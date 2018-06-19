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《狄仁杰之四大天王》发IMAX主创特辑

影片转制IMAX3D版本 7月27日登陆全国影院

2018-06-19 17:02:54 来源：Mtime时光网

这是备受欢迎的狄仁杰系列电影继2013年的《狄仁杰之神都龙王》后第二次登上IMAX大银幕。

《狄仁杰之四大天王》IMAX推荐特辑

　　IMAX公司今日宣布，徐克导演的新作《狄仁杰之四大天王》将经由IMAX专利的数字原底翻版(DMR)技术转制为IMAX 3D版本，于7月27日登陆全国IMAX影院。该片由华谊兄弟传媒股份有限公司和工夫影业股份有限公司联合制作和发行。这是备受欢迎的狄仁杰系列电影继2013年的《狄仁杰之神都龙王》后第二次登上IMAX大银幕。今日，影片同时发布了“大事发生”版主创视频特辑，在特辑中，主演赵又廷林更新阮经天马思纯刘嘉玲等主演悉数亮相，并以“大”为主题宣布了这次合作。

《狄仁杰之四大天王》先导海报

　　徐克担任《狄仁杰之四大天王》的导演，张家鲁担任编剧。上一部的主演赵又廷、冯绍峰、林更新、刘嘉玲悉数回归，还加入了新面孔阮经天和马思纯。这部系列新片紧接着上一部，狄仁杰大破神都龙王案，获御赐亢龙锏，并掌管大理寺。也因此他成为了武则天走向权力之路最大的威胁。武则天为了消灭眼中钉，命令尉迟真金集结实力强劲的“异人组”，妄图夺取亢龙锏……

　　IMAX娱乐公司首席执行官兼IMAX公司高级执行副总裁格雷格·福斯特表示：“我们非常兴奋能再次与华谊兄弟和徐克导演合作，把这部备受瞩目的武侠英雄系列电影在五年后重新带回到IMAX大银幕。这是徐克导演第五次与IMAX合作，我们曾一起创造了诸多亮眼的票房成绩。我们相信，《狄仁杰之四大天王》将为给观众们呈现令人屏息的悬疑故事情节，结合震撼的视觉效果，带来绝佳的IMAX的观影体验。”

   编辑：边界

关键词： 狄仁杰之四大天王 IMAX
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狄仁杰之四大天王

狄仁杰之四大天王 (2018)

0.0

导演：徐克

主演：赵又廷 冯绍峰

徐克

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Hark Tsui

职业：导演 | 制作人
赵又廷

赵又廷

Mark Chao

职业：演员
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