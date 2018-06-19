网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

这是中国本土版《起跑线》？

《学区房83弄》入围上海创投曝预告海报

2018-06-19 17:33:19 来源：Mtime时光网

第21届上海国际电影节电影项目创投制作中项目之一《学区房83弄》曝光了先导海报与先导预告。
　　时光网讯 近日，第21届上海国际电影节电影项目创投制作中项目之一《学区房83弄》曝光了先导海报与先导预告，整个影片氛围呼之欲出，海报中男主角管轩走下老旧盘旋的楼梯，仿佛走在命运的边上，而预告中所呈现的故事也没有那么简单，一切处在失控状态，一间不大的学区房搅动不同的家庭，与此同时师生恋、教育问题、中产困境等社会热点都将呈现，影片对现实的关照凸显新现实主义特质。

　　《学区房83弄》是导演陈晓鸣的处女作长片，同时他也是本片的编剧，制作人冯郇、知名导演刘镇伟监制，成熟制作团队保驾护航。管轩、徐幸、傅淼实力派演员领衔主演。

“万事俱备” 一次选择带来的连锁反应

《学区房83弄》先导海报

    不断盘旋的楼梯，男主角管轩面色凝重从楼梯走下，背景中呈现出上海的夜色，这是《学区房83号》曝光的先导海报所呈现的画面，为了不能让孩子输在起跑线上，家长们都做出最大努力，随之而来的是不可预知的连锁反应，片中人物的命运也就此改变。而影片中一场一镜，共83场戏用83个长镜头呈现，更是成为影片亮点。

　　随着先导海报的露出，先导预告更加直观体现《学区房83弄》的内容。在写实的镜头语言中，透露出复杂而矛盾的剧情，预告中一栋学区房承载着家庭的希望，主人公管轩串联起整个故事，他身边的人物悉数登场。人物关系错综复杂、与此同时师生恋、教育问题、中产困境等热门议题也在其中体现。更让人惊喜的是预告中伴随极具紧迫感的背景音乐与快速剪辑，呈现出导演对现实议题的类型化表达，用类型化的方式给观众带来不一样的故事。

“房事凶猛” 不能让孩子输在起跑线

　　《学区房83号》聚焦当下。影片讲述某大学副教授傅重为了让女儿进入市重点小学，在72小时内出售现有房子，凑足钱款，买下对口学校的学区房。由于时间紧迫，傅重不得不以200万价格降价出售，钟点工牛阿姨声称儿子小宝正急于购买婚房，拿出自己多年的积蓄，双方一拍即合，立刻签约。

　　正在皆大欢喜的时候，傅重又接到坏消息——卖方坐地起价40万。傅重正为难之际，中介来电说有客户愿以市场价250万一次性付款购买傅重的住宅，这样，所有问题便可解决…… 而这位客户，正是有求于傅重的学生家长袁主席。是坚守诚信与牛阿姨履行合约，还是为孩子的未来，毁约将住宅高价转售他人，傅重面临两难抉择……

　　影片由青年导演陈晓鸣自编自导，制作人冯郇、知名导演刘镇伟监制，管轩、徐幸、傅淼等主演。

   编辑：撒

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 国产片 创投
关注时光网微信

相关电影/影人

学区房83弄

学区房83弄 (2018)

0.0

导演：陈晓鸣

主演：管轩 徐幸

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

上影节开幕美图合集!李冰冰抢镜

姚晨马伊琍争奇斗艳 姜文深情回忆上海往事

108
第21届上海国际电影节今日正式开幕，姚晨、马伊琍、刘嘉..
2

《侏罗纪世界2》最全彩蛋解码

恐龙世界这些精彩细节等你来挖

尽管《侏罗纪世界2》没有前作那么强烈地依赖怀旧情绪，..
3

破20亿美元！《复联3》海量概念图发布

灭霸降临瓦坎达、纽约大战还原度惊人

23
《复联3》全球已破20亿美元，一批概念图也随之公布。
4

15年了，它仍未被超越

恐怖佳片《蔷花，红莲》的美丽与哀伤

《蔷花，红莲》上映15年了，它所创造的韩国恐怖片的观影..
5

《海王》登杂志封面妮可基德曼造型曝光

反派黑蝠鲼露面 首支预告让粉丝望穿秋水

10
《海王》预告还是没有，先看看妮可基德曼、杰森·莫玛和..

查看更多