第21届上海国际电影节电影项目创投制作中项目之一《学区房83弄》曝光了先导海报与先导预告。









“万事俱备” 一次选择带来的连锁反应





《学区房83弄》先导海报 不断盘旋的楼梯，男主角管轩面色凝重从楼梯走下，背景中呈现出上海的夜色，这是《学区房83号》曝光的先导海报所呈现的画面，为了不能让孩子输在起跑线上，家长们都做出最大努力，随之而来的是不可预知的连锁反应，片中人物的命运也就此改变。而影片中一场一镜，共83场戏用83个长镜头呈现，更是成为影片亮点。





随着先导海报的露出，先导预告更加直观体现《学区房83弄》的内容。在写实的镜头语言中，透露出复杂而矛盾的剧情，预告中一栋学区房承载着家庭的希望，主人公管轩串联起整个故事，他身边的人物悉数登场。人物关系错综复杂、与此同时师生恋、教育问题、中产困境等热门议题也在其中体现。更让人惊喜的是预告中伴随极具紧迫感的背景音乐与快速剪辑，呈现出导演对现实议题的类型化表达，用类型化的方式给观众带来不一样的故事。





“房事凶猛” 不能让孩子输在起跑线





《学区房83号》聚焦当下。影片讲述某大学副教授傅重为了让女儿进入市重点小学，在72小时内出售现有房子，凑足钱款，买下对口学校的学区房。由于时间紧迫，傅重不得不以200万价格降价出售，钟点工牛阿姨声称儿子小宝正急于购买婚房，拿出自己多年的积蓄，双方一拍即合，立刻签约。





正在皆大欢喜的时候，傅重又接到坏消息——卖方坐地起价40万。傅重正为难之际，中介来电说有客户愿以市场价250万一次性付款购买傅重的住宅，这样，所有问题便可解决…… 而这位客户，正是有求于傅重的学生家长袁主席。是坚守诚信与牛阿姨履行合约，还是为孩子的未来，毁约将住宅高价转售他人，傅重面临两难抉择……





影片由青年导演陈晓鸣自编自导，制作人冯郇、知名导演刘镇伟监制，管轩、徐幸、傅淼等主演。