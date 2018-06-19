毕竟有些人口达到10位数的国家也没能入围世界杯，没错，我说的是印度。

比利时VS巴拿马





时光网讯 在昨晚结束的世界杯G组首轮比赛中，中北美加勒比地区的小国巴拿马历史上首次亮相世界杯决赛圈，虽然0比3负于欧洲红魔比利时队，但对于一个只有400多万的小国，这依然算得上是个奇迹。





而另一项奇迹也正在这个小国发生。一部名为《冰雪奇缘俄罗斯》（Frozen In Russia）的电影借着世界杯的东风，历史性的在两周多的时间里，成为巴拿马国内最卖座的影片。





巴拿马著名景点：波托韦洛-圣洛伦索海岸防御工事 截止上周日，由Arturo Montenegro编剧并导演的本片共有147941人次前往影院观看，总票房达到721304美元，大幅度提高了这个小国的票房纪录。原纪录由一部名为《天赐良机》（Chance）的喜剧保持，有些同学可能通过CCTV6电影频道观看过这部影片。





这部《冰雪奇缘俄罗斯》去年在巴拿马港口小城波托韦洛拍摄，也在俄罗斯当地进行拍摄，甚至获得许可，还在莫斯科红场以及地铁中取景。





影片的故事非常简单，巴拿马当地有一位死忠球迷Jamal，他对着耶稣的雕像起誓，如果巴拿马队能进世界杯决赛前，他就要与一名俄罗斯姑娘结婚（这起誓怎么着都不吃亏啊）。





巴拿马战胜哥斯达黎加，首次入围世界杯 随着世界杯预选赛的进程，巴拿马队离首次杀入世界杯决赛圈居然要成真，一位黑人牧师要求他必须遵守誓言，于是这位虔诚的基督徒变卖所有家产，跑到莫斯科去寻找真爱……





显然，这是一部有些“蹭热点”的电影，但首次杀入世界杯的喜悦让人们纵情于这个有些荒诞的故事中。去年10月，美国队爆冷输给了特立尼达和多巴哥，而巴拿马2比1战胜了强敌哥斯达黎加，得以顺利入围本届世界杯。





巴拿马足协于1937年成立，那一年德国巨型飞艇“兴登堡”号在美国焚烧，国共两党还在庐山谈判，希特勒疯狂吞噬欧洲，日军在卢沟桥一带向中国军队开火。经过整整80年的努力，巴拿马终于出现在了世界杯的舞台上。





尽管第一轮小组赛输给了强大的比利时，但球队的能够出现在莫斯科就已经足够让那里的人们感到骄傲，而电影的票房奇迹正是这种骄傲的另一种体现。毕竟有些人口达到10位数的国家也没能入围世界杯。





没错，我说的是印度。