残酷生存法则，海报上的文字更是给人扑面而来的压迫感，仿佛置身牢笼之中。

步步为营！史泰龙率群雄展开生死大逃杀





此次全新发布的“生死逃杀”预告，短短半分钟里信息量满满，预告伊始便重磅揭秘了史泰龙的越狱逃生法则，“时间”和团队协作在史泰龙看来是越狱中最重要的两项元素，利用时间获取“监狱布局”和“变动规律”，利用团队协作获取“支援”，是史泰龙越狱计划中不可或缺的基石。





而史泰龙所说的“没有人可以单打独斗”，更是凸显出队友配合对于布雷斯林越狱团队的重要性。随后在监狱内做记号、传递越狱仪器工具和戴夫在外电脑破解监狱信息等画面，都在为最终的监狱交锋做最后的准备。

严酷黑暗！高科技监狱压迫感十足难逃脱





“冥府生存指南” 同时全新曝光的“冥府生存指南”系列海报是手绘制成，一组共四张，面向全体囚犯张贴在监狱内部。海报色彩简洁，风格统一，黑白红的搭配表现出浓浓的美国画报感。





然而海报上的内容和字体却给人以强烈的压迫感，“赢则风和日丽，输则血雨腥风”和“优胜劣汰，强者生存”都是监狱内“斗兽场”真实生存法则的写照，而“私下交谈的后果是无人可谈”则是“冥府”中日常管理森严的体现，监狱内的残酷生存环境可见一斑。













