中国电影在全球扮演着越来越重要的地位，然而在中国电影市场迅速发展的过程中，向好莱坞电影工业学习的同时，也需要打造适合中国国情的工业生态系统。

时光网讯 6月18日，由美国电影协会与上海国际电影节、上海交大南加州大学文化创意产业学院、温斯顿·贝克联合主办的“第五届全球电影产业链发展论坛”在上海交通大学举行。





本届论坛以“如何打造适合中国的电影工业生态体系”为主题。中国电影在全球扮演着越来越重要的地位，然而在中国电影市场迅速发展的过程中，向好莱坞电影工业学习的同时，也需要打造适合中国国情的工业生态系统。今年美国电影协会与上海交大-南加州大学文化创意产业学院合作的“MPA-ICCI影视工作坊”。7个项目进行现场路演，并由资深电影人进行评分，最终选出了今年的“MPA大奖”——《清道妇》。另外，《汉口夏日》获得“MPA亚太合作特别奖”。

“中国已经晋升为一个电影大国，但还不是一个电影强国”





随着中国市场的迅速发展，中国企业也加快了在全球的投资和业务布局。首场论坛以“中国在全球电影产业发挥的日益重要之作用”为主题。





华纳兄弟中国区执行副总裁/董事总经理赵方表示很高兴能看到中国电影发展如此之迅速，她称中国已经晋升为一个电影大国，但还不是一个电影强国，“中国电影市场的机会无限，但任重道远。作为一个内容产业来说，一切都应以创意为核心，以内容为核心，希望我们的中国故事能够走向国际，中国的文化能在全球占有一席之地。”

上海电影集团董事长任仲伦认为中国电影如果要从大国走向强国，必须要达到三个标准：完整而强大的工业制作体系；具有全球影响力的电影产品和全球控制力的发行能力；相对完备的法律政策。他认为这是电影强国的基本标志，而中国在这个方面还有不小的成长空间。

中国电影市场已经成为了全球电影市场的增量，传奇东方影业首席执行官姜伟肯定了中国市场近年来对全球电影的贡献，这个贡献不仅仅是体现在好莱坞电影上，还有来自印度以及欧洲一些国家的电影也在中国取得了不错的成绩。但姜伟同时也认为中国电影还有很多需要完善的地方。

而在Senator影业制作部总裁Ulf Israel看来，中国电影在制作方面其实已经越来越细化，并且很好的学到了西方讲故事的方式，他相信在今后十年中可能中国的“电影足球队”会进军“世界杯”。

中国市场的高速发展以及这个市场所带来的巨大容量近年来一直吸引着全球的目光，也因此为中国市场带来了前所未有的机会。完美环球影业CEO（美国）谌荣称现在一个全球化的大制作电影很难不去考虑中国市场，市场本身就会去促进中国电影的内在发展。

MP&P律师事务所媒体和娱乐部门合伙人兼主席Lindsay Conner 表示最多到2019年中国市场将成为全球第一大市场。同时他还表示中国的在线视频方面的发展也领先全球。

“ 现在在中国的趋势是，窗口期越来越短”





第四届的全球电影产业链论坛就曾谈到中国电影金融化的议题，当时嘉宾们都有一个共识，中国电影在金融化的道路上还处于初级阶段，对金融工具的使用能力也十分薄弱。此前比较普遍的是好莱坞打包的融资方式，而今年大家谈的更多的是单个项目的融资，在新媒体时代，整个电影业的投资都开始越来越多地考虑院线之外的投资回报率。

在第二场论坛中，嘉宾们解读了电影金融和数字发行领域正在发生的变化。

震东影视合伙人、奥斯卡影片《荒野猎人》监制李少伟称其实具体的融资方式还是看项目本身，有的电影可能适合单向融资，有的则比较适合打包的方式。

爱奇艺高级副总裁杨向华表示爱奇艺作为一个互联网平台本身就在给电影提供不同的融资渠道，他说：“现在在中国的趋势是，窗口期越来越短，甚至有的电影不做院线发行，只做互联网发行，这在中国叫网络大电影或者网络电影。像爱奇艺这样的平台一方面为观众提供了更多电影的选择，另一方面也为电影制作公司提供了发行渠道以及变现模式，爱奇艺不仅买电影，还提供分账模式，多个角度为电影提供收入或者融资。”

东方明珠也与爱奇艺有着类似的平台。东方明珠新媒体公司总裁张炜说对东方明珠来说，核心是基于电影而衍生的产业，比如和旅游、地产、演出等产业的结合。他认为版权的投资更为重要，单个电影项目的投资风险太高，而完整的版权项目收益会更有保障。

华美银行执行副总裁Bennett Pozil 称这几年因为观影模式的改变，实际上他们已经很少投资美国电影，投资已经开始转向移动端，类似于亚马逊以及NetFlix这样的平台已经超越传统的电视台成为主流。

“中国电影在行业上还存在很多不规范的地方”





在最后一场论坛中，嘉宾一起探讨了如何打造适合中国国情的电影工业生态系统和建立行业标准。





导演胡雪桦认为要建立适合中国的电影工业生态系统要从三个方面来完善：第一，建立法律法规。千呼万唤始出来的《中国电影法》已于前不久出台，但胡雪桦认为目前的《电影法》还需要不断细化。细化的部分包括要建立《出版法》以及《产权法》；第二，人才管理；第三，完片担保。目前中国还没有完善的完片担保体系，这在国外几乎是不可能的。

腾讯影业副总经理兼大梦电影工作室总经理陈洪伟也谈到了人才问题，他看到今年的中国电影圈已经有不少是从国外留学归来的，还有目前很多电影在中国已经是一个全球化的团队在做，两个全球最大的市场已经形成了人才的流动和交流。

博纳影业集团常务副总裁兼正正创作坊CEO陈永雄则认为中国其实已经形成了一定的工业化标准，例如去年到今年上半年的两部电影《战狼2》和《红海行动》就是按照国际工业标准来制作的电影。

索尼影视娱乐大中华首席影视制作总监黄嘉莉看到了目前中国电影在行业上还存在很多不规范的地方，例如编剧拿不到署名权，近年也因为编剧的署名权问题引发了不少争议。她认为要杜绝这些奇葩现象就要建立一定的行业标准来规范市场。

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