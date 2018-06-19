这是备受欢迎的狄仁杰系列电影继2013年的《狄仁杰之神都龙王》后第二次登上IMAX大银幕。

《狄仁杰之四大天王》先导海报 徐克担任《狄仁杰之四大天王》的导演，张家鲁担任编剧。上一部的主演赵又廷、冯绍峰、林更新、刘嘉玲悉数回归，还加入了新面孔阮经天和马思纯。这部系列新片紧接着上一部，狄仁杰大破神都龙王案，获御赐亢龙锏，并掌管大理寺。也因此他成为了武则天走向权力之路最大的威胁。武则天为了消灭眼中钉，命令尉迟真金集结实力强劲的“异人组”，妄图夺取亢龙锏……





IMAX娱乐公司首席执行官兼IMAX公司高级执行副总裁格雷格·福斯特表示：“我们非常兴奋能再次与华谊兄弟和徐克导演合作，把这部备受瞩目的武侠英雄系列电影在五年后重新带回到IMAX大银幕。这是徐克导演第五次与IMAX合作，我们曾一起创造了诸多亮眼的票房成绩。我们相信，《狄仁杰之四大天王》将为给观众们呈现令人屏息的悬疑故事情节，结合震撼的视觉效果，带来绝佳的IMAX的观影体验。”